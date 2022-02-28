Вятская масленица: блины, гулянья, традиции

Главный символ Масленицы - блины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Масленица - неделя перед Великим постом, которую традиционно праздновали восточные славяне. В России этот праздник так любили, что даже в советское время его не удалось истребить и пришлось превратить в Проводы зимы. Сейчас многие его так и воспринимают - не как переход от Мясоеда к Великому посту, а как переход от зимы к весне.

Масленичная неделя проходит каждый год в разное время, это зависит от даты будущей Пасхи. В текущем году она пройдет с 28 февраля по 6 марта. Традиционно масленичная неделя делится на Узкую Масленицу - первые три дня и Широкую - с четверга по воскресенье, когда все работы прекращались, и начиналось гулянье. Обязательные атрибуты масленичных гуляний - катание с горок и на лошадях, качели, блины и сжигание чучела.

ВЗГЛЯД НА ПРАЗДНИК С РАЗНЫХ СТОРОН

С Масленицей церковной все понятно: она предваряет Великий пост. Уже в первый день этой недели православные люди перестают есть мясо, а в последний - все остальные продукты, которые запрещены в пост. Но в течение Масленицы ходят в гости, приглашают родственников и друзей к себе и от души угощают блинами с маслом, сметаной, икрой и другими добавками. Поэтому у праздника много «съестных» названий: масленая, сырная, блинная, обжорная неделя, блинщина и даже объядуха.

Священник Андрей Лебедев, помощник по миссионерскому служению Вятской епархии напоминает, что смысл Масленицы не в количестве съеденных блинов.

- Смысл этого праздника - говорит отец Андрей, - в том, чтобы навестить своих родных и близких, пообщаться с ними, помочь и главное простить, оставить в прошлом все обиды и непонимания. Поэтому последний день масленичной недели называется Прощенное воскресение. Мы просим прощения у всех, кого знаем, чтобы начать жизнь с чистого листа перед Великим Постом - главным постом года.

А народные обычаи на масленичной неделе всегда привлекали внимание этнографов. Одни считали, что они перешли в Масленицу от весеннего языческого праздника в честь «скотьего бога» Волоса. Другие видели в кострах и горящем на шесте колесе остатки древнего культа солнца.

Что бесспорно в Масленице, так это отголоски древних поминальных тризн: кулачные бои, скачки, обильные трапезы и блины, которые издавна были обрядовой едой славян на поминках и вопреки расхожему мнению никак не связаны с культом солнца.

С НАЧИНКОЙ, С ПРИПЕКОМ, С ДОБАВКАМИ

Блины - главная еда масленичной недели. Богатые люди начинали их печь в понедельник, бедные - в четверг или пятницу. Опару для блинов стряпухи готовили с особыми обрядами. Приготовление первой опары держалось в величайшей тайне от всех домашних и посторонних. Первый блин принято было отдавать малоимущим и нищим, поминая таким образом усопших.

О разных видах блинов, рассказал Алексей Еремеев, шеф-повар одного из известных в Кирове ресторанов. Фото предоставлено героем публикации

Об особенностях масленицы гастрономической, а вернее - о блинах, рассказал Алексей Еремеев, шеф-повар одного из известных в Кирове ресторанов.

- Блины бывают дрожжевые и обычные. Дрожжевые, конечно, пышные, вкусные, но достаточно трудоемкие, - рассказывает Алексей. - Когда мы добавляем дрожжи, замешиваем тесто, консистенцию можно подровнять: либо добавить молока, чтобы были пожиже, либо наоборот - подмесить муку.

Алексей советует печь дрожжевые блины с припеком. Для них можно использовать и чугунные, и специальные блинные сковороды. После того как сковорода разогрелась, нужно влить тесто и добавить сверху какой-то припек. Это может быть ветчина, кусочки шампиньонов, зеленый лук, сыр. Такие пышные блины принято есть со сметаной.

Обычные бездрожжевые блинчики более популярны. Их можно есть с самыми разными добавками: сметаной, солеными грибами, яйцами всмятку - кто что любит. Можно фаршировать.

