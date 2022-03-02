Готовим на Масленицу: рецепты вкусных блинов с припеком и помакушей

Помимо варенья и сметаны к блинам можно подать помакушу. Фото: Александр БЫКАСОВ
Жители Вятки широко и с размахом отмечали Масленицу. Празднование длилось целую неделю. При этом каждый день был связан с определенными обычаями.
В понедельник традиционно завершались работы по обустройству горок, качелей и лотков для торговли перед гуляниями. Многие начинали печь блины. Первые обычно отдавали нищим.
Во вторник начинала праздновать Масленицу молодежь, люди приглашали друг друга на блины. В третий день сырной недели теща звала в гости зятя и угощала выпечкой.
Четверг считался днем массовых гуляний. Кировчане шумно пировали, катались с горок, организовали кулачные бои и карнавалы, устраивали веселые поездки на лошадях.
В пятницу уже зятья приглашали тещу отпраздновать Масленицу. В субботу невестки ждали в гости золовок.
В последний день праздника - воскресенье - люди просили прощения у родных и близких. На обращения друг к другу было принято отвечать «Бог простит».
КОЛОБЫ, КОЛОБКИ, КОЛОБОЧКИ МОИ...
На Масленицу гостей можно порадовать ароматной выпечкой. Фото: Мария САУРОВА
В Масленицу на Вятке нередко пекли колобы - один из видов блинов. Готовили выпечку из дрожжевого теста на русской печи. Сковороду ставили перед открытым огнем. Интересно, что блины не переворачивали.
Ингредиенты:
молоко - 1 л;
мука пшеничная - 500 г;
прессованные дрожжи - 20 г;
яйцо - 1 шт.;
сахар - 2 ст. л.;
соль - 1/2 ч. л.
Приготовление
В теплое молоко насыпаем измельченные дрожжи и оставляем на два часа. Добавляем в массу сахар, соль, яйцо и муку. После чего перемешиваем и оставляем еще на некоторое время.
Складываем дрова домиком и растапливаем русскую печь. Когда появится жар, ставим сковороду около печи, смазываем ее растительным маслом и выпекаем колобы. Сковороду поворачиваем разными боками. Если возможности приготовить выпечку в русской печи нет, то колобы при выпекании можно переворачивать.
ПОМАКУША ПО-НОЛИНСКИ
Помимо варенья и сметаны к блинам можно подать помакушу. Фото: Александр БЫКАСОВ
К блинам в нашем регионе было принято подавать подливу из яиц. Назывался такой соус помакушей.
Ингредиенты:
сливочное масло - 100 г;
яйца - 2-3 шт.,
соль.
Приготовление
Взбиваем 2-3 яйца и половину пачки растопленного сливочного масла. Солим по вкусу и тщательно перемешиваем.
СВЕКОЛЬНЫЕ МЕШОЧКИ С МЯСОМ И ГРИБАМИ
Сытное и вкусное блюдо готово. Фото: Елизавета ВИХАРЕВА
Ингредиенты:
свекла - 1 шт.;
молоко - 0,5 л;
мука - 150 г;
яйцо - 2 шт.;
сахар - 2 ст. л.;
соль - 1/2 ч. л.;
растопленное сливочное масло - 50 г;
фарш - 300 г;
грибы - 100 г;
репчатый лук;
сыр косичка;
перья зеленого лука.
Приготовление
Свеклу натираем на мелкой терке и выжимаем сок. Вливаем его в теплое молоко. Добавляем яйца, соль, сахар и растопленное сливочное масло. В получившуюся массу насыпаем просеянную муку и перемешиваем. Чтобы не было комочков, можно использовать блендер. Оставляем тесто на 15-20 минут.
В это время солим и обжариваем фарш с репчатым луком для начинки.
Затем кладем свежие нарезанные грибы и продолжаем обжаривать до готовности.
Выпекаем блины и кладем на середину остывшую начинку. Получившийся мешочек завязываем «ниточкой» сыра или перьями зеленого лука (предварительно можно примять их скалкой).
БЛИНЫ С ЛУКОВЫМ ПРИПЕКОМ
Блюдо считается традиционным для Вятской кухни. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
молоко - 0,5 л;
мука - 200 г;
яйцо - 2 шт.;
сахар - 1,5 ст .л.;
соль - ½ ч. л.;
растопленное сливочное масло - 50 г;
зеленый лук.
Приготовление:
Перемешиваем яйца, соль, сахар, сливочное масло и теплое молоко. В массу добавляем просеянную муку, снова перемешиваем и оставляем на 10-15 минут.
Заливаем тесто в разогретую и смазанную маслом сковороду. Сверху посыпаем блин нашинкованным зеленым луком. Обжариваем с одной стороны, переворачиваем и выпекаем с другой. К блинам отлично подойдет помакуша из яиц.