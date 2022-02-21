В Кировской области обсудили участие исправительных учреждений в госпрограммах развития региона

Фото предоставлено УФСИН России по Кировской области

Руководство УФСИН России по Кировской области провело встречу с представителями регионального правительства по вопросам взаимодействия производственного сектора системы с министерствами региона. В частности стороны обсудили участие исправительных учреждений в госпрограммах развития региона.

Начальник УФСИН России по Кировской области Сергей Павленко подробно рассказал участникам мероприятия об инфраструктуре производственных участков режимных учреждений. А также обратил внимание собравшихся на достаточно широкий ассортимент их продукции и готовность к сотрудничеству по организации новых видов производства.

Фото предоставлено УФСИН России по Кировской области

Чиновники познакомились с возможностями производств, работающих на режимных территориях, узнали об основных направлениях деятельности, преимуществах сотрудничества и перспективных планах развития.

- Хотелось бы обратить внимание присутствующих на наши возможности в сфере деревообработки, швейного и обувного производства, изготовлении продуктов питания. Наша главная задача - максимальное привлечение осужденных к труду. Это поможет им не только приобрести необходимые навыки и опыт, которые после освобождения будут способствовать успешному процессу ресоциализации, но и позволит получить дополнительную возможность для выплаты наложенных судом исковых обязательств, возместить затраты на содержание осужденных, - подчеркнул Сергей Павленко.

На сегодняшний день оплачиваемым трудом занимаются 4760 осужденных. Это 82,5% от общего числа отбывающих наказание на территории нашего региона..

С 2020 года на территории области реализуют 25 новых государственных программ. Среди них - формирование комфортной городской среды, охрана окружающей среды, развитие лесного хозяйства, агропромышленного комплекса, здравоохранения.

- В этих программах могут быть задействованы осужденные, отбывающие наказания в виде лишения свободы, а также осужденные без изоляции от общества. Наша задача наладить конструктивное взаимодействие между территориальным органом и органами государственного и

муниципального управления по максимальному использованию ресурсов, которые у нас есть, - отметил начальник УФСИН России по Кировской области.

Участники встречи также обсудили вопросы ценообразования, аспекты размещения заказов на изготовление продукции различного

профиля, наличие возможностей для организации новых видов производственной деятельности на имеющихся свободных площадях в полностью оборудованных цехах по метало- и деревообработке, изготовлению швейной продукции.

Фото предоставлено УФСИН России по Кировской области

Во время мероприятия собравшимся привели примеры успешного сотрудничества, в частности с КОГКУ СО «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка».

И обсудили возможности участия исправительных учреждений Кировской области в госпрограммах развития региона с выделением финансовых средств для обеспечения трудовой занятости осужденных. Например, поставку

корпусной мебели в медицинские, учебные и дошкольные учреждения, поставка контейнеров для сбора ТКО, малых архитектурных форм для ЖКХ, изделий легкой промышленности для лечебных учреждений и учреждений социальной защиты. А в планы по дальнейшему сотрудничеству решили включить выезды на производственные участки режимных учреждений для более детального ознакомления с их возможностями.