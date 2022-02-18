Обеспечить порядок и безопасность: Кировский линейный отдел МВД обслуживает 1118 км железной дороги

Константин Черепанов: «Мне сложно остаться в стороне, если кому-то требуется помощь». Фото: Пресс-служба Кировского ЛО МВД России на транспорте

В 1919 году, 18 февраля, были образованы и железнодорожная милиция, и железнодорожная охрана. И сегодня сотрудники транспортной полиции отвечают за безопасность людей и перевозимых грузов на вокзалах, в поездах, портах и аэропортах. Об их служебных буднях «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ведомства.

Линейный отдел МВД России на транспорте обслуживает 1118 км железной дороги Кировской области и Республики Удмуртия. А это 75 станций и 59 остановочных платформ. Структура транспортной полиции Кирова - 3 линейных отделения и 7 линейных пунктов полиции. Один из них находится в речном порту и еще один - в аэропорту Победилово.

В 2021 году в линейный отдел в Кирове поступило более трех тысяч заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях на объектах транспортной инфраструктуры.

При этом количество краж по сравнению с предыдущим годом снизилось на 9%. Наибольшим спросом у преступников пользуются деньги и сотовые телефоны. Например, в июле 2021 года в дежурную часть транспортной полиции обратился 23-летний уроженец Нижнего Тагила с заявлением о пропаже мобильного телефона в поезде сообщением «Москва - Владивосток». Потерпевший сообщил, что в пути большую часть времени спал, а смартфон находился на боковой полке купе. Полицейские заподозрили в краже 40-летнего ранее судимого кировчанина. Мужчина, следуя в том же вагоне, воспользовался невнимательностью пассажира и украл гаджет, который стоил более 15000 рублей.

КИРОВСКИЙ «ДЯДЯ СТЕПА»

Что такое быть настоящим полицейским? Ребенок без раздумья ответит: «это быть сильным и смелым, всегда приходить на помощь и защищать всех от преступников, как Дядя Степа, например».

В кировском ЛО МВД России на транспорте вот уже более 15 лет служит инспектор отделения по исполнению административного законодательства (ИАЗ) Константин Черепанов, который вполне мог подойти на роль главного героя произведения Сергея Михалкова. Он, неся службу, также никогда не забывает о доброте и человечности.

Недавно жительница города Ноябрьска выразила благодарность и признательность старшему инспектору за профессионализм и доброту.

Как рассказал сам Константин, выполняя свои обязанности, например, составляя административный протокол в отношении задержанного на вокзале гражданина, он всегда с пониманием относится к делу, выясняя все обстоятельства произошедшего.

- Нередко бывают моменты, когда сопереживаешь человеку, понимая, что он попал в ту или иную ситуацию просто по своей невнимательности или по глупости, - рассказывает инспектор. - И сам не замечаешь, как делаешь что-то доброе, подсказывая пути решения возникших проблем. Например, с дальнейшим передвижением до нужной станции.

Такой случай произошел в прошлом году. За нарушения административного законодательства с поезда сняли одного из пассажиров. Его доставили в дежурную часть кировского линейного отдела. Оказалось, 43-летний уроженец Ноябрьска попал в сложную ситуацию и оказался без средств. Понимая, что самостоятельно мужчина не сможет купить билет, в ситуацию вмешался капитан полиции Черепанов. Он созвонился с матерью задержанного. Выяснилось, что женщина в силу своего возраста не может купить билет через интернет. И до ближайшего вокзала, с ее слов, добираться было далеко. Она обратилась к Константину с просьбой помочь сыну в решении этого вопроса. Старший инспектор, учитывая эмоциональное состояние пожилой женщины, согласился.

- Она была в отчаянии, отказать в помощи я не мог, - говорит Константин. - И после каждого своего действия я ей отзванивался: когда приобрел билет, когда купил еды ее сыну в дорогу и когда посадил его в поезд.

К слову, в службе капитана полиции это не первая подобная ситуация. Год назад он также помог молодому человеку приобрести билеты до пункта назначения и сопроводил его до поезда. Спустя неделю мама юноши отметила Константина Черепанова, написав электронное письмо в адрес руководства транспортной полиции со словами благодарности: «Приятно осознавать, что в наше время есть люди, которые неравнодушны к чужим проблемам. Особенно отрадно, что это сотрудники полиции, которые, несмотря на свою занятость, способны сопереживать и помогать».

