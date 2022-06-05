Где в Кирове занимаются раздельным сбором отходов и что с ними делают

Александра Засухина пришла в экоцентр сдать вторсырье и… осталась там работать. Фото предоставлены героиней публикации

5 июня, в Международный день эколога, мы побеседовали с Александрой Засухиной - смм-специалистом экоцентра «Вятка без мусора». К осознанному потреблению и утилизации отходов девушка пришла еще до знакомства с экоцентром.

- Я училась в городе Кемерово в Кузбасском техникуме архитектуры, геодезии и строительства, - говорит Александра. - Соответственно тема земли, природы и почвы не была для меня посторонней, она затрагивалась там постоянно.

После окончания учебы девушка переехала в Киров. Пока ехала в поезде, увидела обилие пакетов и пластиковых бутылок в окрестностях городов, и даже в тех местах, где нет никаких поселений. И поняла, что эту проблему нужно решать, причем действовать немедленно.

- Тогда я твердо решила отказаться от целлофановых пакетов, - говорит Александра. - Потом познакомилась с людьми, которые сортируют вообще все отходы. И вдохновилась расширить список того, что буду сдавать в пункты приема. Тема экологии касается всех, как бы мы не были заняты или равнодушны. Ведь это даже не тема и не сфера, а просто мир, его правила. И хотя нам сейчас приходится переучиваться, чтобы быть экологичными, по факту раздельный сбор отходов - это естественный этап ресурсообразования. Не что-то трудное и дополнительное, а закономерный процесс.

ИЗ ПОСЕТИТЕЛЯ - В ВОЛОНТЕРА И СОТРУДНИКА

Именно так девушка и пришла в экоцентр «Вятка без мусора». Сначала как обычная горожанка, сортирующая вторсырье, а позже стала волонтером в зале приемки - помогала посетителям правильно распределять отходы по контейнерам. Буквально за первую неделю она запомнила все фракции, хотя раньше в них совершенно не разбиралась. За это время Александра увидела в центре самых разных посетителей - и по достатку, и по возрасту, но объединенных одной идеей - снизить нагрузку на природу, уменьшить количество мусора.

Девушка помогает организовывать различные образовательные мероприятия. Фото предоставлены героиней публикации

- Здесь можно встретить бабулечку, которая шла по улице, нашла трубу и решила ее сдать. А можно - депутата, который в частном порядке принес вещи на вторичную переработку, - говорит кировчанка.

По роду деятельности Александра - смм-специалист, занимается продвижением в соцсетях. Впоследствии она стала делать это и для экоцентра. Кроме того, девушка помогает организовывать здесь различные образовательные мероприятия: фестивали, эко-уроки, лекции и сама проводит мастер-классы по рукоделию из вторсырья.

- Мне очень нравится объяснять людям, что такое раздельный сбор отходов, зачем он нужен, какой ценный вклад они могут внести в сохранение природы уже сейчас, делится кировчанка. - И конечно же, я люблю освещать деятельность экоцентра в соцсетях, привлекать новых людей, креативно подавать информацию. Экология снаружи и внутри - это для меня основополагающая идея, вдохновляющая идти вперед.

Из-за занятости в разных творческих и экологических проектах Александре бывает иногда трудно правильно компоновать задачи и давать себе выдохнуть. А в экоцентре бывает не просто собрать аудиторию на мероприятие или доступно объяснить важность какой-либо темы. Но она видит в своей деятельности смысл, а в работе экоцентра большие перспективы. Ведь он растет каждый день: и по объему собранного сырья, и по количеству вовлекаемых людей.

ВАЖНО ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ

- Я вижу возможности дальнейшего расширения экоцентра, - делится кировчанка. - И в рамках города - организация дополнительных точек, и за его пределами - открытие филиалов. Мы гордимся всем, что у нас есть на данном этапе. Это уникальное место, потому что совмещает под одной крышей множество эко-направлений: прием сырья, его сортировку, буккросинг, магазин экокосметики, образовательную площадку, где проходят лекции, мастер-классы, игры и тому подобное. Мы также выращиваем зелень методом гидропоники и обучаем сити-фермерству всех желающих. А еще принимаем одежду для обмена и переработки.

