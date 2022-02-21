Екатерина Руднева: «Киров - разный, за это его и люблю»

Екатерина Руднева (справа): «Город таит еще много неизвестного». Фотография предоставлена «Центром развития туризма Кировской области».

Накануне Всемирного дня экскурсовода, который отмечается 21 февраля, наш корреспондент встретился с сотрудником «Центра развития туризма Кировской области» Екатериной Рудневой, которая рассказала об особенностях этой профессии.

- Катя, как вы стали экскурсоводом?

- Когда я устроилась в «Центр развития туризма Кировской области», узнала, что моя работа во многом творческая, связанная с различными мероприятиями и экскурсии - ее часть. Но я не думала, что они станут для меня настолько любимым делом, появится большой интерес к городу, который казался таким знакомым. Прошло четыре года, а я продолжаю узнавать про еще неизведанные его уголки.

- Чем вам самой нравятся экскурсии?

- Мне нравится видеть, как люди во время экскурсий удивляются увиденному и услышанному, заряжаются вот этой твоей любовью к городу. Многие, кто приезжает в Киров, заходят к нам в туристско-информационный центр с просьбой: есть время, хотелось бы прогуляться. И, когда ведешь их по городу, знакомишь с его историей, они впечатляются, услышав знакомые фамилии Грина, Салтыкова-Щедрина, Герцена, Васнецовых, узнавая, что часть российской истории переплетена с нашим краем.

«У ВАС МОЖНО ЗАМЕДЛИТЬСЯ»

Екатерина отмечает, что приезжающие из крупных мегаполисов получают большое удовольствие от нашего уютного исторического центра, множества интересных домов. Много туристов из Петербурга и Москвы. Это те, кто приехал в командировку, либо любители отправляться на выходные в регионы, в которых есть, что посмотреть и где отдохнуть. Как они говорят, «у вас можно замедлиться».

- По мере того, как с любовью рассказываешь о Кирове, люди после экскурсии уходят влюбленными в него, вдохновленными, - подчеркивает девушка. - Бывает, гостей сопровождают их кировские друзья, коллеги. Они тоже впечатляются, потому что были уверены, что знают город и считают, что «смотреть тут нечего», а, оказывается, он таит еще много интересного.

По словам экскурсовода, в Киров едут не только жители девяти регионов, с которыми граничит наша область. Едут и с Дальнего Востока, из Сибири. У кого-то в Кирове жили родственники, и люди приезжают на место, где их семья начала свою историю. Приезжают и те, кто в другом регионе познакомился с кировчанами, и услышав их рассказ про наш город, захотел его увидеть.

- Недавно проводила экскурсию с таким туристом из Костромы, - делится Екатерина. - Там он познакомился в кафе с кировчанкой, которая приезжала к своей подруге. И вот уже дважды костромич посетил наш город. Вместе со своей знакомой он побывал на экскурсии, попробовал вятскую кухню, сходил на интересные мероприятия. Киров привлекает и не отпускает! Еще запомнилась молодая супружеская пара из Переславля-Залесского. Они врачи, много работали в разгар пандемии. Любят путешествовать по России, слышали про Киров и приехали к нам отдохнуть. Когда мы с ними зашли на уютную территорию дома-музея Н.Н. Хохрякова, молодой человек спросил: «Можно я кое-что сделаю?». И лег в сугроб, засмеявшись: «Здесь чувствуешь себя ребенком».

- Что чаще всего интересует туристов?

- Обычно приезжают с четкими запросами, что хотят посмотреть. Интересуют Васнецовы, дымковская игрушка, космос - темы, о которых люди уже наслышаны. Большой интерес - к кировским музеям. Очень здорово, что у нас целый ряд домов-музеев известных личностей. Например, Салтыкова-Щедрина, Хохрякова, Циолковского. Также туристам интересны сады и парки Кирова. Нам здесь тоже есть, чем похвастаться. Особенно нравятся Ботанический сад, сквер с поющими фонтанами, Александровский сад. Абсолютно всех впечатляет особняк Тихона Булычева, где сейчас располагается ФСБ. Нравится и наша пешеходная Спасская со старыми торговыми рядами, музеями, сувенирными магазинчиками и арт-объектами.

