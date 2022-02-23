Служба в армии: как о ней вспоминает актер Кировского драмтеатра

Вячеслав Лысенков ушел в армию после 3-го курса театрального института. Фото предоставлено героем публикации

Артист Кировского драмтеатра Вячеслав Лысенков ушел в армию после 3-го курса театрального института, в котором учился в Екатеринбурге. Рассказывает, что готовил вместе с другими студентами дипломные спектакли, когда пришла повестка.

- У меня в трех спектаклях было пять ролей. В институте ругались: «Три спектакля в армию ушли». Парней было всего семь человек на курсе. Потом три месяца в учебке в Чебаркуле под Челябинском. Получил погоны сержанта и отправился на полтора года в Германию служить.

Вячеслав проходил срочную службу в российских войсках в ГДР в середине 1980-х. Был командиром БМП.

- Наша часть стояла под Дрезденом, а учения проходили под Магдебургом. Однажды мы возвращались с учений. Ехать долго, и я заменил водителя нашей БМП. Доехали до Дрездена, я тоже подустал. Бужу водителя: «Вась, давай, замени меня, осталось по городу до части доехать». Часть наша, кстати, стояла там, где раньше располагалась немецкая дивизия «Мертвая голова».

Василий сел за штурвал, я прикорнул. Просыпаюсь от грохота. Оказалось, Васька уснул и въехал в парфюмерный магазин в Дрездене. Витрина вдребезги. Вся наша машина - в пудре, в духах. Хорошо, наша колонна БМП растянулась по городу, ни перед нами, ни после нас никого из наших не было - никто не видел. Я скомандовал своим: «Быстро в часть, и отмывать машину. Чтобы через полчаса блестела». Заехали в бокс. Мои бойцы взяли тряпки, хлорку. Отмыли машину так, что она сияла, как новая.

На следующий день в часть приходят представители властных структур Дрездена. «Ваша машина въехала в витрину магазина, есть свидетели». Мы говорим: «Ну, посмотрите, вот все машины в боксе». Они зашли, осмотрели - чисто! Ушли ни с чем.

По словам Вячеслава, к русским в ГДР относились нормально.

- Я, честно говоря, когда приехал в эту страну, обалдел. У нас же в 1980-х в магазинах все было по талонам. А тут в солдатском магазине в нашей части - пять сортов сарделек, шесть видов колбасы, мясо. Когда нас в город вывели, я думал, что попал в коммунизм.

На сцене Вячеслав Лысенков не раз играл роли защитников Отечества. Одна из них - в спектакле по мотивам рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека». Фото Вероника САЛАМАТОВА

Помню, привез маме на день рождения - он у нее 9 мая - коробку шоколадных конфет «Вишня в коньяке». Они произвели фурор. Я ни разу не пропустил день рождения мамы - всегда к ней приезжал. В Германии просил у ротного отпуск на неделю для этого. Он не отпустил: «Ты мне тут нужен». Я пошел к командиру полка. А он меня как облупленного знает, потому что я все праздники в части вел. Отпустил в отпуск без проблем.

Я - на самолете в Минск, оттуда на поезде - домой. Захожу домой, мама чуть с ума не сошла от радости. Она не ожидала, что я приеду из Германии к ней на день рождения. Все родственники собрались, такой веселый праздник был.

Отметили семьей праздник - и Вячеслав снова отправился в Германию на службу. Вспоминает, что однажды чуть не погиб на учениях.

- К нам приставили необученных бойцов и дали им ручные пулеметы Калашникова. Боевые патроны… Пехота вышла в наступление. Мы идем и стреляем по мишеням. И вдруг я слышу, как мимо уха пули свистят - вжиг-вжиг. Оборачиваюсь и вижу одного из новичков. Маленький, отстал от остальных, пулемет тяжело держать, он не успевает, идет и палит из него не глядя. Сказали же: стрелять. Я к нему, и три километра, что оставались, практически нес его на руках, чтобы он никого не застрелил.

Актер признается, что до сих пор хранит армейский альбом. В нем фотографии, стихи и рисунки, которые присылала ему любимая с родины. «Есть что вспомнить о службе. Она нужна каждому мужчине, я считаю», - говорит Вячеслав Лысенков.