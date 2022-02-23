Регистрируем транспортное средство: что должны учесть кировчане при постановке своего железного друга на учет

Административная ответственность за управление автомобилем без диагностической карты с 1 марта 2022 года - 2000 рублей

Подразделения Госавтоинспекции Кировской области регистрируют транспортные средства (ТС) и выдают водительские удостоверения сейчас и в электронном виде - через портал Госуслуг.

Этот способ имеет ряд преимуществ:

1. возможность выбора не только подразделения, но также и желаемых даты и времени посещения;

2. оплата государственной пошлины со скидкой 30%. Например, при регистрации транспортного средства при личном обращении в подразделение ГИБДД гражданин платит 2850 рублей, через портал Госуслуг - 1995 рублей.

Электронные обращения становятся все более популярными. Так, по итогам 2021 года сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции приняли около 176 тысяч заявлений. Из них почти 70% получили госуслугу в электронном виде.

Отметим, что государственный номер присваивается транспортному средству в соответствии с цифровым кодом региона, в котором зарегистрирован его владелец. Даже если человек регистрирует ТС не по месту своей прописки, а в другом субъекте РФ, цифровой код номера все равно будет соответствовать региону регистрации владельца. При этом сам знак (пластина с госномером - Ред.) собственники транспортных средств могут получить не в подразделении ГИБДД, а непосредственно у изготовителей.

В регистрации могут участвовать и специализированные организации: автосалоны - официальные представители заводов и сами изготовители транспортных средств. Данные организации могут подготовить документы для первоначальной регистрации новых ТС, провести осмотр автомобилей, передать сведения в подразделения Госавтоинспекции. И отдать собственнику уже зарегистрированный автомобиль с установленным госзнаком.

Напомним, что в настоящее время на новые транспортные средства оформляются электронные паспорта. При этом заполнить все реквизиты в документе должен изготовитель ТС. Менять уже имеющиеся «бумажные» на электронные аналоги не нужно.

В электронный паспорт ТС вносится информация о самом автомобиле, идентификационных номерах, датах прохождения государственного технического осмотра, заключенных договорах ОСАГО, собственниках транспортных средств.

В соответствии с законодательством при регистрации транспортное средство должно пройти технический осмотр.

С 30 декабря 2021 года вступили в силу изменения, касающиеся данной процедуры. Разъясним, каким категориям ТС и с какой периодичностью необходимо проходить техосмотр, а также об ответственности за отсутствие диагностической карты.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ TEXOCMOTPA

Легковые автомобили, грузовые машины до 3,5 тонн, мототранспорт, прицепы и полуприцепы:

1 раз в 24 месяца - 4-10 лет с года изготовления

1 раз в 12 месяцев - более 10 лет с года изготовления

Грузовые автомобили более 3,5 т. - 1 раз в 12 месяцев

ТС для обучения вождению - 1 раз в 12 месяцев

TC, оборудованные специальными световыми и звуковыми сигналами - 1 раз в 12 месяцев

Автобусы, легковые такси, грузовые автомобили, предназначенные и оборудованные для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более восьми:

1 раз в 12 месяцев - до 5 лет с года изготовления

1 раз в 6 месяцев - более 5 лет с года изготовления

Транспортные средства для перевозки опасных грузов - 1 раз в 6 месяцев -

TEXOCMOTP НЕ ТРЕБУЕТСЯ

1. Легковые автомобили, грузовые автомобили до 3,5 тонн, мототранспорт, прицепы и полуприцепы до 4 лет, включая год их изготовления.

2. Прицепы к транспортным средствам, принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную максимальную массу до 3,5 тонн, не зависимо от года их изготовления.

3. Легковые автомобили и мототранспортные средства, собственники которых - физлица и используют их исключительно в личных целях: не перевозят пассажиров и не предоставляют услуг легковым такси, не используют личный транспорт в служебных целях.

TEXOCMOTP ОБЯЗАТЕЛЕН

Для легковых автомобилей и мототранспорта физических лиц, не используемых в коммерческих целях:

1. В случае внесения изменений в конструкцию - не зависимо от года их изготовления.

2. В случаях постановки на государственный учет или регистрации при смене владельца транспортного средства, изменении конструкции и (или) замене основного компонента ТС, при отсутствии действующей диагностической карты - для транспортных средств с года изготовления которых прошло более 4 лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Административная ответственность за управление транспортным средством без диагностической карты

- 500-800 рублей до 1 марта 2022 г. (1 часть 2 статьи 121 КоАП РФ;

- 2000 рублей с 1 марта 2022 г. (часть 1.1. статьи 12 5 КоАП РФ)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

До 1 марта 2022 года:

- на водителей легковых автомобилей (за исключением такси), грузовых автомобилей (за исключением ТС для перевозки опасных грузов или для перевозки более 8 человек), мототранспортных средств.

С 1 марта 2022 года:

- на водителей легковых автомобилей и мототранспорта, являющихся собственниками и использующих ТС исключительно в личных целях. То есть не занимающихся перевозкой пассажиров, не предоставляющих услуги легковым такси, не использующих личный транспорт в служебных целях.

ПРОВЕРКА АВТОИНСПЕКТОРОМ

Автоинспектор может проверить техсостояние ТС, на которое оформлена диагностическая карта, в случае визуального обнаружения технических неисправностей. Например, подтекание тормозной жидкости, не работающие внешние световые приборы.

ВАЖНО

Кировские автоинспекторы провели анализ пиковой нагрузки по оказанию госуслуг в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области в 2021 году.

В течение рабочего дня пик нагрузки в отделении регистрации приходится с 9.00 до 14.00.

Менее загруженные часы с 8.00 до 9.00 и с 14.00 до 16.00.

Из наиболее загруженных дней недели выделяется вторник. Воскресенье - выходной день.

Наибольшая нагрузка приходится с 1 по 5 число ежемесячно.