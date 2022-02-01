Александр Мочалов: «Эмоции зашкаливают»

Многие поклонники творчества Александра Мочалова пришли поздравить его с открытием выставки. Фото: vk.com/kirov.artmuzeum

Знаменитый кировский художник отметил 70-летний юбилей персональной выставкой. К его удивлению, она собрала в Вятском художественном музее не только давних друзей, но и много молодых людей. На самом деле полотна живописца обожают многие. В числе почитателей таланта - российский дирижер Владимир Спиваков и Королевская Академия художеств в Лондоне.

Сам факт открытия большой выставки в смутное время пандемии вызвал светлую радость у всех, кто на него собрался. Вятский художественный музей постарался разместить масштабные полотна живописца максимально выгодно для зрителя. Гости с интересом осматривали экспозицию под звуки живой музыки, что добавляло атмосфере вечера камерности и благополучия. «Как будто после войны вернулись в мирную жизнь», - поделилась в восхищении одна из посетительниц.

Выставка объединила 93 работы заслуженного художника РФ Александра Мочалова. Он известен своей приверженностью к монументализму и итог последних 30 лет работы подвел в этом же направлении.

- Я потрясен количеством пришедших. Эмоции зашкаливают, - поделился художник. - Я был так тепло принят коллективом музея. Анна Владимировна Шакина (директор музея - Ред.) замечательно сделала экспозицию. Когда я принес работы, поставил их - пришел в ужас: «Неужели это можно показывать?». Но она быстро что-то переставила и передвинула. И все стало на места. Здесь все пропитано любовью!

К накопленному за 30 лет творческому багажу мастер добавил свежую серию, которую считает заглавной в своей жизни на сегодняшний день. Это полиптих «Поле Куликово», состоящий из девяти больших картин. По словам специалистов, сегодня это редкий жанр - историческая живопись.

То, что кировчанин обратился к теме Куликовской битвы, вовсе считают знаковым, ибо эта знакомая всем со школы история о том, как 8 сентября 1380 года русские бились с Золотой Ордой за свою независимость, звучит весьма актуально. Кстати, много позже на Куликовом поле выращивали сельхозкультуры, сыпали удобрения, разъедающие металл, и ученые не нашли практически ничего от того боя. Полиптих Александра Мочалова получился очень выразительным. Он рассказывает о подготовке к битве, самом сражении и последствиях. От русских богатырей с мечами в руках исходят уверенность, сила и правда, помноженные на поддержку святых. Недаром зрители надолго останавливались у центральной серии выставки.

- Тема поля Куликова возникла в творчестве Александра Петровича Мочалова неслучайно. Он почувствовал его в нашем времени, - отметила Наталья Злыгостева, главный научный сотрудник научно-исследовательского Центра регионоведения Кировской областной научной библиотеки имени А.И. Герцена, кандидат философских наук. - Я иногда спрашиваю своих студентов: «Когда кончилось монголо-татарское иго?» Они отвечают: «В 1380 году». А оно закончилось через сто лет. Ну, почему же тогда Куликовская битва? Потому что в это время произошел слом нашего сознания. Даже находясь под игом, мы воспряли духом. Мы обрели в этой битве духовную свободу.

От русских богатырей с мечами в руках исходят уверенность, сила и правда. Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА

По мнению эксперта, Мочалов почувствовал как приближающуюся эпоху надлома рубежа XX - XXI веков, так и то, что у людей снова появится жажда обретения духовной целостности. Мощная кисть мастера вкупе с философским видением мира помогли выразить все это в картинах.

Творческому процессу помешал лишь злополучный ковид, который уложил художника на больничную койку. Но, едва он встал с нее, выздоровев, как отправился в свою маленькую мастерскую на улице Труда, 30.

- Каждый день Александр Петрович двигается по одному и тому же маршруту независимо от погодных условий, от состояния здоровья. Чтобы работать и создавать такие замечательные произведения, - говорит председатель Вятского регионального отделения Союза художников России Игорь Сметанин. - Если бы вы знали, как долго он готовился к решающему событию своей жизни - выставке «Поле Куликово». Он раскрыл то, что являлось для него в последние годы самым главным.

По признанию зрителей, открытая экспозиция питает светлой, чистой, высокой энергией. В ней чувствуются сила, мощь и масштаб.

- Философская, поэтичная, глубокая, удивительная выставка, - поделилась впечатлениями кировский писатель Наталья Кузнецова. - Хочется приходить на нее, смотреть, уходить домой, жить, потом опять к ней возвращаться. Это настоящий праздник! Очень сильно и душевно. И любовь читается во всем здесь, она от Бога.

В числе поклонников творчества кировчанина и российский дирижер Владимир Спиваков. Он поздравил музей с открытием выставки: «Моему сердцу близки творения Александра Петровича. В них отразились лучшие черты российского человека: подлинная духовность, стремление к свету, вера, надежда, любовь…».

Говорят, Александр Мочалов видит мир таким, каким его многие из нас хотели бы видеть. По всей видимости, так и есть. Например, сейчас в Москве в Доме музыки проходит выставка, в которой участвуют 14 произведений кировского живописца. Ну, а в 2019 году одна из его картин - «Рахманинов. Второй концерт» - участвовала в летней выставке в Королевской Академии художеств в Лондоне.

Выставка объединила 93 работы заслуженного художника РФ, известного своей приверженностью к монументализму. Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА

МНЕНИЕ

Виктор Харлов, живописец, художник-монументалист, академик Российской академии художеств:

- Я знаю Александра Петровича с 1967 года. Учились в художественном училище в Кирове, по 12 часов в день там проводили… Эта тема поля Куликова уже тогда была в его училищных композициях ведущей. Здорово, когда художник имеет свою главную направляющую тему, которая, конечно, потом разветвляется, с другими темами переплетается. Если он не имеет главной темы, то он и не художник, остается писать только этюды. Скажу, что ни на одной персональной выставке разных художников не наблюдал такого количества молодежи. Это на самом деле праздник для всех. Восхищен экспозицией!

Выставка «Поле Куликово»

Когда: 21 января - 3 апреля.

Где: Вятский художественный музей, ул. Карла Маркса, 70.

Возрастное ограничение: 6+

Всю информацию можно получить по телефону: 8 (8332) 22-50-74.