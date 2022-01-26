Нелла Кожевникова: «Я не отдаю себя по кусочкам, я отдаю себя всю»

Нелла Кожевникова: «Счастливые моменты бывают каждый день». Фото предоставлено героиней публикации

В шесть лет она зашла в балетный зал и больше не вышла из него. Обожает свою профессию. Вкладывает талант и душу в любимое дело. За ее плечами - миллион историй, именитых учеников. Труд и победы. А она по-прежнему говорит, что главное - это «арбайтен, арбайтен и арбайтен».

Ее фигуре и энергии позавидуют многие. А любви к Кирову, куда она переехала с Украины более двадцати лет назад, хватит с лихвой на многих местных жителей. Считает, что Киров - лучший город Земли.

«ПЕРВЫЙ ВЫХОД НА СЦЕНУ БЫЛ В ЧЕТЫРЕ ГОДА»

Харизматичная, уверенная, что если ты к людям - с душой, то они обязательно ответят тебе тем же, удивительная Нелла. Накануне своего юбилея она, педагог, хореограф и балетмейстер Вятского колледжа культуры, - в гостиной «КП».

- Нелла Николаевна, выглядите шикарно. Это врожденное или результат жизни на сцене?

- Я захотела и себя сделала. Ну, то, что мне родители привили любовь к хореографии, - это понятно. Папа был военнослужащий, мама домохозяйка и очень любила танцевать. В каком бы гарнизоне папа ни служил, мама там всегда создавала танцевальный кружок. Мой первый выход на сцену был в четыре года. Это были танец с куколкой и соло в украинском гопаке. Когда папа демобилизовался и вернулся в Днепропетровск, меня отдали в хореографию.

- Вы можете представить себя в другой деятельности?

- Нет. Кроме хореографии, я ничего не видела. Уже нет в живых моего первого педагога Виктории Борисовны Федосеенко. Я всегда буду помнить большой Дворец культуры железнодорожников в Днепропетровске и репетиционный зал. Сидят за столом педагоги народного театра балета. Нас по фамилиям подзывают к ним. И мы с подружкой Лизой Карпенко держимся за руки и говорим: «Возьмите нас, пожалуйста!» И все. Дальше - только балетный зал. Никогда не стоял вопрос смены профессии.

Нелла окончила Днепропетровское театральное училище. Потом был Ленинградский институт культуры имени Н.К. Крупской. Работала в Великом Новгороде во Дворце культуры руководителем коллектива, в Днепропетровском детском ансамбле песни и пляски «Красная гвоздика». Позже ее пригласили в альма-матер - Днепропетровское театральное училище. Там она начала работать с актерами театра драмы и кино.

- «Тиль Уленшпигель», «Дуэнья», «38 попугаев», «Здравствуйте, я ваша тетя!» - студенческих спектаклей у нас было много, - рассказывает Нелла. - Режиссер Виталий Денисенко поставил в Днепропетровском театре драмы пьесу «Иван». Это был мой первый спектакль на большой сцене, после него я сделала еще полтора десятка постановок.

«АРТИСТЫ НЕ ВСЕГДА МОГУТ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ ТО, ЧТО МОЖНО ПЕРЕДАТЬ ДВИЖЕНИЕМ ТЕЛА»

Нелла поставила спектакли и в Оренбурге, когда поехала навестить мужа Дениса Кожевникова. А потом они переехали в Киров, где супруг стал актером Кировского драмтеатра.

- Меня муж забрал из Москвы в 1993 году, когда началась революция. Во Фрязино взорвали железнодорожное полотно, и с Ярославского вокзала составы отправляли по одному. «Вятка» вышла с него только в десять вечера. Когда приехали в Киров и оказались на углу Карла Маркса и Воровского, я увидела белые колонны драмтеатра и сказала: «Это мой город».

Она и сейчас убеждена, что Киров - лучший город Земли. Ее не пугают снег и морозы. Нравится, что летом город утопает в зелени.

- Когда уезжаю в другой город по делам, сажусь в поезд и уже хочу домой. Возвращаюсь в Киров и могу заплакать от счастья, что вижу его. Обожаю! Мне предлагали в Питере работать, но я отказалась. Я, наверно, человек маленьких городов. Люблю свою «Дружбу», свою улицу Пугачева…

В Кирове Нелла тоже стала работать с актерами театра.

