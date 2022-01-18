В Кировской области выявили первый случай заражения «омикроном»

Сейчас пациент находится в инфекционном стационаре, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов на своей странице ВКонтакте.

На данный момент известно, что первый пациент с «омикроном» сейчас находится на лечении в инфекционном стационаре. За пределы России он не выезжал. Сейчас его состояние, по оценкам врачей, средней тяжести. Заболевшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Сообщается также, что пациент делал прививку от коронавируса, однако с того момента прошло уже более полугода.

- В текущей ситуации главное - соблюдать все меры санитарной безопасности и вовремя вакцинироваться и проходить повторную вакцинацию для поддержания иммунитета против COVID-19! В системе здравоохранения и на уровне правительства региона сделано все, чтобы встретить новую волну, - пишет первый зампред.

КАК РАСПОЗНАТЬ НОВЫЙ ШТАММ

Как сообщает «Комсомолка», «омикрон» в целом похож на обычное ОРВИ - высокая температура, ломота в мышцах и суставах, першение в горле, заложенность носа, насморк, чихание, кашель и снижение аппетита. На головную боль заразившиеся «омикроном» жалуются наиболее часто. На потерю вкуса и обоняния - реже.

Однако есть несколько нетипичных признаков нового штамма коронавируса. Это возможное понижение температуры тела у некоторых людей и высыпания на коже - у детей.

СТАТИСТИКА

Отметим, что по состоянию на 18 января статистика по коронавирусу в Кировской области такова:

- 199 новых случаев заражения за минувшие сутки;

- 124 выздоровевших выписаны;

- 1 пациент умер - по данным сайта стопкоронавирус.рф.

В инфекционных стационарах лечатся 1495 пациентов, на дому - 2638. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 167 заболевших, 25 из них - на аппаратах ИВЛ. Вакцинацию от коронавируса за минувшие сутки прошли 3342 человека.