- Моя бабушка из Зуевского района готовила блины с квашеной капустой, - рассказывает Алексей, - Она пекла блинчики, складывала в них квашенную капусту с тмином, заворачивала, обжаривала и было очень вкусно!

Если хочется попробовать что-то новое, можно их замешивать на кефире или топленом молоке, а печь на топленом масле. Алексей также рекомендует использовать для теста две части пшеничной муки и одну гречишной. Хотя вместо нее можно взять овсяную или поэкспериментировать с рисовой, соотношение такое же. Когда хочется шоколадных или сладких блинов, то в тесто следует добавить какао или свежемороженую чернику. Еще одна интересная идея от шеф-повара - блинный торт.

НА ВЯТКЕ - СВОИ ПОРЯДКИ

Во многих губерниях были свои обычаи масленичных гуляний. Например, на Вятке после Масленичной недели веселье не прекращалось - в первую неделю Великого поста отмечали «тужилки» (поминки) по Масленице. Через два дня после начала поста девушки приглашали к себе подруг из соседних сел, те жили в гостях по два-три дня, ходили на гулянья и посиделки - играли, пели и плясали.

В воскресенье вечером на горе, в поле или посреди деревни «жгли масленицу». Фото: Архив «КП»-Киров

Евгения Ичетовкина, фольклорист, преподаватель детской школы искусств «Фольклорная» рассказала какие еще масленичные обряды были на Вятской земле. И как их описывали жители разных районов.

Основным развлечением было катанье со снежных гор и на лошадях.

- Когда масленица придет, шесты сразу делали: укладывали их на кряж, чтобы вроде горки получилось, - рассказывают в д. Кузнецово Лузского района. - Молодежь и пожилые целую неделю катались на шестах. Молодые приезжали на лошадях. И до чего же кони были красиво убраны! Сбруя вся блестит, в пуговках медных, кисти были на шею, дуги позолочены, а сани расписаны. Штук двадцать воркунов вешали, чтобы разные голоса вызванивали - по краям побольше, а в середку маленький.

Наибольший размах праздник достигал в последние два дня. Молодежь каталась с гор на санках, скамейках, ледянках. В это время в деревнях и на ярмарках устраивались «съездки». На льду озер и рек разыгрывались целые баталии по взятию и разрушению «снежных городков».

Как и на зимние святки, на масленицу рядились в медведей, женщины в мужчин, и наоборот. Проказы на Масленицу были делом обыкновенным: закрывали печные трубы, заваливали двери снегом или раскатывали поленницу дров, затаскивали на крышу сани. Веселье было всеобщим.

В воскресенье вечером на горе, в поле или посреди деревни «жгли масленицу».

- Мужики делали обмолоток, шапку на него, - рассказывают в с. Вишкиль Котельничского района, - Чучело делали в последний день. Обмолотки сжигали в огне, чтобы хлеб рос. Мужики старые шептали: «Масленка, прости, долгий лен расти!».

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

Блинный торт с карамельным кремом

Для блинов:

- молоко ½ ст.;

- яйцо куриное – 1 шт.;

- куриные желтки куриного – 2 шт.;

- мука пшеничная 3-4 ст. л. (с горкой);

- масло сливочное, растопленное - 3 ст. л.;

- соль и сахар - по вкусу;

- масло растительное - для жарки блинов.

Навести тесто, смешав все ингредиенты, оставить его на 1 час, затем выпечь тонкие блинчики.

Для крема:

- сливки - 1,5-2 ст. (охладить перед взбиванием);

- сахар - ½ ст.

Сахар растопить на сковороде, приготовить карамель и слегка охладить. Взбить сливки до крепких пиков, струйкой влить карамель, продолжая взбивать.

На дно тарелки выложить часть крема, далее последовательно собрать торт, чередуя блины и крем. Убрать в холодильник на ночь. Перед подачей на стол, можно посыпать сверху шоколадной крошкой.