Доброта как образ жизни: кому и как помогают кировские волонтеры

Дмитрий Машкин - координатор Кировского регионального отделения всероссийского движения «Волонтеры-медики». Фото: предоставлено героем публикации

Добровольчество понемногу меняет общество. И не только потому, что достигает своих целей - пропавшие люди находятся, на лечение больных детей появляются средства, бездомные получают кров. А потому, что меняет самих волонтеров - они уже по-другому воспринимают чужую беду и больше готовы помогать тем, кто попал в трудную ситуацию.

17 февраля - всемирный День спонтанного проявления доброты. Он призван напомнить о милосердии и бескорыстной помощи. Есть те, для кого это - часть жизни. Волонтеры - дословно с латинского «добровольцы» - жертвуют своим временем, силами и умениями, чтобы помочь тем, кто нуждается в их поддержке.

Сейчас добровольчество проникает во все сферы жизни, но по-прежнему наиболее востребовано в социальной. Часто в больницах, соцучреждениях не хватает рук и волонтеры сильно облегчают работу медиков.

- Еще учась в школе, я любил помогать людям, - рассказывает Дима Машкин, - студент 6 курса Кировского ГМУ, медбрат в одной из поликлиник г. Кирова. - В 2016 году в день Победы увидел ребят в красных жилетках с надписью «Волонтер-медик» и решил непременно стать одним из них. Теперь я координатор Кировского регионального отделения этого всероссийского движения.

Дмитрий помогает медперсоналу в стационарах и поликлиниках, а также участвует в медсопровождении массовых и спортивных мероприятий, в акциях по профилактике различных заболеваний. За пять лет было много запоминающихся случаев, один из самых ярких - поездка в с. Альмеж. Это самая отдаленная точка области, куда волонтеры приезжали с профилактической миссией: 5 часов в дороге. Но, несмотря на усталость, посетили каждого жителя села.

Конечно, Дмитрию сложно совмещать учебу, работу и добровольчество - многое приходиться делать по ночам. Он черпает силы в общении с людьми и путешествиях. Как только наступают длинные выходные, сразу отмечает новую точку на карте и едет за «перезагрузкой».

- Самое лучшее в нашей деятельности - знать, что мы действительно помогаем спасать жизни и здоровье многих людей, - делится Дмитрий. - И слышать от них слова благодарности. Это трудная работа, но я советую вступать в ряды добровольцев. Общаясь с супердружелюбными и суперактивными ребятами, можно помочь не только другим, но и себе!

По данным Росстата волонтеров в России становится все больше: за семь лет их число выросло в три раза, появились соответствующие организации. Так, с 2018 года в Кировской области действует Региональный ресурсный центр по развитию добровольчества.

- В прошлом году мы вовлекли в волонтерство более 70000 жителей региона и привлекли восемь миллионов рублей на его развитие, - отмечает Наталья Новикова, руководитель Центра. - Мы проводим образовательные форумы, консультации и мастерские, рассказываем о возможностях для волонтеров и организаций.

Ирина Боровик - куратор «Автобуса милосердия» при Спасском соборе города Кирова. Фото: предоставлено героем публикации

Почему люди становятся волонтерами? Кто-то хочет с пользой провести время, кто-то считает добровольную помощь ближним базовой ценностью.

- Я волонтер Службы милосердия Братства святителя Николая при Спасском соборе, курирую «Автобус милосердия», - рассказывает Ирина Боровик, патронажная сестра по уходу за лежачими больными. - В добровольчестве уже более пяти лет, пришла сюда по зову сердца.

Подопечные Службы милосердия - бездомные люди и нуждающиеся, в основном люди преклонного возраста. В большинстве они одиноки. И главное, что им нужно - забота: просто поговорить, привезти чистую одежду, лекарства.

Работают с ними совершенно обычные с виду люди, но с большим сердцем. У всех сестер милосердия и волонтеров своя жизнь, но огромное место в ней занимает добровольчество.

- Причем еще не известно, кто кому больше нужен, - говорит Ирина. - Вы знаете, как искренне улыбается бездомный! Это дорогого стоит. Больше всего мне нравится видеть, как люди выздоравливают. А однажды нам удалось найти приют для мужчины, который больше десяти лет жил на улице. И тем самым спасти его от смерти. Ему нашли не просто социальный центр, а настоящий дом! И очень тяжело видеть, когда человек, которому дали теплый кров, чистую одежду и питание, возвращается на улицу...

«Автобус милосердия» действует при Спасском соборе, поэтому каждую раздачу еды здесь начинают с молитвы «Отче наш». Раздают горячий полноценный обед и многие едят тут же на улице.

- Спасибо добрым людям, нашим землякам, кто помогает оказавшимся в трудной ситуации, - говорит Ирина. - Низкий поклон. На добре и держится мир.

Ольга Светлакова - доброволец поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» часто проводит инструктаж для школьников. Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас волонтерство - это не только образ жизни, но и серьезная помощь государству. Не секрет, что убежища для жертв домашнего насилия, организованные добровольцами, зачастую работают эффективнее, чем государственные кризисные центры, а отряд «Лиза Алерт» помогает полиции.

Отметим, что наш регион уникален в плане сотрудничества «Лиза Алерт» с региональным УМВД. Они ведут поиски пропавших людей рука об руку. И очень гордятся этим. А отряду помочь может каждый, ведь у них 23 направления работы.

- Я волонтер с уже 9-летним стажем, - рассказывает Ольга Светлакова, вожатая школы №74. - Пришла, когда в нашей школе появился добровольческий отряд. Мы помогали ветеранам, проводили субботники, благотворительные акции, творческие мастер-классы.

С 2016 года Ольга - доброволец поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». После лекций Александры Яговкиной, регионального представителя отряда в Кировской области, она поняла, что хочет стать детским инструктором. И теперь проводит профилактические беседы в школах города и области, а еще обеспечивает информационную поддержку поисков.

- Приятно видеть, когда твоя работа дает результат, - делится Ольга. - Однажды ребята, с которыми я проводила беседы, встретили на улице дезориентированную бабушку. Они не прошли мимо, отвели ее в ближайший продовольственный магазин, вызвали полицию. А правоохранители вернули бабушку домой.

Волонтерство, по словам Ольги, это возможность приносить пользу, новые знания и умения, новые друзья и команда единомышленников. Бывают и трудные моменты: тяжелее всего чувствовать свою беспомощность, когда ничем не можешь помочь. Чтобы не «выгореть» она старается не уходить в добровольчество с головой, а рационально вплетать его в повседневную жизнь и вовремя брать перерыв.