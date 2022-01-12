«Задремал, просыпаюсь - никого нет»: в Кирове пассажир угнал автобус из-за срочной поездки

Угонщиком оказался пассажир автобуса - 21-летний молодой человек. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

Поспешишь - людей насмешишь! Вот и в Кирове молодой человек насмешил народ, угнав автобус, потому что ему очень срочно нужно было ехать к матери. Правда, водитель с кондуктором вряд ли смеялись. О курьезном случае, за который парню вполне могут дать реальный срок, рассказали в областном УМВД.

Сообщение об угоне рейсового автобуса поступило в дежурную часть на днях. По данной полицейским информации, транспорт пришел на конечную остановку в микрорайоне Коминтерн. После высадки пассажиров водитель и кондуктор также покинули салон, намереваясь вернуться в скором времени. Однако они, судя по всему, недоглядели, поскольку в автобусе оставался еще один человек - 21-летний кировчанин.

- Мне нужно было ехать к маме, отвезти ей документы, - с некоторым смущением в голосе рассказывает наш «герой». - Я сел в автобус, расплатился и задремал. Хоп - просыпаюсь, никого нет в салоне!

Автобус остановили на улице Луганской. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

По словам молодого человека, поняв свое положение, он начал искать пути выхода из него - ехать к матери с документами все еще было нужно, причем срочно. Экипаж якобы все никак не возвращался, двери автобуса были закрыты, однако двигатель остался работающим. Парень пытался выбраться из салона, «потыкав кнопочки», но это ни к чему не привело. Бить стекло - не вариант, решил наш герой. И тогда у него созрел гениальный план: самому сесть на водительское место и уехать с остановки в надежде перехватить кого-то, кто поможет ему выбраться.

- Решил, мол, двинусь, доеду до какого-нибудь автобусника, там остановлюсь и что-нибудь придумаю... - поясняет кировчанин.

Сказано-сделано. Молодой человек прыгнул в кабину и поехал самостоятельно. А там и экипаж вернулся и очень удивился, не обнаружив на прежнем месте транспортное средство. После этого водитель с кондуктором и позвонили в полицию, сообщив об угоне.

Для поиска использовали ориентировки, и вскоре наряд ППС благополучно остановил автобус на улице Луганской. А горе-угонщика задержали и завели уголовное дело за «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание, которое грозит кировчанину по данной статье - до пяти лет лишения свободы.