«Театр на Спасской» предложил кировчанам загадку

На глазах у зрителей постепенно происходит чудо рождения новых отношений. Фото: Светлана БОТЕВА.

Два дня подряд в «Театре на Спасской» при полном аншлаге давали свежую постановку «Бог ездит на велосипеде» (12+). Новая работа режиссера Наталии Красильниковой по пьесе драматургов Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной стала одной из ярких премьер уходящего театрального сезона и едва ли не самой обсуждаемой.

Во многом это связано с темой спектакля. Как оказалось, она попала в десятку. Отношения подростков с родителями и сверстниками - версия старой, как мир, проблемы «отцы и дети» на современный лад. Тут и волнующаяся за сына Кирилла (Константин Кочнев) мама (Ирина Яблокова). И закомплексованный собственными жизненными неудачами отец (Алексей Хорев), мечтающий, чтобы не он, так его ребенок «всех сделал». «Ты же наша надежда! - Пап, я никакая не Надежда. Я Кирилл». И это ответ сегодняшних «детей» устаревшим установкам «отцов».

Впрочем, подростковый период как был, так и остается временем мучительного прорастания в жизнь. Только сегодня он - и это очень выпукло показано - осложнен тем, что молодым людям архисложно завязать устойчивые отношения и общаться на глубоком уровне. Не случайно в начале спектакля, когда на сцене разворачивается вечеринка в квартире Светы (Анастасия Калиничева), она предлагает гостям отвлечься от мобильников и «коммуницировать» вживую.

Но мало отложить телефон в сторону и вернуться в реальность. Важно еще проявить инициативу, внимание к другому человеку. И это делает главная героиня спектакля Наташа (Мария Макарова), пробуя сблизиться с Кириллом.

И тут на глазах у зрителей постепенно происходит чудо рождения новых отношений. Два юных человека вылезают из своих раковин. Один расправляет вечно сгорбленную спину, другая снимает солнцезащитные очки. И начинают говорить, временами отбивая атаки сверстника Макарова (Ренат Габдуллин). «У вас петтинг? - У нас бесединг».

Помочь ребятам призван психолог (Александр Карпов). «Не реви. Я тебя научу, как вызвать зомбака-помощника», - вполне современный ответ на проблемы юных пациентов.

Хэппиэндовский финал спектакля призван усилить авторскую мысль о том, что не все так плохо в нашей жизни. Вчерашние дети взрослеют на глазах, обретают ответственность, а заодно интерес к реальности. Кирилла больше не мучают кошмары во сне, Наташа наконец перестает страдать по безвременно умершему брату, которого трогательно сыграл Евгений Новоселов.

Зал встал, когда артисты вышли на поклон, и долго не отпускал их аплодисментами и криками «Браво!».

«Спектакль-восторг, спектакль-откровение», «кайфово и атмосферно», «На этот спектакль дети должны приводить своих родителей, и это поможет им стать ближе и найти взаимопонимание!!!» - первые зрители тут же принялись делиться впечатлениями в соцсетях. Многие отметили узнаваемость персонажей и ситуаций из собственной жизни.

- Вещь получилась очень достойная, интересная, жизненная, узнаваемые и говорящие образы героев, которые в жизни на каждом шагу видишь… Полезно воочию увидеть вновь неверные, как я считаю, модели поведения, и еще раз напомнить себе внутренние границы в воспитании. Доверяй. Отпускай. Дай наступить самому на свои грабли. Но будь где-то рядом, чтобы помочь подняться при необходимости. Это так просто и так сложно, - поделилась Диана Чепурнова на странице «ВКонтакте».

По традиции «Театр на Спасской» обставил свою премьеру: на стенах фойе разместили тематические инсталляции из велосипедных колес. Плюс выпустили значки с репликами из спектакля, который, что и говорить, богат на афоризмы. «У меня же не проказа - мне просто 14 лет» - в числе самых покупаемых. Одна из зрительниц призналась, что купила значок по просьбе сына. «Он уже посмотрел спектакль, теперь я пришла», - улыбнулась она.

Вынесена на значок и цитата умершего брата Наташи: «Все по-прежнему. Бог ездит на велосипеде». Ну, а ответ на вопрос, который задают себе, вероятно, все зрители, выйдя из театра: «Почему же Бог ездит на велосипеде?» - каждый ищет сам. Возможно, потому, что Всевышний понимает детей…

ЦИТАТА ИЗ СПЕКТАКЛЯ

«Если долго-долго смотреть в чьи-то глаза, сначала увидишь свое отражение, потом - радужную оболочку и зрачок. А потом - темноту. Как будто внутри только темнота, а сам человек - уравнение, которое нужно решить. Вот только времени катастрофически мало. И значение переменных нам не известно».

ВАЖНО

Посмотреть премьеру «Бог ездит на велосипеде» можно будет в следующем сезоне, который откроется в «Театре на Спасской» осенью.