В центре не только выращивают зелень методом гидропоники, но и обучают сити-фермерству всех желающих. Фото предоставлены героиней публикации

Помимо экоцентра, уже много лет кировчанам помогает сделать природу чище проект «Эко-соседи». Он объединяет жителей дома или квартала для общей сдачи вторсырья. Вырученные от этого средства соседи тратят на облагораживание и озеленение придомовой территории. В результате среди кировчан приживается культура раздельного сбора отходов, природа ограждается от мусора, а дворы зеленеют.

Работает центр и над тем, чтобы организовать взаимодействие с другими общественными экоорганизациями и отдельными экоактивистами.

- Хотелось бы объединить всех под одной крышей, - говорит девушка, - ведь работая совместно мы можем быть еще эффективнее. Что же касается регионального Министерства охраны окружающей среды, то его руководитель - постоянный посетитель нашего экоцентра. Алла Албегова разделяет отходы уже давно, а для всего областного правительства мы второй месяц проводим лекции и экскурсии. Объясняем, что полезные экологические привычки - это не сложно.

КАК ДАТЬ ВЕЩАМ «ВТОРУЮ ЖИЗНЬ»

Как у истинного экоактивиста, у Александры есть увлечение, связанное с вторсырьем. Когда она отказалась от пакетов, начала шить тканевые сумки и многоразовые мешочки для овощей и фруктов. Девушка отмечает, что это был не самый простой проект в плане создания, рекламы и реализации. Для новых продуктов требовались и новые материалы - так у кировчанки родилась идея использовать ткани, ушедшие с рынка, но нигде не использовавшиеся.

- Я ходила в поселках по домам пожилых жителей, брала у них советские ткани - бывало даже рулонами, - делится Александра. - И у своих бабушек тоже. Шила из них сумки в стиле «пэчворк», то есть из лоскутков. Иногда делала их из старой одежды, а это одно из популярных сейчас эко-направлений, называется «апсайклинг».

Если дословно апсайклинг - это «более широкое применение», вторичное использование уже не нужных в прежнем качестве материалов и вещей. То есть их переделывание. До того, как общество столкнулось с промышленной революцией и сверхпотреблением - это было нормой жизни: перешивать, удлинять, укорачивать, приспосабливать под другие нужды. В XX веке апсайклинг использовался людьми творческими или бедными. В XXI, когда осведомленность об экологических проблемах увеличилась, он стал модной тенденцией, частью осознанного потребления.

Например, в экоцентре «Вятка без мусора» проходят занятия по изготовлению мочалок из капроновых колготок, бумаги из чеков, доски для напоминаний из винных пробок и обувной коробки.

- Сейчас ко мне в руки попали лоскуты кожи с производства, - говорит Александра. - Думаю устроить серию мастер-классов по кожевенному делу, чтобы даже такие, казалось бы, никому не нужные обрезки получили новую жизнь.

Организация проводит мастер-классы по изготовлению досок для напоминаний из винных пробок и обувной коробки. Фото предоставлены героиней публикации

СОВЕТЫ ЭКОАКТИВИСТА

- Целлофановые пакеты легко и красиво можно заменить на шопперы (тканевые сумки - Ред.) и авоськи. Во-первых, они прослужат в сотни раз дольше, чем обычные пакеты, а выглядят они круто и стильно. Для справки: каждый год во всем мире потребляется от 500 миллиардов до 1 триллиона пластиковых пакетов, то есть более миллиона в минуту. Вот и думайте теперь как ответить на кассе: нужен-ли вам пакет?

- Заменить посуду на вынос своей тарой очень важная эко-привычка. Во всем мире для производства одноразовых бумажных стаканчиков ежегодно вырубают 32 миллиона деревьев! А стаканчики сейчас есть на любой вкус, цвет и объем.

- Заменить одноразовые бахилы многоразовыми. Хочется нам или нет, во многих учреждениях их приходится надевать. По подсчетам Гринпис, в России используется 900 миллионов бахил в год. А вот с многоразовыми можно не участвовать в этой статистике!