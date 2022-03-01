«Относитесь к питомцам как к живым существам, а не мусору, который можно выбросить»: в Кирово-Чепецке женщина организует передержки для бездомных кошек

Умка и Шредер, 6-7 месяцев. Родились под теплотрассой. Фото предоставлено героиней публикации

1 марта в России отмечают День кошек. Всех-всех - и домашних, и бродячих, коих, к сожалению, развелось слишком много из-за безответственности их двуногих старших братьев. Однако, к счастью, в мире много неравнодушных людей, которые стараются помочь бездомным пушистикам. В нашей области также есть те, кто занимается решением этого вопроса.

Ирина - волонтер из Кирово-Чепецка, помогающий оказавшимся на улице хвостикам. Женщина подбирает котиков на передержку и пытается пристроить их в добрые руки, стараясь, чтобы каждый нашел свой дом. Мы поговорили с чепчанкой в преддверии праздника.

НЕ СМОГЛА ПРОЙТИ МИМО БРОШЕННОЙ КОШКИ

Волонтером Ирина стала около шести лет назад. По ее собственным словам, однажды она увидела в соцсетях пост про кошку, брошенную в саду. На тот момент наступила поздняя осень, и на улице уже подмораживало. Добрая женщина не смогла пройти мимо и забрала бедняжку на передержку, несмотря на то, что в ее доме уже жила собственная любимица Тося.

- Кошку по моей просьбе нашли в саду и привезли в город. Затем ее осмотрели в клинике, и оказалось, что она беременна. Кошку назвали Дульсинея, ее стерилизовали. Я писала посты в соцсетях о ней, но длительное время не могла пристроить. После мама предложила привезти к ней Дусю. Так кошка стала путешественницей, - рассказывает Ирина. - Из Кирово-Чепецка ее увезли в Киров, а затем еще шесть часов ехала на поезде. Позже меня попросили взять на передержку Серафиму. У нашей Тоси был стресс, кошки между собой конфликтовали. Но через некоторое время отношения наладились. Серафиму мы решили оставить себе, это была добрая, ласковая кошка. Так и началась моя волонтерская деятельность. Сначала ловила у подвала котят, адаптировала их, обрабатывала от гельминтов и блох, затем пристраивала.

Снежана, возраст около двух лет, стерилизована. Брошена в саду, пряталась от холода в разрушенном доме без дверей и окон. Не погибла лишь благодаря женщине, кормившей и гревшей ее в своем домике: кошка, не доверяя людям, ела и уходила. Фото предоставлено

С тех пор Ирина помогает бездомным котам. В ее списке друзей - волонтеры и люди, к которым пристроены пушистики. Сейчас у зоозащитников организовано три передержки, а на курации находятся более 20 хвостиков.

Помимо непосредственной помощи братьям меньшим, Ирина занимается соцсетями - выкладывает посты в группах зоозащиты, дабы поскорее пристроить подопечных. Ей помогают другие люди, потому что заниматься всем в одиночку просто невозможно.

Возраст - примерно полтора года, стерилизована. Жила в подвале еще с двумя котятами. Тех удалось пристроить, а эта красавица, самая боязливая, все еще не нашла дом. Фото предоставлено героиней публикации

СТЕРИЛИЗАЦИЯ - ЭТО ВАЖНО!

На передержке коты сменяют друг друга. Кто-то долго не может найти новый дом, кого-то быстро забирают. У каждого из пушистиков - свои привычки и характер. Не все могут ужиться друг с другом, и не всех можно забрать - по разным обстоятельствам.

- Диких кошек из подвала мы ловим, стерилизуем и выпускаем обратно. Как правило, их кормят на своем месте. Жить для них в квартире - стресс, - поясняет Ирина. - Это касается взрослых кошек. Котята же, чем меньше, тем быстрее адаптируются. Конечно, гораздо лучше быть на домашней передержке, чтобы скорее привыкнуть к человеку.

Возраст - около года, кастрирован. Родился в поле и единственный остался в живых. Фото предоставлено героиней публикации

К кошкам, сидящим на трех передержках, раз в день ходят волонтеры - кормят хвостиков и прибирают их лотки. По словам кировчанки, четвероногие друзья тянутся и ластятся к людям. Каждому из них хочется, чтобы именно его погладили, обласкали и уделили внимание. Увы, помочь всем невозможно.

- Иногда животное начинает болеть, и тогда мы его лечим, возим в клинику. Питомцы на улице выживают не в лучших условиях. Голод, холод, предательство - кошки испытывают стресс. И вроде бы с виду здоровое животное начинает болеть, - рассказывает чепчанка. - Летом в одном из подвалов города была отловлена кошка, дикарка. Ее ловили для стерилизации, но у кисы были свои планы. Она родила пять котят и двух сразу выкинула из клетки. Их пытались выкормить смесью, но они не выжили. Недели через три кошка без видимых причин умерла. Котята остались сиротами. Моя подруга, волонтер, ездила на передержку несколько раз в день и кормила котят из бутылочки. Малыши подросли, окрепли и были пристроены.

Лексус, возраст около 6-7 месяцев, отловлен в садоводстве. Его удалось пристроить, однако через некоторое время котенок оказался в шахте вентиляционного колодца, где прожил около трех недель. Фото предоставлено героиней публикации

Зоозащитники в один голос призывают владельцев домашних животных стерилизовать своих питомцев. И, что самое важное - относиться к ним как к живым существам, а не мусору, который можно просто выбросить, если они будут надоедать. Ирина вспоминает двух вылеченных и выкормленных котят, которых удалось пристроить, но их вскоре вернули.