- Здесь мы сделали «Там же тогда же» со Светой Золотаревой и Сашей Тетериным, «Генрих IV», сказки с Володей Мочаловым. Сейчас каждый год получается поработать в нескольких спектаклях. Из последних могу назвать детские сказки «Митины открытия», «По щучьему велению».

- Чем отличается театральная хореография?

- Сегодняшние драматические артисты должны хорошо петь и танцевать. Дело в том, что сейчас такое преподавание в театральных вузах и, кроме того, много ставится спектаклей-мюзиклов. Если раньше это были отдельные пластические спектакли, то сегодня почти все постановки - танцующие.

Нелла отметила, что и многие ее выпускники тоже ставят танцы в спектаклях. И она ими гордится.

- Люда Татарова-Джигурда, заслуженная артистка России, служит в Театре Российской Армии, Виталий Егоров, заслуженный артист России, - в Московском театре Олега Табакова, Валя Овсюк служил в Театре Романа Виктюка, а сейчас работает в Торонто, сам ставит танцы и сам режиссирует. А я благодарна Кировскому драмтеатру за то, что начав с ним работать, не могу ставить просто танцы. Для меня, конечно, важны ракурс, взгляд, жест. Но еще обязательно должна раскрыть какую-то тему.

Танец в драматическом спектакле, по мнению Неллы, должен дополнить то, о чем актеры рассказывают зрителям. Артисты не всегда могут передать словами то, что можно передать движением тела.

- Актеры Кировской «драмы» меня восхищают тем, что могут делать все. Та же Света Золотарева, Сережа Пушкин, Юра Мазуренко… Лена Одинцова замечательно двигается. Наташа Исаева могла все. В сказке «По щучьему велению» Женя Моисеев для меня раскрылся. Я говорю: «Женя, сделай вот этот трюк». Он: «Да запросто». Я вижу этот потенциал у многих актеров. И, самое главное, они не отказываются от усложнения танца, что-нибудь этакое ножкой закуролесить, и тогда я могу их приблизить к полной хореографии. Ты говоришь, какое состояние при этом надо передать, и актер тебя понимает. Танцор не поймет, для него понятны движения, руки-ноги, важно держать линию и так далее.

Нелла поделилась, что постоянно поддерживает связь даже с теми актерами, которые уехали из Кирова и работают в других городах. Например, после того, как сделала спектакль в Березниках, почти со всей труппой на связи. Многие пишут, присылают фотографии.

- Почему такая связь?

- Чувствуют, что я им отдаю себя всю. Не по кусочкам, а всю сразу. И они видят, что пришла к ним не похалтурить, а поработать. Если ты к людям с душой, то и они к тебе так же. Никогда не повернутся к тебе спиной.

Нелла и сама обожает учиться.

- Я педагог. Наша профессия хороша тем, что мы учимся все время. В октябре была на повышении квалификации в Москве. Жалею, что не поехала недавно в Орел на мастер-классы по русскому танцу. Смотрю сейчас в интернете и завидую. Весной все равно поеду.

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНИ ПОНИМАЛИ, КУДА ИДУТ»

А с танцевально-хоровым коллективом «Вятка», которым Нелла руководит в колледже культуры, они едут на конкурс в Санкт-Петербург. Везут два танца. Один - неоклассика «Адам и Ева». Второй - что-то близкое к танго «От расставания до встречи».

- «Вятка» - ваше главное детище?

- В 2021 году мы отметили 50-летие. У истоков создания коллектива стоял Владимир Захаров, профессор, народный артист России. Он после института начинал здесь, в Кирове. Потом в колхозе «Искра» Котельничского района создал знаменитый ансамбль песни и танца «Искорка». Затем у него была Москва, создание собственного театра «Гжель». А коллектив «Вятка» принял Александр Исупов, который больше десятка лет его вел, пока не переехал в Удмуртию. Потом приехала в Киров я и взяла коллектив. Он уже был лауреатом премии Ленинского комсомола Кировской области, выступал за границей. Стою у руля 22-й год.

Вместе с педагогом колледжа Ольгой Бреславской Нелла сделала «Вятку» не только танцевальным, но и хоровым коллективом: 16 человек - хор плюс 12 человек - балет. Сегодня они выступают с двумя программами - народной и эстрадной.

Самое сложное, по словам Неллы, в том, что участники коллектива - студенты. Учатся четыре года и уходят. Надо вводить в коллектив других.