Экскурсовод говорит, что многих впечатляет диорама. И она сама была поражена, когда увидела монументальное полотно, посвященное установлению в городе советской власти. Оно как будто переносит на сто лет назад. И когда приходит с экскурсией на перекресток, который на нем изображен, - Ленина и Спасской, советует туристам: «Запомните это место и, если будет возможность, посетите нашу диораму».

А еще Екатерина рекомендует посмотреть церковь Иоанна Предтечи. В ее здании в советские годы располагался планетарий. Туда ходили дети, и эта прекрасная атмосфера сохранилась. Рядом с церковью зимой ставят ледяную горку для малышей. Внутри здание поражает росписью. Храм впечатляет своей скромностью и при этом удивительной красотой.

- Бывает, туристы спрашивают о местах, о которых даже не все жители нашей области знают, - рассказывает экскурсовод. - Года три назад в ТИЦ пришла семейная пара из Германии. Путешествуя по России, они в каждом регионе планировали посетить определенный объект. В нашем хотели увидеть Жуковлянские валуны в Котельничском районе. Оказалось, их интересуют древние окаменелости, нашли информацию в интернете.

ИСТОРИЮ КИРОВА МОЖНО ИЗУЧАТЬ БЕСКОНЕЧНО

В сентябре 2018 года Екатерина проводила экскурсию для японских автогонщиков Хироши Масуока и Казуто Койде, участников проекта «Легенды Дакара». Девушка рассказывала о Кирове на русском языке. А дальше был двойной перевод: сначала - на английский, а с него уже второй переводчик - на японский. Спортсмены слушали с большим интересом. Но больше всего их интересовали транспортные средства. Когда на пути встречался автомобиль, они под машину залезали, каждую деталь рассматривали. Фургончик с мороженым на Набережной Грина весь облазили. Также обследовали снаружи и изнутри паровоз в музее железнодорожного транспорта. Бурно обсуждали что-то между собой на японском языке, задавали вопросы.

В сентябре 2018 года экскурсию по Кирову провели для японских автогонщиков Хироши Масуока и Казуто Койде, участников проекта «Легенды Дакара». Фотография предоставлена «Центром развития туризма Кировской области».

Вообще индивидуальная экскурсия - это всегда диалог. Туристы делятся знаниями, эмоциями. Это всегда радует.

- Нужно, чтобы экскурсию проводил человек, который любит свой город, - говорит Екатерина. - Мне лично с детства помнится посещение краеведческого музея в Кирово-Чепецке, куда мы приехали всем классом. Экскурсовод смотрел не вдаль, а на нас, замечал наше состояние, умело реагировал и рассказывал очень интересно. Если кто-то из ребят начинал баловаться, он в интересной, веселой форме решал эту ситуацию. «Так, иди сюда, - подзывал самого шумного. - Смотрите, ребята, у совы градус поворота головы вот такой», - и поворачивал голову мальчика. Внимание собирал и дальше продолжал свой рассказ. Всегда важно, чтобы человек рассказывал с душой! И сумел экскурсантам свою любовь к месту передать. И чтобы гость ушел с новыми знаниями и желанием продолжить знакомство с этим местом. Здорово, когда такой контакт во время экскурсии происходит.

Екатерина Руднева рассказала, что в Кирове, к счастью, невероятно большое и интересное историческое сообщество. Это жители города, которые постоянно что-то новое для себя находят и изучают. Для пополнения своих знаний девушка на многих подписалась в соцсетях. И ее новостная лента выглядит так: исторические фотографии, книжные новинки… Пополняет она и свою книжную копилочку: ходит на презентации произведений, которые издаются в Кирове, в книжные лавки в Трифоном монастыре и библиотеке имени Герцена.

