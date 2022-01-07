Готовим в Рождество: студень, свинина, блины с луковым припеком и пироги

В преддверии Рождества можно приготовить пироги с фаршем и яйцом. Фото: Мария САУРОВА

Мы вновь обратились к автору книги «Вятская кухня» за рецептами традиционных для нашего региона блюд. На этот раз Мария Саурова рассказала «Комсомолке» о рождественских угощениях.

- Рождество - главный зимний праздник, который на Вятке называли «Рожеством», - сообщила кировчанка. - Стол, как правило, ломился от яств. Обычно готовили мясные блюда, кутью, блины, студень, заливную рыбу, гуся или утку с яблоками, пироги и пряники.

ГОВЯЖИЙ СТУДЕНЬ

К праздничному столу в Рождество можно подать холодец. Фото: Александр БЫКАСОВ

Ингредиенты:

- говяжья голова;

- репчатый лук - 1-3 шт;

- чеснок - 8-16 зубчиков;

- лавровый лист;

- черный молотый перец;

- соль.

Приготовление

Добавляем в воду соль, перец, лавровый лист и варим говяжью голову. Затем отделяем мясо и рубим сечкой. Крошим в него лук и чеснок, разводим бульоном, чтобы масса получилась густой как сметана. Переливаем в блюдо для холодца и ставим в холодильник. Студень будет готов через сутки.

БЛИНЫ С ЛУКОВЫМ ПРИПЕКОМ

Блины с припеком - традиционное блюдо Вятской кухни. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- молоко - 0,5 л;

- мука - 200 гр;

- яйцо - 2 шт.;

- сахар - 1,5 ст.л.;

- соль - ½ ч.л.;

- растопленное сливочное масло - 50 гр;

- зеленый лук - пучок.

Приготовление

Кладем в яйца соль, сахар, сливочное масло и перемешиваем. После чего вливаем теплое молоко и вновь взбалтываем. К полученной массе добавляем муку. Чтобы не было комочков, можно использовать блендер. Даем тесту отдохнуть 15-20 минут и приступаем к выпеканию.

Для начинки шинкуем зеленый лук. На разогретую и смазанную маслом сковороду наливаем тесто, посыпаем его зеленым луком. Обжариваем с двух сторон.

ПИРОГИ «ЗВЕЗДОЧКИ»

В преддверии Рождества можно приготовить пироги с фаршем и яйцом. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- кефир - 1/2 стак.;

- вода - ½ стак.;

- сахар - 2 ст.л.;

- сухие дрожжи - 1/2 упаковки (5 гр);

- масло растительное - 3 ст.л.;

- мука - 500 гр;

- свиной фарш - 300 гр;

- яйцо - 6 шт.;

- репчатый лук - 1 шт.;

- соль.

Приготовление

Для теста делаем опару. Для этого добавляем в теплую воду кефир, сахар, дрожжи. Затем оставляем массу на 15 минут. После чего кладем в опару растительное масло и соль. Насыпаем в жидкость муку и вымешиваем тесто, пока оно не начнет прилипать к рукам. Убираем его в пакет и кладем в холодильник на 20-30 минут.

В это время варим пять яиц и натираем их на крупной терке. Обжариваем фарш с мелко нарубленным репчатым луком и добавляем к яйцам.

- В преддверии Рождества я сделала пироги с помощью формочек, - отметила кировчанка Мария Саурова. - А края теста защипнула с помощью вилки.

Получившиеся пироги смазываем взбитым яйцом и выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Предварительно нагреваем духовку до 180 °С и выпекаем в течение 30-35 минут.

СВИНИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ С КАРТОФЕЛЕМ

Угощение получается вкусным и сытным. Фото: Александр БЫКАСОВ

Ингредиенты:

- свинина - 1 кг;

- картофель - 1,5 кг;

- лук репчатый - 3 шт.;

- соль;

- перец;

- приправы по вкусу (базилик, орегано);

- майонез - 3-4 ст.л.;

- лимон - 1 шт.

Приготовление

Для маринада смешиваем майонез, лимонный сок, соль, перец, сухой базилик и орегано. Свинину нарезаем на средние кусочки и кладем в маринад. Оставляем мясо на 8-10 часов в холодильнике.

Блюдо для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем в него порезанный кружками или соломкой картофель. Немного солим.

Сверху выкладываем кусочки свинины и выливаем маринад. Блюдо для запекания оборачиваем фольгой, чтобы свинина не зарумянилась сразу. Ставим в разогретую до 190 °С духовку на 40-50 минут. Затем фольгу аккуратно снимаем и запекаем еще 30 минут.