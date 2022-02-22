В Кировской области продолжают расти цены на автомобили и стройматериалы

Иномарки в регионе подорожали на 2,3%, отечественные авто - на 2,4% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики Кировстата рассказали, как изменились расценки на изделия и услуги в регионе за месяц. Так, в среднем продукты подорожали на 1,6%, другие товары - на 0,6%.

ОБЕДЫ В КАФЕ И РЕСТОРАНАХ СТАЛИ ДОРОЖЕ

В январе в Кировской области продолжился рост стоимости овощей и фруктов. Так, сразу на 26,9% подорожали помидоры, на 20,9% - белокочанная капуста, на 18% - огурцы, на 17,4% - груши, на 11,1% - бананы, на 9,4% - чеснок. Дешевле стали только апельсины на 5,8%.

Среди других продуктов питания в регионе отметили повышение цены на сахар-песок на 5,4%, сгущенное молоко - на 4,4%, мороженые кальмары - на 4,2%, хлопья из злаков - на 4,1%, соленую сельдь - на 3,7%.

Выгоднее жители могли приобрести куриные яйца - на 7,3%, пшено - на 3,3%, рыбные консервы - на 3%, мороженые неразделанные креветки - на 2,9%, охлажденные куры - на 2,7%.

Что касается общепита, то кофе стало дороже на 2,5%. Стоимость обедов в ресторанах возросла на 2,2%, кафе и закусочных (кроме столовых в организациях) - на 2,1%.

ЗА РЕМОНТ ПРИДЕТСЯ ЗАПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

В регионе по-прежнему растут цены на строительные материалы: металлочерепица выросла в цене на 4,6%, линолеум - на 2,8%, мойки из нержавеющей стали - на 2,3%. При этом подешевели древесностружечные плиты на 1,1%.

Аналитики отмечают и повышение стоимости автомобилей. Отечественный транспорт подорожал на 2,4%, иномарки - на 2,3%, шины - на 7%.

Среди других товаров выше стала стоимость электрических ламп - на 6,3%, триммеров - на 5,5%, спичек - на 5,2%, жидкого туалетного мыла - на 3,8%, наручных часов - на 3,4%. Светодиодные и энергосберегающие лампы подешевели - на 5,1% и 3,4%.

СТОИМОСТЬ ПОХОДА В БАНЮ ТОЖЕ ВОЗРОСЛА

Если говорить об услугах, то в Кировской области на 13% увеличилась стоимость оформления доверенности, на 50% - завещания.

Путевки на отдых также подорожали. К примеру, стоимость поездки в Египет теперь обойдется на 26,1% больше, ОАЭ - на 18%, Турцию - на 7,3%. Цена путевки в санаторий стала выше на 3,1%. Посещение музеев стоит дороже на 11,5%, театров - на 6,1%.

При этом стоимость проезда в поезде стала более выгодной - на 13,5%, полета в салоне эконом-класса - на 7,6%. Цена проезда в междугородних автобусах, напротив, выросла на 3,5%.

Кроме того, стала выше стоимость пребывания в круглосуточном стационаре - на 9,5%, полиса ОСАГО - на 7,3%, посещения бань - на 6,2%, пересылки простого письма внутри России - на 4,2%, установки натяжного потолка - на 4%.