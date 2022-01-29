«Без границ»: в Кирове дети с особенностями развития занимаются тхэквондо вместе с ребятами без особенностей

Соревнования по тхэквондо ГТФ Кировской области. На пьедестале спортсмены клуба «Без границ»: 1 место - Александр Ефремов, 2 - Федор Терехов, 3 - Роман Кочуров. Фото: vk.com/bezgranizkirov

Уже год в Кирове работает секция адаптивного тхэквондо - новое и уникальное для региона направление. Какие достигнуты результаты, чего удалось добиться и к чему теперь стремятся тренеры и спортсмены нам рассказали в спортивном клубе для детей и подростков с особенностями развития «Без границ».

Адаптивное тхэквондо - одно из направлений традиционного единоборства, доступное для детей с ментальными, двигательными нарушениями, дефицитом слуха. Они обычно не участвуют в спаррингах, а разучивают индивидуальные и командные комплексы (хьенги) и показывают имитацию техники (часто вместе с тренером или тьютором).

Занятия тхэквондо для детей с особенностями развития очень полезны. Они укрепляют костно-мышечную систему, развивают самодисциплину, концентрацию внимания, синхронизацию движения рук и ног. В итоге помогают поддерживать здоровье и лучше социализироваться.

Занятия у особых ребят ведет Елизавета Вылегжанина - инструктор по адаптивному тхэквондо, член Федерации тхэквондо ГТФ Кировской области.

- Сначала мне было достаточно трудно, не было опыта работы с такими детками, - говорит тренер. - Потом я, набравшись сил и терпения стала усердно работать с нашими чемпионами. Ребята стали с радостью посещать тренировки, успешно выполнять задания. Были и смех, и слезы, и удивление, и злость... Но через все это мы вместе с детьми проходим успешно и добиваемся результатов - участвуем в аттестациях, кировских и выездных соревнованиях и конечно получаем заветные медали.

Через полгода тренировки по адаптивному тхэквондо вышли на новый уровень и стали проводиться в инклюзивном формате - вместе тренируются дети без особенностей и дети с инвалидностью.

- Инклюзивные тренировки - это большой шаг, - говорит организатор клуба Юлия Шишкина. - Благодаря им каждый ребенок может найти свой спорт и быть в нем успешным.

На подобных тренировках ребятам с инвалидностью помогают юные спортсмены федерации тхэквондо ГТФ Кировской области, которые занимаются более 5 лет. У многих из них уже черный пояс 1 дан. Дети за ними тянутся, копируют и учатся быстрее, чем у взрослых тренеров. Те отмечают, что ребята умеют договариваться на своем детском уровне порой эффективнее, чем взрослые. Занятия со слабослышащими детьми (сурдопаратхэквондо) курирует еще одна организация - Региональная спортивная общественная организация (РСОО) Федерации тхэквондо Кировской области.

Благодаря регулярным тренировкам осенью прошлого года шестеро детей с инвалидностью смогли пройти свои первые аттестации - в регионе появились юные тхэквондисты с особенностями развития. Федя, Александр и Роман получили первые записи в зачетках с подписью и печатью президента Федерации тхэквондо ГТФ Кировской области. Никита и Амина прошли первую аттестацию на пояса тхэквондо - без замечаний показали комплексы, мастерски разбили доски и получили свои первые сертификаты РСОО Федерации тхэквондо Кировской области.

Соревнования по тхэквондо ВТФ Кировской области. Никита Махнёв - воспитанник клуба «Без границ» получает серебряную медаль. Фото: vk.com/bezgranizkirov

Уже через месяц трое ребят - Дамир, Амина и Никита - выступали на региональном Фестивале тхэквондо. Они не просто вышли на ринг, а вместе со сверстниками без особенностей. Это сам по себе большой результат! Соревнования - всегда волнительный момент, и для взрослых, и тем более для детей, особенно с инвалидностью. Они впервые были в большом зале, под взглядами зрителей и судей.

Такую же награду завоевала Амина Халилова. Фото: vk.com/bezgranizkirov

- Совсем еще дети, но такие сильные и смелые, - делится руководитель клуба Юлия Шишкина. - Кто-то брал меня за руку, кто-то просто молчал, кто-то искал все время маму, но все справились с волнением, страхом и вышли, и показали все, чему учились.

Еще больше тренеров и родителей порадовало, что дети показали отличные результаты, заняв в своей возрастной группе вторые и третьи места и даже попробовали себя в спаррингах.

Но настоящим открытием стала победа Федора Терехова на Чемпионате и Первенстве России по тхэквондо ГТФ, который прошел в ноябре в Казани. После долгих часов дороги Федю ждала тренировка, взвешивание, знакомство с ребятами из других городов. Волнение, ночь в автобусе, новое спортивное пространство - все было в первый раз. В итоге юный спортсмен вернулся с победой! В разных дисциплинах он завоевал золото и серебро среди мальчиков 6-9 лет с интеллектуальными нарушениями (special needs).

Кировчанин Федор Терехов на Первенстве России по тхэквондо ГТФ. Фото: vk.com/bezgranizkirov

- У сына диагноз «аутизм», - рассказывает Дарья Мухачева, мама Феди. - Но благодаря этим тренировкам мы погрузились в ту жизнь, которая называется «без особенностей развития»! Сейчас Феде 10 лет, а когда ему было пять, я впервые обратилась в спортивные школы и пыталась записать сына в группу ОФП. Сказали: на детей с аутизмом программа не рассчитана, не сможет удержаться в группе. И… это случилось именно так. Слезы… и мой второй шаг - обращение в государственную лыжную школу. Ответ: «Не справится с программой, адаптированная не предусматривается». Опять слезы. Но не теряя надежды, занимались индивидуально, ставили на лыжи, ролики. Пока в нашей жизни не появился клуб «Без границ». Теперь Федя победил на чемпионате.

Вместе с Федором на чемпионат ездила и тренер клуба «Без границ» Елизавета Вылегжанина. На общей тренировке вместе с педагогами из других городов она делилась опытом занятий в кировской секции адаптивного тхэквондо.

Сейчас этим видом спорта в инклюзивных группах клуба «Без границ» занимается 10 детей с инвалидностью. В основном - с ментальными проблемами и нарушением слуха. В планах клуба начать тренировки детей с двигательными нарушениями, в том числе с ДЦП, активнее участвовать в спортивных сборах и соревнованиях. А если глобально, то научить детей жить «жизнью тхэквондо», «жизнью спортсмена» и получать свой бесценный опыт побед и поражений.

Инклюзивные занятия по тхэквондо стали возможны благодаря проекту «Вместе в спорт», поддержанному Благотворительным фондом Владимира Потанина.