- Котят, Марика и Марусю, взяли в одну семью. Я поддерживала с ними связь, они высылали мне фото и видео. И вот однажды звонит хозяйка и кричит: «Забирайте их, они гадят, я не буду их больше держать», - делится волонтер. - Когда забирали Марика и Марусю, я спросила сына хозяйки, что случилось, ведь котята жили у вас практически год. Ребенок объяснил, что они несколько дней назад переехали в другую квартиру, и кто-то из кошек сходил мимо лотка. До этого таких проблем не было. Кошки просто испытали стресс при переезде из-за смены обстановки, нужно было всего-то показать им снова лоток и немного потерпеть, пока они адаптируются в другой квартире! На передержке Марик и Маруся не разу не сходили мимо лотка. Они очень дружны между собой. И очень бы хотелось не разделять их, а пристроить в одну семью.

Марик и Маруся. Возраст примерно года полтора. Стерилизованы. Их не хотят разлучать. Фото предоставлено героиней публикации

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

У каждого из животных на передержке есть своя история. Ирина рассказывает о коте Тимофее, очень умном и ласковом, но, к сожалению, практически беспризорном, несмотря на то, что у него был дом.

- Про этого кота были неоднократно посты. Кот постоянно бродяжничал, был на самовыгуле, его кормили добрые люди, - вспоминает женщина. - Тимофей любил заскакивать в машины. Его увозили в разные концы города, затем писали пост. Хозяйка видела эти посты, забирала кота обратно, и вновь выпускала на самовыгул. Осенью мне скинули пост, что Тима находится на одном из предприятий города. Там грозились его увезти в лес. Нам пришлось забрать кота на передержку.

Тимофей - «кот-обормот». Возраст около двух лет, кастрирован. Фото предоставлено героиней публикации

Сейчас Тимофей не просится на улицу и не пытается сбежать. Но его приходится держать отдельно от других котят - он обожает играть с ними, но не умеет рассчитывать силу: лапами прижимает котенка к полу и начинает покусывать. Малышам, естественно, больно и они пищат. Поэтому Тимофей сидит зачастую в гордом одиночестве, а волонтеры между собой называют его «кот-обормот».

И таких историй много. Посмотрите на эти мордочки - у большинства из них был дом и были хозяева. А теперь им нужны новые руки - добрые и теплые, которые не вынесут на улицу и не выставят за дверь.

Возраст около трех лет, кастрирован. Хозяева, переехав, выбросили его на улицу. Фото предоставлено героиней публикации

Взять, к примеру, красавицу Ночку - роскошную черную кошку. Она жила у бабушки и постоянно была на самовыгуле. И, как следствие, регулярно приносила котят. К сожалению, пожилая женщина не нашла другого выхода, кроме как просто выносить новорожденных малышей на улицу - на корм воронам, горько говорит Ирина.

Ночка, возраст - примерно три года, стерилизована. Жила на вечном самовыгуле. Фото предоставлено героиней публикации

А вот семимесячный Рыжик. Малыша пристроили, а спустя какое-то время в зоозащитных группах появился пост о рыжем котенке, сидящем в подвале. С другими котами его не спутать - у Рыжика заломлен хвостик. А хозяин просто врал, что с пушистиком все в порядке. Ирина рассказывает, что этот же человек брал еще одного котика, Лекса - якобы для сестры. А через некоторое время волонтером послали фото питомца, который три недели просидел в шахте вентиляционного колодца.

Рыжик, около 7 месяцев. Был пристроен, однако новый хозяин выбросил котенка. Отличительная примета - заломлен хвостик. Фото предоставлено героиней публикации

- Перед тем, как отдать животное, я задаю вопросы и беседую с будущим хозяином. Если есть хоть какие то сомнения, то не отдаю, - подчеркивает Ирина.

ВСЕ БЛАГОДАРЯ ВАМ

Кировчанка очень признательна тем, кто помогает ей. Особую благодарность она хочет выразить следующим людям:

- Татьяна Селиверстова, которая ездит на передержки после работы, чтобы покормить кошек и прибрать лотки. Если кто-то из хвостиков заболел, она спешит в клинику;

- Наталья, которая разрешила держать пушистиков в служебном помещении, кормит их по утрам, прибирает за ними и, конечно, гладит;

- Людмила - ухаживает за кошками на передержке.

Возраст около трех лет, кастрирован. После смерти хозяйки его выбросили в подъезд, и кот жил там за трубами три месяца. Фото предоставлено героиней публикации

Ирина также выражает огромную благодарность всем, кто помогает финансово, поскольку это очень важно - волонтеры все делают на свои кровные деньги.

- Радует то, что люди откликается на призыв о помощи. У нас нет финансовой поддержки от государства. Все лечение, обработка, стерилизация, кастрация, содержание - только за счет помощи неравнодушных людей. Мы рады всему, что нам могут предложить, - делится Ирина.

Возраст около 10 месяцев. Его отловили в садоводстве. Изначально был пристроен, однако хозяева уезжают в другой регион и не могут взять кота с собой. Фото предоставлено героиней публикации

На случай, если и вы хотите помогать, стоит отметить, что для пушистых подопечных всегда нужны корма, наполнители, средства для обработки от гельминтов и блох. Волонтерам можно помочь, внеся вклад в оплату аренды - для передержки котиков снимается квартира в Кирово-Чепецке.

Все неравнодушные могут найти информацию в группе ВКонтакте: https://vk.com/club208700788.