- С удовольствием прочитала книгу «Купечество Вятского края: от истоков до 1917 года» Михаила Судовикова, - с восторгом сообщает экскурсовод. - Я долго продляла ее в Герценке, потому что она стала для меня настольной, а в продаже этой книги нет. Сканировала главы по нужным мне темам и раскладывала по электронным папкам на компьютере. Вятское пароходство, отдельные купцы… Также регулярно сохраняю публикации государственного архива Кировской области, наших историков. Таким образом, у меня сформировалась достаточно объемная база. И я нахожу в ней нужную мне информацию о каком-то человеке, здании.

Екатерина признается, что для нее самым большим открытием в истории Кирова стало то, что ее можно изучать бесконечно.

- Со специалистами в этой сфере я впервые плотно пообщалась, когда мы тестировали «Императорский маршрут» (в Кирове есть места, связанные с представителями династии Романовых, с их заботой о Вятке - Ред.), - поясняет девушка. - На экскурсию пришли историки из краеведческого клуба «Мир», священник Андрей Лебедев, который много знает о православном прошлом Вятки, и другие. Они отнеслись ко мне с уважением, дополняли мой рассказ своей информацией. Это было для меня очень полезно. Мне понравилось, что представители нашего исторического сообщества сами постоянно изучают тему и рады, что я, молодой сотрудник, тоже ею увлечена. Плох тот человек, который считает, что уже достиг своего профессионализма. Такого никогда не бывает. Человек, который увлечен своим делом, все время развивается. Кстати, в 2022 году «Центр развития туризма Кировской области» планирует провести информационный тур для экспертов федерального проекта «Императорский маршрут». Будет организована встреча и с кировскими историками.

ЛЮБИМЫЙ МАРШРУТ

- А что вы скажете людям, которые говорят: «А что в Кирове смотреть-то?»

- Для начала предложу подписаться в соцсетях на интересные новости о городе. Например, мы выкладываем в группах центра информацию и яркие классные фотографии с наших мероприятий. На своей странице рассказываю об интересных местах, и меня знакомые спрашивают: «А это где в Кирове такое?». Если ты в городе живешь, оглянись по сторонам. Даже по дороге на работу можно выстроить маршрут и не просто идти, глядя под ноги, а рассмотреть какие-то интересные детали. Когда мы с подругами отправляемся гулять, идем по красивым местам, которые я хочу им показать. Они тоже удивляются, надо же, в Кирове живем, а никогда такого не видели.

Екатерина рассказала нам и о своем любимом маршруте. Начинается он от филармонии. Далее - через Гагаринский парк к Серафимовской церкви, потом по Орловской - к Ленина, чтобы посмотреть на замок Т.Ф. Булычева. Затем обязательно стоит повернуть на Герцена, зайти на территорию «Постоялого двора» и музея истории Хлынова. Дальше - посмотреть музей Н.Н. Хохрякова, подняться по Володарского - увидеть арт-объект, посвященный вятской росписи. Потом пройти вдоль парка «Аполло», выйти на Спасскую и повернуть на улицу Свободы - посетить музей дымковской игрушки. После этого оказаться у церкви Иоанна Предтечи, посмотреть на дом И.А. Чарушина и по Пятницкой выйти снова на Ленина мимо церковно-приходской школы, которую построил Иван Александрович. Затем отправиться в Александровский сад, а после - на пешеходную Спасскую!

- Посоветую следить за событиями в Кирове, - пожелала нашим читателям в конце беседы Екатерина Руднева. - У нас много всего происходит! Вечера живой музыки, концерты, мероприятия в музеях, в библиотеке имени Герцена. Встречи по краеведению, по росписи игрушки, для садоводов, любителей английского языка и так далее. Киров - разный, за это я его и люблю.