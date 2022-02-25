Как кировчанам оформить и получить паспорт в кратчайшие сроки

Получить паспорт РФ кировчанин может несколькими путями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда»-Киров» запускает новый проект совместно с областным УМВД. Его цель - проинформировать кировчан и желающих переехать в наш регион о необходимых документах, способах их получения, госуслугах и их доступности и многом другом.

Сегодня наша тема - изменения в законодательстве касательно оформления и получения паспорта для граждан РФ. О них «Комсомолке» рассказал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Кировской области Владимир Шиндориков.

- В связи с тем, что сейчас появляются новые способы оказания госуслуг, наша цель - сделать их не только доступными, но и наиболее удобными, - разъясняет Владимир Александрович. - Для этого идет цифровизация самих процессов и упрощаются схемы получения услуг.

Возьмем для примера паспорт гражданина РФ - самый важный документ. Получить его можно несколькими путями:

1. Обращение через портал Госуслуг. Самый удобный и привлекательный способ, поскольку подать заявление можно в любое время: и днем, и ночью.

2. Обращение в МФЦ. В нем оказываются многие услуги в сфере миграции - получение адресных справок, регистрация и так далее. Последняя функция временно доступна только для жителей области.

3. Обращение в подразделение по вопросам миграции.

- Нужно учитывать, что Киров для области - это место притяжения, - поясняет Владимир Александрович. - К примеру, в Арбажском районе коэффициент количества оказания услуг на четыре тысячи населения равен 0,15-0,17. А в Кирове - 0,27. То есть в областном центре помимо людей, обращающихся по прописке, много тех, кто обращается по месту проживания, что говорит о скрытой миграции. Но закон предусматривает и это. Люди работают, учатся, живут и, несмотря на регистрацию в другом районе, обращаются в Кирове. Поэтому советую выбрать портал Госуслуг: это поможет урегулировать процесс, когда вы выберете удобное для себя время получения услуги или вам его назначат самостоятельно. Кроме того, сократить на 30% ваши расходы по оплате госпошлины. Главное - не создавать лишних очередей, особенно во время пандемии.

Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Кировской области Владимир Шиндориков рассказал об новых правилах получения паспортов. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Обращение через МФЦ - тоже не худший вариант, потому что они находятся по всему городу, а подразделение по вопросам миграции в Кирове одно - в самом центре.

- Сейчас паспорт стало удобнее получить, потому что с июля 2021 года сократился объем документов, которые нужно предоставить, - рассказывает Владимир Александрович. - Нужно заполнить заявление, оплатить пошлину и предоставить фото. Все остальные отметки в паспорте, кроме регистрации, проставляются по желанию получателя. Если вы хотите, чтобы они там стояли, то нужно дополнительно представить соответствующие документы и написать заявление.

Сама форма заявления осталась прежней, и в ней нужно указывать сведения о родителях, супруге, детях, однако отметки о них в паспорте будут стоять по вашему желанию. Исключение - военнообязанные: они должны предоставить военный билет.

Еще один плюс - срок оформления паспорта с 1 июля 2022 года сократится до пяти дней с момента подачи заявления по месту жительства. Но если не успеешь или не сможешь прийти в срок - заявление сгорит, и его придется подавать заново.

Для тех, кому нужно получать или менять паспорт в связи с достижением 14, 20 и 45 лет, смягчили сроки - из-за коронавируса. Раньше обратиться для получения услуги нужно было в течение месяца со дня рождения. Теперь срок продлен до 90 суток. Для замены же паспорта по другим основаниям он по-прежнему составляет 30 дней.

Особо Владимир Александрович отмечает загранпаспорта. Сейчас, по его словам, растет число обращений по их изготовлению, но не критично.

- Если вы планируете в ближайшие 10 лет выехать куда-то за рубеж - всех приглашаю на портал за получением паспорта нового поколения! - заявляет наш собеседник. - Его сейчас проще получить, потому что загруженность на Гознаке, где он готовится, сейчас невысокая. Документ выдается в течение месяца, а иногда даже раньше.

Сократились и сроки получения загранпаспорта. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В районах Кировской области существует шесть точек, куда можно обратиться за изготовлением загранпаспорта: Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, Слободской, Омутнинск, Котельнич, Киров.

Со всеми проблемами при получении госуслуг Владимир Александрович советует без стеснения обращаться за помощью.

- Сложность может возникнуть, в частности, на самом портале. Мы еще только в процессе цифровизации, и не все механизмы отлаженно работают. Допустим, сегодня вы получили паспорт, завтра регистрируетесь на портале Госуслуг, и там вам говорят, что документ недействителен, - поясняет начальник управления по вопросам миграции. - Но это на самом деле это не так. Ошибка возникает в силу технологического процесса обмена информацией. Данные сначала поступают в систему МВД, формируются, поднимаются на федеральный уровень, после в общую базу и попадают только тогда на портал Госуслуг. Нужно время - около трех-пяти дней.

Однако действительные ошибки иногда и правда случаются. С вопросом можно обратиться через Госуслуги либо непосредственно в ведомство. Иногда проблема решается быстро, иногда приходится подождать, пока устранят техническую неполадку. Однако в любом случае при возникновении вопросов кировчанам рекомендуют обращаться к сотруднику, который оказывал услугу, либо на сайт. Адреса сайтов подразделений размещены на портале УМВД России по Кировской области.