Подкоголи со свининой и говядина под сметаной: рецепты вятских блюд из мяса

К мясу на гарнир можно подать отварной картофель. Фото: Александр БЫКАСОВ

По словам автора книги «Вятская кухня» Марии Сауровой, в январе наступала пора зимнего мясоеда, которая продолжалась до самой Масленицы. В период между Рождественским и Великим постами можно было от души наесться мяса.

РЖАНЫЕ ПОДКОГОЛИ СО СВИНИНОЙ

Подкоголи похожи на пельмени, но отличаются формой и размером. Фото: Мария САУРОВА

Подкоголи представляют собой отварные пирожки с различными начинками. Блюдо пришло к нам из марийской кухни.

Ингредиенты:

Для теста:

ржаная мука - 2 ст.;

яйца - 1 шт.;

вода комнатной температуры - ½ стакана;

соль - 1 ч.л.

Для начинки:

свиной фарш - 500 г;

репчатый лук - 3 шт.;

соль - по вкусу.

Приготовление

Замешиваем крутое тесто и даем ему отдохнуть. В это время занимаемся приготовлением начинки: прокручиваем мясо, добавляем соль и лук.

Стоит отметить, что наши предки готовили начинку для блюда заранее, - рассказала кировчанка. - Если вы хотите последовать их примеру, порубите свинину сечкой на маленькие кусочки, ошпарьте кипятком и оставьте на ночь. Благодаря этому мясо станет сочнее и мягче. На утро в начинку нужно добавить нашинкованный лук и посолить.

Затем жгут из теста нарезаем поперек на мелкие кусочки. Раскатываем их в тонкие лепешки, в середину которых кладем свиной фарш. Края теста соединяем и прижимаем, чтобы придать лепешке форму полумесяца, красиво защипываем.

Получившиеся подкоголи отвариваем в соленой воде и подаем на стол в горячем виде со сметаной.

РИСОВАЯ КАША С МЯСОМ

Ароматное и сытное блюдо готово. Фото: Александр БЫКАСОВ

Ингредиенты (на 4 порции):

свинина - 300 г;

рис - 200 г;

вода или бульон;

лук репчатый - 1 шт.;

растительное масло - 2 ст.л.;

сливочное масло - 50 г;

соль - по вкусу.

Приготовление

Промываем и замачиваем рис на час в холодной воде. Свинину также ополаскиваем и нарезаем на кусочки по 30-40 граммов.

После чего обжариваем мясо на растительном масле до румяной корочки. Нарезаем лук полукольцами и выкладываем его на дно горшочков. Сверху добавляем свинину. Следующий слой - рис и сливочное масло.

Заливаем блюдо водой, чтобы оставалось 3-4 см до края горшочка, солим. Накрываем крышкой и ставим в разогретую до 200°С духовку на 45-50 минут. Затем достаем горшочек и перемешиваем кашу.

ГОВЯДИНА СО СМЕТАНОЙ

К мясу на гарнир можно подать отварной картофель. Фото: Александр БЫКАСОВ

Ингредиенты:

говядина - 600 г;

репчатый лук - 2 шт.;

сметана - 500 г;

масло растительное - 2 ст.л.;

соль - по вкусу.

Приготовление

Говядину нарезаем, отбиваем и солим. Смазываем сковороду маслом и кладем на нее нарезанную полукольцами луковицу. Затем добавляем слой мяса, а затем - оставшийся лук. Заливаем блюдо сметаной и ставим в духовку, тушим до готовности.