Готовим на Масленицу: рецепты вкусных блинов с припеком и помакушей

Помимо варенья и сметаны к блинам можно подать помакушу. Фото: Александр БЫКАСОВ

Жители Вятки широко и с размахом отмечали Масленицу. Празднование длилось целую неделю. При этом каждый день был связан с определенными обычаями.

В понедельник традиционно завершались работы по обустройству горок, качелей и лотков для торговли перед гуляниями. Многие начинали печь блины. Первые обычно отдавали нищим.

Во вторник начинала праздновать Масленицу молодежь, люди приглашали друг друга на блины. В третий день сырной недели теща звала в гости зятя и угощала выпечкой.

Четверг считался днем массовых гуляний. Кировчане шумно пировали, катались с горок, организовали кулачные бои и карнавалы, устраивали веселые поездки на лошадях.

В пятницу уже зятья приглашали тещу отпраздновать Масленицу. В субботу невестки ждали в гости золовок.

В последний день праздника - воскресенье - люди просили прощения у родных и близких. На обращения друг к другу было принято отвечать «Бог простит».

КОЛОБЫ, КОЛОБКИ, КОЛОБОЧКИ МОИ...

На Масленицу гостей можно порадовать ароматной выпечкой. Фото: Мария САУРОВА

В Масленицу на Вятке нередко пекли колобы - один из видов блинов. Готовили выпечку из дрожжевого теста на русской печи. Сковороду ставили перед открытым огнем. Интересно, что блины не переворачивали.

Ингредиенты:

молоко - 1 л;

мука пшеничная - 500 г;

прессованные дрожжи - 20 г;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 2 ст. л.;

соль - 1/2 ч. л.

Приготовление

В теплое молоко насыпаем измельченные дрожжи и оставляем на два часа. Добавляем в массу сахар, соль, яйцо и муку. После чего перемешиваем и оставляем еще на некоторое время.

Складываем дрова домиком и растапливаем русскую печь. Когда появится жар, ставим сковороду около печи, смазываем ее растительным маслом и выпекаем колобы. Сковороду поворачиваем разными боками. Если возможности приготовить выпечку в русской печи нет, то колобы при выпекании можно переворачивать.

ПОМАКУША ПО-НОЛИНСКИ

Помимо варенья и сметаны к блинам можно подать помакушу. Фото: Александр БЫКАСОВ

К блинам в нашем регионе было принято подавать подливу из яиц. Назывался такой соус помакушей.

Ингредиенты:

сливочное масло - 100 г;

яйца - 2-3 шт.,

соль.

Приготовление

Взбиваем 2-3 яйца и половину пачки растопленного сливочного масла. Солим по вкусу и тщательно перемешиваем.

СВЕКОЛЬНЫЕ МЕШОЧКИ С МЯСОМ И ГРИБАМИ

Сытное и вкусное блюдо готово. Фото: Елизавета ВИХАРЕВА

Ингредиенты:

свекла - 1 шт.;

молоко - 0,5 л;

мука - 150 г;

яйцо - 2 шт.;

сахар - 2 ст. л.;

соль - 1/2 ч. л.;

растопленное сливочное масло - 50 г;

фарш - 300 г;

грибы - 100 г;

репчатый лук;

сыр косичка;

перья зеленого лука.

Приготовление

Свеклу натираем на мелкой терке и выжимаем сок. Вливаем его в теплое молоко. Добавляем яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло. В получившуюся массу насыпаем просеянную муку и перемешиваем. Чтобы не было комочков, можно использовать блендер. Оставляем тесто на 15-20 минут.

В это время солим и обжариваем фарш с репчатым луком для начинки.

Затем кладем свежие нарезанные грибы и продолжаем обжаривать до готовности.

Выпекаем блины и кладем на середину остывшую начинку. Получившийся мешочек завязываем «ниточкой» сыра или перьями зеленого лука (предварительно можно примять их скалкой).

БЛИНЫ С ЛУКОВЫМ ПРИПЕКОМ

Блюдо считается традиционным для Вятской кухни. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

молоко - 0,5 л;

мука - 200 г;

яйцо - 2 шт.;

сахар - 1,5 ст .л.;

соль - ½ ч. л.;

растопленное сливочное масло - 50 г;

зеленый лук.

Приготовление:

Перемешиваем яйца, соль, сахар, сливочное масло и теплое молоко. В массу добавляем просеянную муку, снова перемешиваем и оставляем на 10-15 минут.

Заливаем тесто в разогретую и смазанную маслом сковороду. Сверху посыпаем блин нашинкованным зеленым луком. Обжариваем с одной стороны, переворачиваем и выпекаем с другой. К блинам отлично подойдет помакуша из яиц.