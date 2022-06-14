Завлит кировского ТЮЗа: «Зритель сегодня умный, чуткий и внимательный»

Юлия Ионушайте: «Живой театр разговаривает со своим зрителем о том, что го волнует и в чем ему хочется разобраться». Фото предоставлено героиней публикации.

О том какое будущее ждет театр и в чем может состоять его миссия сегодня, мы поговорили с ЮлиейИонушайте, завлитом«Театра на Спасской». Поводом для нашего разговора стало закрытие сезона.

Юлия начала работать в театре после завершения карьеры журналиста.Сначала была завлитом в Кировском драматическом театре, сейчас, вот уже восемь лет,-в «Театре на Спасской». Окончила Екатеринбургский театральный институт, курс Николая Коляды, известного драматурга и режиссера.

-Как сказал на одном из семинаров замечательный Олег Лоевский, критик, куратор множества театральных лабораторий, один из самых известных театральных деятелей в современной России, главная функция завлита - быть собеседником для главного режиссера, - характеризует свою работу Юлия. - Это действительно важная часть моей деятельности, но функционал, конечно, гораздо шире.

КЛАССИКА ТОЖЕ КОГДА-ТО БЫЛА СОВРЕМЕННЫМ ИСКУССТВОМ

Миссию театра и его вклад в развитие культуры в регионе кировчанка видит в расширении представлений зрителей о том, каким может быть этот вид искусства сегодня.

- И культура, и театр, и литература, которые сейчас мы называем «классическими», в свое время были современными, - отмечает Юлия. -Сократ, Платон, Сервантес, Мольер, Пушкин и Чехов писали для своих современников. Для людей, живших с ними в одно время, ставили спектакли Станиславский и Мейерхольд. Все это было самым что ни на есть актуальным и живым искусством. И только спустя время стало считаться классикой.

И сегодняшний театр ни в чем не уступает театру прошлого. Юлия считает, что в нашей стране много невероятно талантливых режиссеров, художников, артистов, которые создают и развивают это искусство.

- Очень странно бывает слышать: «Тридцать лет назад смотрели «Ромео и Джульетту», когда снова вы покажете этот спектакль?», - говоритзавлит. - Не будет спектакля, который шел тридцать лет назад! Даже если сегодня мы поставим эту пьесу Шекспира, будет совсем другая история. И звучать для зрителя она будет иначе, чем вчера.

На будущее театра, его востребованность у зрителя и конкуренцию с интернет-развлечениями Юлия смотрит оптимистично.

Лаборатория «Разбор вещей» - возможность для молодых режиссеров и драматургов показать свое, иногда нестандартное видение нового спектакля и сразу услышать мнение о нем. Фото предоставлено героиней публикации.

- Я думаю, театр будет двигаться в сторону большей сегментации, - поясняет кировчанка. -Зритель сегодня умный, чуткий и внимательный. Он не идет смотреть все подряд, не отправляется «просто в театр». Он очень ответственно выбирает: ищет именно те проекты, форматы, спектакли, которые ему интересны. Ищет «своих» режиссеров и драматургов. Свой театр. Человек, который не любит легкие коммерческие комедии и антрепризу, выбираетсложные по своему художественному языку и смыслам экспериментальные постановки и наоборот. А театр в свою очередь готов к большему разнообразию - зовет зрителей и в огромные залы, и в камерные пространства. Начитки, лаборатории, лекции, встречи.

- Все то новое, интересное, иное, что делает кировский ТЮЗ, дает зрителю больше понимания, что такое театр сегодня, каким он в принципе может быть - от социального, документального, свидетельского до инклюзивного, иммерсивного (обеспечивающего полный эффект присутствия, погружающего в виртуальную среду - Ред.), пластического и так далее - до бесконечности, - рассказывает завлит. - Наш театр постоянно ищет новые форматы коммуникации со зрителем, предлагает оригинальные проекты. Не ради новизны и эпатажа, а потому что мы находимся в поиске. У нас нет готовых ответов, но мы очень любим задавать вопросы. Себе. Зрителю. Миру.

ОПЫТ ДИАЛОГА

Эта способность театра быть живым и изменяемым, по мнению Юлии, способна сделать так, чтобы уровень интереса к нему не снижался.

-Театр сегодня стремится к горизонтальности, он не может бесконечно оставаться«башней из слоновой кости», - высказывает свое мнение кировчанка. - Мир сегодня все больше завязан на эмпатии и открытости. Если что-то интересно мне, я расскажу об этом своему другу, он расскажет еще кому-то. Так рождаются новые комьюнити и, мне кажется, именно за счет расширения горизонтальных связей интерес к этому искусству не ослабеет ни сегодня, ни завтра.

Но для этого, считает Юлия, театр должен быть по-настоящему открыт своему зрителю, должен уметь разговаривать с ним на равных и вступать в дискуссии.

- Мы этому постоянно учимся, - сообщает завлит. -Например, в проекте «Монологи» раз в неделю на малой сцене читаются новые пьесы, а сразу после читки проходят открытые обсуждения. Это дает и нам, и зрителям новый ценный опыт. Опыт диалога. Коммуникации. Две наших ежегодные театральные лаборатории -«Избранное» и «Разбор вещей» -тоже предполагают участие зрителя в дискуссии, в общем разговоре. Именно так театр становится, прежде всего, местом для общения. Площадкой, где смыслы рождаются не только на сцене, но и в общем диалоге.

Очень важно, подчеркивает Юлия, не пытаться сделать из театра музей. Не брать на себя воспитательную или образовательную функции. Не заменять родителей или школу. Задача театра - не пересказать школьникам сюжет «Ревизора» или «Капитанской дочки», а найти точки пересечения - чем этот текст, пьеса цепляют нас сегодня? Не отвечать на школьный вопрос, «что хотел сказать автор», а пытаться понять, что мы видим в этом тексте? Что в нас откликается на него?

В проекте «Монологи» раз в неделю читаются новые пьесы, и зрители сразу могут высказать о них свое мнение. Фото предоставлено героиней публикации.

- Театр не может быть нудным, скучным, душным, он должен быть живым. Сегодня уходит в далекое прошлое концепция театра как кафедры, с которой артисты несут зрителям некую сакральную истину и учат, как жить и что чувствовать. Живой театр разговаривает со своим зрителем о том, что его тревожит, что волнует, что ему интересно, в чем ему хочется разобраться. И делает этот разговор максимально открытым. Как театр юного зрителя мы, в первую очередь, ищем ту искреннюю и доверительную интонацию, которая найдет отклик у подростка. Только когда он почувствует, что мы не хотим его чему-то научить, что театр - про него и за него, только тогда он останется с нами на долгие годы. А мы найдем своего зрителя, - подытоживает завлит «Театра на Спасской».