- Мне сложно остаться в стороне, если кому-то требуется помощь. Наверное, просто потому, что меня так воспитали, - скромно улыбается капитан. - Для меня пример доблести и чести это мой отец.

Папа Константина ветеран ОВД, всю свою жизнь посвятил транспортной полиции. И уже с раннего детства мальчик знал, кем станет. Окончив школу милиции, Константин по распределению попал в РОВД Ленинского района города Кирова, где два года работал участковым. А уже после, по папиным стопам, - в линейный отдел.

В 2017 году старший инспектор Черепанов стал «Лучшим по профессии» среди сотрудников ИАЗ по Приволжскому Федеральному округу.

Вот такой он настоящий кировский полицейский.

ВАЖНА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Психолог отдела по работе с личным составом Ирина Гудина служит в полиции уже более 18 лет. Фото: Пресс-служба Кировского ЛО МВД России на транспорте

Психолог отдела по работе с личным составом Ирина Гудина служит в полиции уже более 18 лет. Месяц назад майор внутренней службы вернулась из длительной командировки в Дагестан, где помогала психологической адаптации командированных сотрудников из разных уголков России.

- Это моя вторая поездка на территорию Ceвepo-Kaвкaзcкoгo региона и третья командировка за время службы в линейном отделе, - поясняет Ирина. - Началось все со сводного отряда, который был создан для обеспечения общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры в Нижнем Новгороде в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Конечно, на таких мероприятиях мирового масштаба я побывала впервые, да и многие наши сотрудники, думаю, тоже. Во время патрулирования на территории вокзала и аэропорта было постоянное общение с болельщиками, с иностранными гражданами, первыми лицами ФИФА, самими участниками прославленных футбольных команд из Уругвая, Аргентины.

В обязанности Ирины входит не только оказание психологической поддержки действующим сотрудникам, но и подбор кадров, проверка кандидатов на их психическое здоровье и стрессоустойчивость. Как опытный специалист, она c первого взгляда может понять, насколько человек подходит для службы в ОВД.

Ирина Гудина владеет еще и специальностью «полиграфолог». И может проводить специальные исследования в отношении действующих сотрудников и желающих поступить на службу в полицию.

- С помощью таких исследований выявляются факторы риска: нездоровый образ жизни, нарушение закона и другие признаки девиантного поведения. Полиграф дает возможность установить способен ли потенциальный сотрудник ОВД к совершению должностных нарушений.

Ирина Витальевна начинала свою деятельность школьным психологом, затем была служба во вневедомственной охране и ГИБДД, 10 лет преподавала психологию в Кировском учебном центре МВД. Она как никто знает все тонкости своей профессии. Постоянно держать форму, быть в отличном расположении духа, иметь огромный запас энергии и терпения психологу помогает ее супруг.

- Когда дома не получается откинуть в сторону мысли о работе, спасает Александр - мой личный психолог, - делится Ирина. - Всегда выслушает, поможет советом, успокоит. Он ветеран МВД, сам много раз бывал в командировках. Наша семья знает, что такое служба и как с этим справляться. Мы стараемся больше проводить времени вместе, много гуляем, любим путешествовать. Это, так сказать, наша психотерапия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2021 году:

- сотрудники ППС линейного отдела сопроводили 2405 поездов дальнего следования и 1618 пригородных;

- выявили более 7 тыс. административных правонарушений;

- пресекли 33 факта браконьерства, изъяли около 100 кг рыбы;

- изъяли свыше 1 килограмма наркотических и сильнодействующих и психотропных веществ;

- выявили 138 человек, находящихся в федеральном розыске;

- установили 19 фактов хранения и ношения оружия и 100 единиц боеприпасов (патроны охотничьи), а также 937 граммов пороха.

Редакция «Комсомольской правды»-Киров поздравляет сотрудников транспортной полиции с профессиональным праздником. Желаем спокойных дежурств, успешного продвижения по карьерной лестнице, здоровья и благополучия!