- Остается только снова работать. В результате мы даже получили диплом лучшего танцевального коллектива России по версии издания «Лучшие из лучших». До пандемии ездили по районам Кировской области с выступлениями. Я не была с коллективом только, наверно, в Кильмези и в Вятских Полянах. Перед Новым годом смогли съездить в Слободской и сделали с местным коллективом совместный концерт «Вятка» в гостях у «Пестрой компании». Они маленькие - мы взрослые. Они показывают эстрадную программу, мы - народный танец. Для людей это было событие, они уже устали от многих вещей, давно не видели выступающих детей, праздника.

- Самые яркие впечатления от поездок по районам?

- Вы знаете, куда бы мы ни приехали, практически везде есть выпускники нашего колледжа культуры. Они руководят местными коллективами и приходят с ребятами на наши концерты. У нас есть проект «Открытая школа» - наши педагоги ездят с мастер-классами по районам. Получается профориентация для местных педагогов, а, с другой стороны, мы видим будущих наших студентов. Главное, чтобы они понимали куда идут.

- А как бывает?

- Очень тяжело проходит адаптация у ребят. Они уезжают от родителей, живут в общежитии. Готовить, убирать, продукты покупать - все приходится делать самому. И успевать учиться. Ребята думают, что будет, как в школе. Но поступив в колледж после 9 класса, они должны получить учебную программу 10-11 классов плюс специальность, а ее очень много. И всяких мероприятий - тоже. У ребят на актерском отделении - учебный театр. На хореографии - два ансамбля: классического танца и народного. И так шесть дней в неделю. Свет в окне студенты видят только в воскресенье. Но и в этот день может быть выездной концерт. И не в одно поселение мы обычно едем, а как минимум в три. Например, маршрут Среднеивкино-Верхошижемье-Пунгино. Если едем в Омутнинск, там обязательно заезжаем в Рудничный, Восточный. Это три концерта с интервалом полтора-два часа. На последний концерт едем в автобусе уже в костюмах, чтобы на первый номер успеть выскочить на сцену. Выступили - и домой. А утром - на занятия.

Педагог уже 22 года руководит коллективом «Вятка», в котором выступают студенты колледжа культуры.

- Для ребят это хорошая школа?

- Для них это просто школа. Многие после колледжа на сцену не выйдут больше. Поймут, что им это не надо или новую профессию захочет человек. Может, это и правильно. Но это не мое точно. Наверно, мы последнее поколение, которое сохраняет верность профессии, выбранной в юности. Но я всегда за то, чтобы у моих ребят получилось все, что они хотят. Я говорю: «Когда вы встаете на ступеньку выше меня, для меня это медаль». Вот сейчас девчонки-выпускницы создали в Кирове свой театр танца - прекрасно! Есть те, кто целенаправленно идут в эту профессию. Это их жизнь, их цель. Они создают свои коллективы, как, например, семья Патрушевых в Советске организовала ансамбль «Овация».

- Поэтому, когда ребята поступают в колледж, большинство знает, куда поступили и какую профессию будут осваивать и приобретут, - говорит хореограф.

Нелла признается, что студенты часто воспринимают педагога как маму, а она не имеет права их жалеть.

- Как я говорю, мне есть, кого любить, - у меня сын. Я могу быть в вас влюбленной и уважать вас за ваш труд, за ваше отношение к учебе. Но педагоги не мамы. Я могу повысить голос, сказать что-то резкое, правда, извинюсь тут же при всех в классе. Многие не понимают, что в этой профессии надо работать. Она предполагает, что будет больно. Тут стопа, там колено, тут растяжки нет, не гнешься ни влево, ни вправо. Так что арбайтен, арбайтен и еще раз арбайтен…

Жалеть можно только вне стен колледжа, считает хореограф. Можно с педагогом поговорить, пожаловаться, посоветоваться.

- Вот недавно был разговор с мамой одного студента, - делится Нелла. - Парень очень способный, данные у него шикарные. Но пока немного не понимает, куда попал. Он еще по сознанию маленький. Я впервые в жизни поставила «неуд» по народному танцу, можете представить? Говорю ему: «Тебе Богом дано, учись!» Мама его меня поняла. Сейчас он делает задания и мне присылает видео. Я думаю, что все получится.

- У вас дистанционка?

- Ну, мы в пандемию и госэкзамены дистанционно принимали. В зуме выпускали студентов в 2020 году. Народный танец, классический, композиция - все на экране было. И набирали в этом году осенью студентов тоже дистанционно. Ребята присылали видео по нашим заданиям. Сейчас учимся офлайн. Но, если на курсе кто-то заболел, всех обязательно на две недели отправляют на карантин и дистанционное обучение. Уже многие с прививками. Я первая из педколлектива привилась от коронавируса. Решила не рисковать. Все время нахожусь среди людей… Я хочу работать.

