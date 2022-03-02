«Новые люди» поведут на выборы в гордуму Кирова «незабронзовевших» кандидатов

Руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков заявил о необходимости поддержать малый и средний бизнес как главную движущую силу экономики. Фото предоставлено партией «Новые люди»

«Новые люди» начали кампанию по выборам депутатов городской думы Кирова. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель исполкома партии Александр Даванков.

- В сентябре в Кирове пройдут муниципальные выборы. 36 новых депутатов займут свои места в гордуме и будут думать, как превратить Киров в еще более прекрасный город. Сегодня мы официально начинаем нашу предвыборную кампанию. Первый шаг: нам нужно привлечь кандидатов - тех людей, которые будут представлять партию «Новые люди» на местном уровне. И возьмут на себя иногда неблагодарный, но очень нужный труд по благоустройству города, - сказал Александр Даванков.

Руководитель исполкома отметил, что 1 марта - не только первый день весны, но и день рождения партии «Новые люди»: ей исполнилось два года. За это время партия смогла пройти в Госдуму, ряд региональных и городских парламентов. Сегодня на повестке дня - масштабная муниципальная кампания по всей России.

О начале предвыборной кампании в Кировскую городскую думу представители партии заявили на пресс-конференции, которая прошла 1 марта. Фото предоставлено партией «Новые люди»

- Мы приглашаем всех, у кого есть желание пройти политическую лестницу с самого низа до самого верха. Мы одна из немногих партий, которые предоставляют такую возможность. У нас нет старых депутатов, которые по многу лет сидят в городе. Мы собираем новую команду. Если вы хотите сделать для города что-то хорошее, у вас есть социальный багаж, есть люди, которые вас знают и будут за вас голосовать, мы вас ждем. К маю мы определимся с полной командой. Шансы есть у всех, - добавил Александр Даванков.

Главной проблемой Кирова он назвал отток молодежи из города. Чтобы его остановить, нужно обеспечить молодых специалистов достойной работой, а предпринимателей - свободой действий и мерами поддержки. Александр Даванков заявил о необходимости поддержать малый и средний бизнес как главную движущую силу экономики.

- Прежде всего, нужны дешевые кредиты и низкие налоги вместо бесконечных проверок и бюрократических отчетов. Недавно наш депутат, вице-спикер Госдумы предложил увеличить максимальный размер льготных кредитов для бизнеса до семи миллионов рублей. Сейчас их «потолок» - пять миллионов. Обеспечив бизнес недорогими кредитами, мы сохраним рабочие места и зарплаты тысяч людей, - подчеркнул руководитель исполкома партии «Новые люди».