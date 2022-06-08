Погода на июнь 2022 в Кирове: средняя температура воздуха составит +16 градусов

Июнь окажется холоднее, чем в прошлом году, но теплее, чем в 2017-2020 годах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Июнь может стать очередным холодным месяцем в 2022 году. Как рассказали в сообществе «Любительская метеорология в Кирове», в регионе местами ожидаются вторжения арктического воздуха. При этом продолжительные периоды жаркой и сухой погоды крайне маловероятны.

НАМНОГО ХОЛОДНЕЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Средняя температура воздуха в Кирове в июне будет держаться на уровне климатической нормы и составит около +16 градусов. Метеорологи-любители отмечают, что это значительно холоднее, чем в прошлом году. На юге и юго-востоке области также ожидается температура в пределах нормы, на севере - на градус выше.

Согласно прогнозам, количество осадков в регионе не будет превышать привычных значений. Однако жителей предупреждают, что ситуация может измениться из-за прохождения локальных грозовых ливней.

ТЕПЛОЕ НАЧАЛО ИЮНЯ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ЛЕТ

В сообществе отметили, что первые дни месяца порадовали кировчан по-настоящему летними температурами. Так, 2 июня столбик термометра в областном центре поднялся до отметки +27 градусов. Более того, начало июня оказалось теплым впервые за последние семь лет.

Однако на смену комфортной и солнечной погоде пришел антициклон арктического происхождения. Из-за этого в области похолодало до +16 градусов. Кроме того, местами прошли сильные дожди и грозы.

Очередной заток холодного воздуха и активная циклоническая деятельность наступили во второй пятидневке июня. Уточняется, что на похолодание также повлияла облачная погода и дожди. Так, большое количество осадков ожидается на юго востоке и востоке области - до 50-70 мм за несколько дней. Температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже нормы и может составить всего +12…+17.

Такая погода может сохраняться до середины июня или даже дольше. Начиная с 21 июня, по данным Gismeteo.ru, в Кирове ожидаются солнечные или малооблачные дни. Воздух в дневные часы начнет прогреваться до +22..+24 градусов. Ночами столбик термометра будет достигать +13…+15.

Отметим, что в 2022 году в Кировской области выдались холодными март и май. Температура в январе и апреле держалась в пределах климатической нормы. Февраль же оказался очень теплым.