- У вас были травмы?

- За полгода до выпускных экзаменов в институте попала на операционный стол с разрывом мениска. Исполняла в цыганском танце прыжок с приземлением на два колена. Надо было упасть красиво. Упала. В ноябре. А танцевать разрешили только в феврале. Пришла в балетный класс, стою и плачу - ничего сделать не могу. Педагог мне: «Все получится!». В итоге танцевала почти все народные танцы, а на экзамене по классике педагоги спрашивали: «Кто здесь после операции?» Поверить не могли. Мне же надо было доказать всем: подумаешь, операция. Потом еще были травмы. Это профессия.

«Я СЕЙЧАС ЖИВУ, КАК ХОЧУ»

- Как вы поддерживаете себя в форме?

- Я танцую. На занятиях все показываю сама. Всю пандемию делала зарядку и ходила 10 тысяч шагов по парку - у меня рядом дворец-мемориал. Сейчас это не нужно, потому что в восемь утра у меня уже начинаются народный танец или композиция. Весь день учебный процесс, а вечером - ансамбль. Потом звонят из драмтеатра: «Какой день у вас свободный?». Помрежи, конечно, снимают на репетициях на видео мои ноги, но смотреть движения с живого показа все же лучше. Как я говорю, радуйтесь, что я еще стою перед вами и показываю в полную ногу.

- Как выглядит ваш выходной день?

- Я люблю просто сидеть дома. Абстрагируюсь от всего. Могу разгадывать кроссворды, вязать, чай пить. Потом восстанавливаюсь и иду разбираться с котами. Они обычно начинают бегать-играться, когда прихожу с работы. Я говорю, почему вы все это не делали, пока меня не было. Когда уезжаю в поездки, мне их жалко, конечно. Приятельницы кормят. Возвращаюсь домой - кот встречает в прихожей. А у него брови, как у Брежнева, кустистые. Сдвинет их, мол, ну, что, нагулялась. И уходит в комнату.

Коты начинают бегать-играть, когда хозяйка приходит с работы. А пока ее нет, терпеливо дожидаются у окна.

- Сидите на диете?

- Я несколько лет назад занялась собой, стала правильно питаться, и у меня поменялась жизнь. Утро у меня начинается с кофе, сыра и орехов. Днем - рыба, мясо, овощи. Вечером - чай.

Нелла говорит, что никаких правил у нее нет.

- Я сейчас вообще живу так, как хочу. Мне доставляет удовольствие буквально все. Нравится снег, дождь, музыка, танец. Я себя полюбила. Балую себя - ем пирожные, если хочу. Убрала из гардероба черный цвет и балахоны. Теперь я показываю фигуру. Ношу облегающие платья, залезла в мини. Сменила прическу. У меня в юности была длинная коса. Перед поездкой в «Артек» я ее обрезала. Мне сделали красивую стрижку - волосы до плеч. Когда ехала в питерском метро, одна тетя сказала: «Ну, вот в таком парике даже не стыдно по Питеру проехать». Так ходила много лет, а не очень давно подстриглась под машинку. Удобно, вытерла голову полотенцем и пошла. Теперь под меня много кто косит.

- Можете назвать самые счастливые моменты в жизни?

- А они бывают каждый день. Вот недавно сын Ваня приезжал на неделю. Мы гуляли по городу, разговаривали обо всем. И у него в Питере так же - встречаемся, гуляем, ходим в кино.

Сын Неллы окончил Санкт-Петербургский институт кино и телевидения и магистратуру в ИТМО, занимается видеорежиссурой, сотрудничает с театрами.

- Недавно посмотрел мой мастер-класс по национальным танцам, который проходил в интернете. Сказал: «Мам, ты волшебница. Мне все знакомые в Питере говорят, у тебя мать крутая!». Он очень мной гордится. И я горжусь им. Мы много общаемся и можем говорить абсолютно обо всем.

Нелла признается, что долго к этому шла.

- Надо было много чему случиться, чтобы сейчас было вот так, - рассказывает она. - Я родила сына в июле, а в сентябре вышла на работу с нагрузкой полторы ставки. Детство он провел в коляске в балетном классе… Сегодня перед встречей с вами я ему пишу: «Ваня, еду давать интервью». Он: «Мамочка, это круто. Тебя с Днем хореографа!»