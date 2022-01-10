В 2022 году кировчане смогут увидеть солнечное затмение и звездопады

Некоторые звездопады можно будет увидеть без использования специальных увеличительных устройств Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наступивший 2022 год окажется интересным на астрономические явления. Кировские ученые-любители подготовили календарь событий на ближайшие 12 месяцев.

СОЛНЕЧНЫЕ И ЛУННЫЕ ЗАТМЕНИЯ

В текущем году произойдет сразу два солнечных и столько же лунных затмений. Однако жители Кировской области смогут увидеть не все. Первое скрытие самой большой звезды вселенной состоится 30 апреля. Оно будет наблюдаться в Антарктиде, Южной Америке и акватории Тихого океана.

А вот посмотреть на второе, намеченное на 25 октября, кировчанам будет доступно. При этом данное затмение окажется самым интересным за последние годы. Солнечный диск закроется на 74%

В прошлый раз подобное явление с территории Кировской области наблюдалось первого августа 2008 года. Следующее солнечное затмение с покрытием более 70% произойдёт только 1 июня 2030 года.

Кроме того, 8 ноября, жители региона увидят частные и полутеневые фазы лунного затмения. Воочию посмотреть на это можно будет невооруженным взглядом.

ЗВЕЗДОПАДЫ

Еще более зрелищное явление под названием звездопад любопытные кировчане смогут увидеть 29 июля. В этот день планируется максимальная активность метеорного потока Южные Дельта-Аквариды с радиантом с созвездии Водолея.

По данным астрономов-любителей его скорость окажется достаточно сильной – 25 метеоров в час. Помешать насладиться уникальным явлением галактики ничего не должно. В момент полета комет будут благоприятные условия для наблюдения, так как на небе не предвидится яркой луны.

Следующий звездопад Персеиды из созвездия Персея, намеченный на 12 августа, будет виден хуже из-за того, что главный спутник земли окажется в яркой фазе полнолуния.

Всего же в 2021 году произойдет 7 метеорных потоков. Четыре из которых: 29 июля, 21 октября, 17 ноября и 22 декабря у кировчан получится увидеть без использования телескопа и других специальных устройств.