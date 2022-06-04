Более шести тысяч кировчан пострадали от укусов клещей: двое взрослых и ребенок заболели энцефалитом

В Кировской области зарегистрировали 10 случаев заражения клещевым боррелиозом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области по-прежнему остается высокой активность клещей. Только за неделю от укусов пострадали 2023 человека.

В 1,2 РАЗА ВЫШЕ СРЕДНЕМНОГОЛЕТНИХ ЗНАЧЕНИЙ

По данным на 2 июня, за помощью обратились уже 6155 жителей. Среди них - 1093 ребенка. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что число обращений в 1,2 раза превышает среднемноголетние значения.

Специалисты уточняют, что пострадавшие замечали укусы клещей после посещения дачных участков и кладбищ, а также отдыха на природе.

Всего в лабораториях исследовали 4131 клеща. Возбудители боррелиоза обнаружены в 52%, энцефалита - в 1,2%, эрлихиоза человека - в 7,9% случаев.

10 ЧЕЛОВЕК ЗАБОЛЕЛИ БОРРЕЛИОЗОМ

В регионе зарегистрировали 10 случаев заражения клещевым боррелиозом. В том числе, диагноз подтвердился у одного ребенка. Вирусный энцефалит обнаружили у 3 жителей области, среди них также один ребенок. Уточняется, что все заболевшие не были привиты.

Кировчанам напоминают, что избежать опасных осложнений после укусов клещей можно благодаря прививке от энцефалита. Весной и летом вакцинацию предлагают пройти по экстренной схеме. В текущем году в регионе привились 26,5 тысячи человек, в том числе 10,7 тысячи детей.

Также сообщается, что в регионе продолжается обработка мест массового пребывания населения и загородных лагерей. Сейчас в Кировской области обработано 1612 га.

При этом жителям напоминают, что клещи могут попасть в дом с букетами и ветками, на шерсти животных, сумками, одеждой и другими вещами. Кроме того, клещевым энцефалитом можно заразиться при употреблении в пищу сырого молока коз, овец и коров. Безопасным продукт считается только после кипячения.

ВАЖНО

Куда можно обратиться для диагностики инфекций:

- лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (ул. Свободы, 64-а);

время работы (понедельник-пятница): 8:00 до 16:00,

выходные и праздничные дни (май-июнь): 8:00 до 14:00,

контактный телефон для справок: 8(8332) 38-19-16;

- КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница», телефоны: 8(8332) 218-898, 223-522;

- Центр диагностики и лечения «Лайт», телефоны для справок: 8(8332) 711-100, 255-100;

- ООО «АФЛО-ЦЕНТР», телефоны для справок: 8(8332) 497-003, 680-333.