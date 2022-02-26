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Общество25 февраля 2022 22:00

На коне: кировские дети с инвалидностью осваивают новый вид спорта

В спортивном клубе «Без границ» ребята начали обучаться вольтижировке
Ольга ТУЛЯКОВА
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Юные спортсмены выезжают на ипподром на экскурсии. Фото предоставлены клубом «Без границ»

Юные спортсмены выезжают на ипподром на экскурсии. Фото предоставлены клубом «Без границ»

Спортивный клуб для детей и подростков с особенностями развития «Без границ» запустил новое для нашего региона направление - адаптивную вольтижировку. Это дисциплина конного спорта, в которой один или несколько спортсменов выполняют гимнастические упражнения на движущейся лошади или на деревянном макете коня. Такая гимнастика помогает развивать координацию движений, чувствовать тело в пространстве, держать равновесие и учиться доверию.

Этот вид спорта очень полезен для детей с инвалидностью, но в нашем городе до недавнего времени был недоступен. Ситуация изменилась, когда организаторы клуба «Без границ» разработали проект «Вместе в спорт» и он победил во всероссийском конкурсе Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Благодаря финансовой поддержке фонда первые занятия по вольтижировке прошли уже в начале текущего учебного года. На них ребята научились основным движениям - с батута запрыгивать на макет коня, выполнять на нем различные фигуры, правильно сидеть, спрыгивать. Это маленький шаг к полному комплексу из девяти элементов, входящих в обязательную программу.

Сейчас в клуб ходит около 50 ребят с интеллектуальными и двигательными нарушениями, с дефицитом слуха. Вольтижировкой занимаются пока не многие, но уже занятия проходят в инклюзивном формате - объединяют детей с особенностями развития и юных спортсменов, которые выполняют роль тьюторов-наставников. Особым детям очень полезно это взаимодействие - они учатся у своих ровесников, повторяют за ними движения, общаются и быстрее достигают хороших результатов.

Евгения Колбина и Юлия Шерникова показали основы вольтижировки на городском фестивале детского инклюзивного спорта. Фото предоставлены клубом «Без границ»

Евгения Колбина и Юлия Шерникова показали основы вольтижировки на городском фестивале детского инклюзивного спорта. Фото предоставлены клубом «Без границ»

В адаптивной вольтижировке используется не живая лошадь, а деревянный макет - так безопаснее. Появился подобный «конь» и у клуба «Без границ». Размером с пони, густой хвост, вороная масть, два черных глаза - тренажер вышел очень симпатичным! Задумывался он мастером как жеребец, но на первой же тренировке приобрел бант на ухе и косу в гриве, так что чуть не стал кобылой… Однако имя любимца расставило точки над «i» - на общем голосовании победила кличка «Кубок»!

Изготовил коня кировский мастер Дмитрий Фокин. От знакомых он узнал о клубе и планах начать занятия по вольтижировке. Побывал на первом городском Фестивале детского инклюзивного спорта, который прошел в мае 2021 года, посмотрел на макет коня, доставленный для показательных выступлений с ипподрома и взялся за дело.

Тренажер он мастерил полгода, не имея чертежей и образцов - исследуя опыт предшественников. Несколько раз концепция менялась, но сразу макет был задуман максимально детализированным: с гривой, хвостом, глазами, открытым ртом, чтобы в будущем дети не боялись перейти от него к обычной лошади.

Занятия по вольтижировке курирует Евгения Колбина - старший тренер сборной команды Кировской области по конкуру. Она вспоминает, что начинать тренировки было не просто.

- Мы думали дети испугаются забираться на тренажер, потому что он достаточно высокий, а у ребят с особенностями развития очень много страхов, в том числе боязнь высоты, - поясняет тренер. - Часто у них нарушена координация, а здесь нужно делать движения, стоя на высоте и практически не держась руками. Но все оказалось гораздо проще! Дети, конечно, боялись, но быстро преодолели себя. Теперь они с удовольствием забираются на коня и радуются, что могут достать рукой до потолка.

Конь Кубок - тренажер для вольтижировки. Фото предоставлены клубом «Без границ»

Конь Кубок - тренажер для вольтижировки. Фото предоставлены клубом «Без границ»

Занятия с ребятами в клубе также ведет инструктор по вольтижировке Юлия Шерникова. Она по специальности кинолог, но уже 4 года работает в конном клубе инструктором по верховой езде.

- С клубом «Без границ» я познакомилась в мае 2021 года, когда меня пригласили принять участие в Городском фестивале детского инклюзивного спорта, - говорит Юлия. - Теперь я здесь работаю! Раньше никогда не тренировала подобных ребят, но очень люблю детей, поэтому трудностей не возникло. Главное - объяснять, показывать и понимать, что дети учатся, а значит им нужно время. Мне и самой пришлось учиться - медленно говорить, показывать по несколько раз.

Когда подопечные клуба «Без границ» перешли от элементарных движений к упражнениям под музыку выяснилось, что детям нравится танцевать и они хотят импровизировать на коне. У каждого ребенка к этому времени появились любимые движения из танцев или других видов спорта. И все это они попытались применить, выполняя программу на коне! Ни тренеры, ни родители не подозревали о таком творческом потенциале.

- Мы поняли, что эту инициативу детей надо подхватывать и развивать, - рассказывает организатор клуба Юлия Шишкина. - Все таланты и умения каждого ребенка мы адаптируем под вольтижировку и покажем в свободной программе на соревнованиях. Лев и Маша будут выступать в паре, Амина и Роман - с сольной программой. У каждого будет свой красивый костюм и программа, подчеркивающая его мастерство. И все это - на макете коня!

Евгения Колбина сообщила, что в текущем месяце ее воспитанники должны были выступить с обязательной программой на соревнованиях в Ижевске. Но их отменили.

- Сейчас активно ищем новые варианты, уже обратились в Федерацию конного спорта России и во Всероссийскую федерацию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, - поделилась тренер. - Они помогают нам подобрать соревнования в других городах. Мы заявили, что готовы участвовать в разработке регламента состязаний, а дети - выступать в общем зачете, вместе с детьми без особенностей развития. Это конечно немного пугает, но в то же время это настоящая инклюзия, когда дети с инвалидностью выступают не отдельно, а наравне со всеми.

В планах клуба «Без границ» сделать адаптивную вольтижировку более значимым и видимым направлением в конном спорте Кировской области.

- Перспективы есть, - отмечает Юлия Шерникова. - Это очень увлекательный вид спорта. Здесь задействовано многогранное развитие ребенка: гимнастика, хореография, артистизм. Детям все это нравится.

Спорт