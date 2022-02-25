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Общество25 февраля 2022 11:20

Как кировчанам оформить и получить паспорт в кратчайшие сроки

Время изготовления самого важного документа сократилось в разы
Мария Петрова
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Получить паспорт РФ кировчанин может несколькими путями.

Получить паспорт РФ кировчанин может несколькими путями.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда»-Киров» запускает новый проект совместно с областным УМВД. Его цель - проинформировать кировчан и желающих переехать в наш регион о необходимых документах, способах их получения, госуслугах и их доступности и многом другом.

Сегодня наша тема - изменения в законодательстве касательно оформления и получения паспорта для граждан РФ. О них «Комсомолке» рассказал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Кировской области Владимир Шиндориков.

- В связи с тем, что сейчас появляются новые способы оказания госуслуг, наша цель - сделать их не только доступными, но и наиболее удобными, - разъясняет Владимир Александрович. - Для этого идет цифровизация самих процессов и упрощаются схемы получения услуг.

Возьмем для примера паспорт гражданина РФ - самый важный документ. Получить его можно несколькими путями:

1. Обращение через портал Госуслуг. Самый удобный и привлекательный способ, поскольку подать заявление можно в любое время: и днем, и ночью.

2. Обращение в МФЦ. В нем оказываются многие услуги в сфере миграции - получение адресных справок, регистрация и так далее. Последняя функция временно доступна только для жителей области.

3. Обращение в подразделение по вопросам миграции.

- Нужно учитывать, что Киров для области - это место притяжения, - поясняет Владимир Александрович. - К примеру, в Арбажском районе коэффициент количества оказания услуг на четыре тысячи населения равен 0,15-0,17. А в Кирове - 0,27. То есть в областном центре помимо людей, обращающихся по прописке, много тех, кто обращается по месту проживания, что говорит о скрытой миграции. Но закон предусматривает и это. Люди работают, учатся, живут и, несмотря на регистрацию в другом районе, обращаются в Кирове. Поэтому советую выбрать портал Госуслуг: это поможет урегулировать процесс, когда вы выберете удобное для себя время получения услуги или вам его назначат самостоятельно. Кроме того, сократить на 30% ваши расходы по оплате госпошлины. Главное - не создавать лишних очередей, особенно во время пандемии.

Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Кировской области Владимир Шиндориков рассказал об новых правилах получения паспортов.

Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Кировской области Владимир Шиндориков рассказал об новых правилах получения паспортов.

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Обращение через МФЦ - тоже не худший вариант, потому что они находятся по всему городу, а подразделение по вопросам миграции в Кирове одно - в самом центре.

- Сейчас паспорт стало удобнее получить, потому что с июля 2021 года сократился объем документов, которые нужно предоставить, - рассказывает Владимир Александрович. - Нужно заполнить заявление, оплатить пошлину и предоставить фото. Все остальные отметки в паспорте, кроме регистрации, проставляются по желанию получателя. Если вы хотите, чтобы они там стояли, то нужно дополнительно представить соответствующие документы и написать заявление.

Сама форма заявления осталась прежней, и в ней нужно указывать сведения о родителях, супруге, детях, однако отметки о них в паспорте будут стоять по вашему желанию. Исключение - военнообязанные: они должны предоставить военный билет.

Еще один плюс - срок оформления паспорта с 1 июля 2022 года сократится до пяти дней с момента подачи заявления по месту жительства. Но если не успеешь или не сможешь прийти в срок - заявление сгорит, и его придется подавать заново.

Для тех, кому нужно получать или менять паспорт в связи с достижением 14, 20 и 45 лет, смягчили сроки - из-за коронавируса. Раньше обратиться для получения услуги нужно было в течение месяца со дня рождения. Теперь срок продлен до 90 суток. Для замены же паспорта по другим основаниям он по-прежнему составляет 30 дней.

Особо Владимир Александрович отмечает загранпаспорта. Сейчас, по его словам, растет число обращений по их изготовлению, но не критично.

- Если вы планируете в ближайшие 10 лет выехать куда-то за рубеж - всех приглашаю на портал за получением паспорта нового поколения! - заявляет наш собеседник. - Его сейчас проще получить, потому что загруженность на Гознаке, где он готовится, сейчас невысокая. Документ выдается в течение месяца, а иногда даже раньше.

Сократились и сроки получения загранпаспорта.

Сократились и сроки получения загранпаспорта.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В районах Кировской области существует шесть точек, куда можно обратиться за изготовлением загранпаспорта: Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, Слободской, Омутнинск, Котельнич, Киров.

Со всеми проблемами при получении госуслуг Владимир Александрович советует без стеснения обращаться за помощью.

- Сложность может возникнуть, в частности, на самом портале. Мы еще только в процессе цифровизации, и не все механизмы отлаженно работают. Допустим, сегодня вы получили паспорт, завтра регистрируетесь на портале Госуслуг, и там вам говорят, что документ недействителен, - поясняет начальник управления по вопросам миграции. - Но это на самом деле это не так. Ошибка возникает в силу технологического процесса обмена информацией. Данные сначала поступают в систему МВД, формируются, поднимаются на федеральный уровень, после в общую базу и попадают только тогда на портал Госуслуг. Нужно время - около трех-пяти дней.

Однако действительные ошибки иногда и правда случаются. С вопросом можно обратиться через Госуслуги либо непосредственно в ведомство. Иногда проблема решается быстро, иногда приходится подождать, пока устранят техническую неполадку. Однако в любом случае при возникновении вопросов кировчанам рекомендуют обращаться к сотруднику, который оказывал услугу, либо на сайт. Адреса сайтов подразделений размещены на портале УМВД России по Кировской области.

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