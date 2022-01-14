«У автобуса из-за давки сорвало дверь»: в Нововятске на линию не вышли сразу 20 автобусов, создав транспортный коллапс

Из-за давки кировчане ездят вот так - как кильки в бочке. Фото: admkirov.ru

В Нововятске усиливается транспортный коллапс, вызванный нехваткой автобусов на линии. Который день жители района жалуются на одно и то же: долгое ожидание автобуса (до 40 минут) и, как следствие, повальную давку в автобусах. Тех самых, новеньких «ЛиАЗах». В целом они горожанам даже нравятся, только вот с комфортабельностью проблемы: встать некуда.

И на днях ситуация достигла пика: из-за количества людей в одной из машин вылетела дверь. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Нововятск.РФ».

- Сегодня (13 января - Ред.) у 87 автобуса на остановке Сошени из-за давки сорвало дверь, - заявил житель Нововятска Сергей. - Общими усилиям пассажиров ее водрузили на место, никому не хотелось высаживаться...

- Была при этой ситуации, - поддержала его в комментариях другая жительница, Елена. - Это был третий автобус нововятского направления, в который я не смогла залезть. До этого физически некуда было втиснуться в 46 и 103. Простояла 40 минут.

Жалобы долетели до мэрии, и ее сотрудники решили оценить ситуацию самостоятельно, постояв на остановке ДК «Россия». По результатам проверки оказалось, что «замечания горожан абсолютно обоснованы».

- На 87-м маршруте отсутствуют как минимум 5 автобусов, автобусы маршрута № 46 переполнены, время ожидания машин маршрута № 16 составило более 40 минут. В результате жители вынуждены добираться до Кирова на автобусах междугороднего 103-го маршрута, - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Как выяснилось, на линию не вышли целых 20 автобусов, перевозящих пассажиров из Нововятска. Отметим, что перевозчик, обслуживающий этот район - ОАО «КПАТ». Отдел транспорта дополняет, что это единственная во всем городе организация, которая допускает подобные нарушения.

Компании уже направили претензию. Сам КПАТ винит во всем нехватку персонала, и даже успел дать объявление о наборе водителей и кондукторов. Мэрия отвечает, что отсутствие работников - исключительно проблемы перевозчика.

Итог прост: если на маршрутах ситуация не изменится в ближайшее время, материалы передадут уже в прокуратуру. В таком случае руководству придется выплатить штраф, сумма которого может составлять до 300 тысяч рублей.