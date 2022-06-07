В Кировской области появится общественный совет по благоустройству

На проблемы с благоустройством в Кирове врио губернатора обратил внимание во время еженедельного совещания с правительством. Фото: kirovreg.ru

Жители Кировской области смогут вступить в совет по благоустройству. Площадкой для объединения активных граждан станет Общественная палата региона. Организовать для инициатив горожан точку сбора предложил врио губернатора области Александр Соколов.

Во время еженедельного совещания с правительством Александр Валентинович обратил внимание на проблемы с благоустройством в Кирове. По словам врио главы региона, он пешком прошел улицы Карла Либкнехта, Пятницкую, Розы Люксембург, Московскую, Ленина и увидел, что многие дворы и фасады зданий находятся в «ужасающем состоянии».

- Везде одна и та же «болезнь»: нормальный тротуар, но между домами из дворов вытекает грязь, - пояснил Александр Соколов. - Строить дороги - хорошо, и в целом в Кирове дороги хорошие, однако их надо содержать. Большинство людей пешком ходят по тротуарам и ощущают на себе лужи и грязь. А если еще и сделали дорогу, а тротуар нет, - это пример того, как не должно быть.

При этом врио губернатора Кировской области отметил, что многие жители искренне переживают за свой край. Они готовы прикладывать силы к тому, чтобы в регионе было красиво и комфортно. Однако как можно проявить инициативу, люди не знают. Именно поэтому Александр Соколов и предложил создать совет по благоустройству.

- Считаю, что Общественная палата Кировской области может стать площадкой, точкой сбора для объединения активных граждан, - сообщил врио главы региона. - Я лично приму участие в работе такого объединения.

В завершение совещания Александр Валентинович призвал жителей вместе прилагать усилия, чтобы сделать город чище и комфортнее. В том числе, перед предстоящий 650-летием областного центра.