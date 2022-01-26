«Сделали ребенка инвалидом»: в Кирове семейная пара обвиняет медработников перинатального центра в причинении их дочери тяжелой травмы

Девочка родилась совершенно здоровой, а на следующий день у нее обнаружили тяжелую травму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В редакцию «Комсомолки» недавно обратилась семейная пара, которая попросила предать огласке их историю. По утверждению Анастасии и Павла Реневых, врачи Кировского областного клинического перинатального центра сделали инвалидом их новорожденную дочь.

«РОДИЛАСЬ СОВЕРШЕННО ЗДОРОВОЙ»

Василиса - первый и долгожданный ребенок в семье Реневых. Появления малышки с нетерпением ждали родители и бабушка с дедушкой. Ничто не предвещало беды, мама наблюдалась в специальной клинике, соблюдала все необходимые правила и рекомендации. Ребенок должен был родиться абсолютно здоровым - в этом не сомневались ни врачи, ни родители.

И Василиса появилась на свет 4 декабря 2020 года такой, как от нее и ожидали - крепкой, здоровой, без каких-либо патологий, что подтвердила неонатолог, осмотревшая девочку сразу после рождения. Маме, правда, пришлось делать кесарево сечение, однако роды окончились благополучно. Женщина сумела посмотреть на свою девочку, которую ей показали, но не давали в руки, и тут же унесли. Вся семья была счастлива, а на следующий день Анастасия Ренева неожиданно узнала, что новорожденная находится в реанимации.

После расспросов выяснилось: утром 5 декабря сотрудники перинатального центра проводили осмотр новорожденных детей. И у Василисы обнаружили кефалогематому правой теменной кости. Если вкратце, это - кровоизлияние, которое располагается между костями черепа и надкостницей, внешне выглядящее как припухлость. Травма относится к родовым - стоит это запомнить, мы к этому еще вернемся.

В полдень того же дня врачи обнаружили, что гематома начала расти. У девочки заподозрили болевой и судорожный синдром. После этого Василису и перевели в реанимацию. И только 7 декабря девочке провели компьютерную томографию, которая выявила закрытую черепно-мозговую травму. Реневы до сих пор рвут и мечут по этому поводу: прошло целых два дня, пока малышка мучилась от боли!

- Они провели КТ только спустя два дня после того, как обнаружили травму! А знаете, как они это объяснили? Выходными! - гневно говорит Анастасия. - 5 и 6 декабря - это суббота и воскресенье. Из-за этого ребенку вовремя не провели томографию и не поставили диагноз!

А дальше начинается полный сюрреализм. Как мы уже упоминали, кефалогематома относится к родовым травмам, и этого не исключали с самого начала. По словам мамы ребенка, реаниматолог, который осматривал девочку после обнаружения гематомы, заявил, что это - механическая травма. То есть малышка получила ее не естественным путем. Первое, что приходит на ум - ее просто уронили на пол. На этом настаивает и семья Реневых, уточняя, что после родов женщина даже не прикасалась к своей дочери - ее сразу унесли врачи. Анастасия утверждает: когда Василису привезли в реанимацию, врачи сразу позвонили главному и сказали: «Это не родовая травма».

И внезапно доктора, в особенности главврач, уходят в отказ. Никакой механической травмы, она родовая. Врачи не виноваты, они сделали все, что в их силах. Однако Анастасия уверена, что они чувствуют за собой вину и боятся. По словам роженицы, ей даже намекали отказаться от ребенка - мол, раз уж так получилось. Разумеется, семейная пара не приняла предложение и кое-как забрала дочь - выписку им также очень долго не хотели давать.

- Никаких извинений нам так никто и не принес, даже устно. В перинатальном центре относятся и к мамам, и к детям как к скоту, - с болью и гневом говорит кировчанка. - Свою вину они так и не признают.

ВИНОВНЫХ НЕ МОГУТ НАЙТИ ДО СИХ ПОР

Потянулись разбирательства: врачей, которые нанесли травму ее ребенку, Реневы, естественно, хотели привлечь к ответственности. Однако что-то пошло не так и закрутилось не в ту сторону. В итоге никто не удосужился провести даже следственную экспертизу. Семейной паре пришлось обратиться в прокуратуру, и лишь после этого произошел сдвиг.

В распоряжении «Комсомолки» есть заключение экспертов по материалам дела. Согласно ему, в реанимацию девочка попала в очень тяжелом состоянии, с нарушением сознания, судорогами. По предварительному диагнозу, у малышки был ушиб головного мозга средней тяжести. Позже все стало хуже: у Василисы диагностировали субарахноидальное кровоизлияние и ишемическое повреждение головного мозга.

В реанимации ребенка продержали 10 дней, и еще две недели – в отделении дохаживания. Все это время состояние новорожденной было стабильно тяжелым. Лишь 31 декабря ее наконец выписали под наблюдение участкового педиатра. Разумеется (к сожалению), это не прошло даром: в июле 2021 года девочку признали ребенком-инвалидом. Причиненная травма, к слову, относится к тяжкому вреду здоровью.

Что касается выводов о характере травмы, то эксперты утверждают следующее. Роды проводились путем кесарева сечения, плод извлекали за ягодицы. Опухоль не была выражена сразу после операции, и воздействий в область головы не было.

- Образование у новорожденной закрытой черепно-мозговой травмы в результате родового процесса маловероятно, - сказано в заключении экспертизы.

А дальше… собственно, все. Результаты экспертизы ясно указывают на вину врачей, считают Реневы. А вот сами доктора перинатального центра это отрицают, и мнение экспертов им не указ. Найти и наказать виновных не удается уже целый год: по словам семейной пары, сотрудники кировского ОВД проводят проверку с декабря 2020 года. Уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено, однако виновные так и не установлены. А совсем недавно расследование приостановили, что стало настоящим шоком для Реневых. Семейная пара считает, что это сделано нарочно для того, чтобы не дать им ознакомиться со всеми материалами.

- Это не единичный случай. Уже после выписки я познакомилась с женщинами, которые также воспитывают детей-инвалидов, - вспоминает Анастасия. – Они рожали тоже в перинатальном центре.

Несмотря ни на что, семья готова идти дальше. Продолжает воспитывать Василису, которой уже исполнился годик. Малышка отстает в развитии, однако ей немного помогают курсы реабилитации. Родители уверены, что они смогут добиться справедливости. И надеются, что огласка им в этом поможет.

ОФИЦИАЛЬНО

«Комсомолка» запросила комментарий у Минздрава Кировской области по данному вопросу.

- У ребенка на первые сутки жизни выявлено наличие кефалогематомы. Сразу после родов она определяется редко в связи с отечностью тканей у новорожденных, в первые дни после рождения она может увеличиваться в размерах. Причинами возникновения патологии может быть травмирование в момент прохождения головы ребенка через родовые пути, недостаток кальция, генетические заболевания, совокупность внутриутробных факторов и другие. В настоящее время по инициативе главного врача Кировского областного клинического перинатального центра по данному случаю проводится проверка уполномоченными органами.

Стоит отметить, что сама семья Реневых не согласна с ответом министерства. По их мнению, ведомство даже не ознакомилось надлежащим образом с медицинскими документами и дали противоречивый ответ. Поскольку ребенка извлекали с помощью кесарева сечения, он вряд ли мог получить травму при прохождении через родовые пути, а осмотр показал, что малышка была абсолютно здорова: 8-9 баллов по шкале Апгар.