Учитель из Кировской области стала победительницей всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2021»

С победой учительницу Александру Гимранову поздравил Игорь Васильев. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области поздравили победительницу всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2021». Ею стала Александра Гимранова - учитель русского языка и литературы школы с УИОП № 48 города Кирова. Женщина заняла первое место на федеральном этапе конкурса в номинации «Молодые учителя». С этим событием ее поздравил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

- С таким педагогом мы точно добьемся поставленных целей, ведь, несмотря на молодость, Александра Гимранова - яркий пример целеустремленного и увлеченного своим делом профессионала. Мы гордимся, что кировский учитель стала лучшей в стране. Поздравляю с победой и желаю, чтобы она стала только началом на пути профессиональных достижений, чтобы ваши ученики добивались больших высот, - обратился к педагогу глава региона.

Сама победительница заметила, что для нее очень важна поддержка коллег.

- Когда за твоей спиной такая группа поддержки, то понимаешь, что все возможно. У нас классный коллектив, который во всем помогает, замечательные дети и родители - с такой командой ничего не страшно, - рассказала педагог.

Игорь Васильев, помимо поздравления победительницы конкурса, обсудил с коллективом школы №48 вопросы развития образования в регионе. Директор школы на встрече с главой региона заявила: коллективу очень приятно от того факта, что именно Игорь Васильев возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению «Образование». Благодаря этому многие проблемы решаются оперативно.

Что до самой школы №48, в ближайшую пару лет у учебного заведения появится пристрой, который поможет разгрузить основное здание. Кроме того, организации требуется капремонт, который могут провести уже в текущем году.