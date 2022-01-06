Расписание рождественских богослужений 2022 в Кирове

В честь праздника в кировских храмах пройдут богослужения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приближается великий церковный праздник - Рождество Иисуса Христа. Это одно из торжеств, которые особо почитаемы у верующих людей. Поэтому большинство православных стараются посетить вечерние службы в храмах накануне этого дня или ночные и утренние литургии, которые проходят в соборах и церквях 7 января. Мы узнали, где и когда будут проходить праздничные Рождественские богослужения.

Успенский кафедральный собор (ул. Горбачева, 4)

6 января:

- 8.00 - Царские часы. Изобразительны. Литургия свт. Василия Великого.

Великая Вечерня

- 17.00 - Всенощное бдение

7 января

- 00.00 и 9.00 - Литургия

- 16.00 - Великая вечерня

Великорецкое подворье Трифонова монастыря (с. Великорецкое, ул. Центральная, д. 1)

6 января

- 8.00 - Царские часы. Литургия Василия Великого с Великой вечерней.

- 16.00 - Вечерня. Утреня

7 января

- 00.00 и 9.00 - Литургия

- 16.00 - Вечерня. Утреня

Свято-Серафимовский Собор (ул. Урицкого, 25)

6 января

- 8.00 - Царские часы. Изобразительны

- 9.00 - Великая Вечерня с Литургией Свт. Василия Великого. Славление праздника

- 10.30 - Молебен о болящих

- 10.45 - Панихида

- 16.30 - Общая иповедь

- 17.00 - Великое Повечерие, Лития, Утреня с Полиелеем, Первый ЧАС.

7 января

- 00.00 и 9.00 - ЧАСЫ Третий и Шестой

- 00.20 и 9.20 - Литургия

- 01.35 и 10.35 - Славление праздника

- 17.00 - Исповедь. ЧАС Девятый. Великая Вечерня. Утреня со Славословием. ЧАС Первый.

Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Ломоносова, 1)

6 января

- 7-00 - Царские Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия

- 16-30 - Общая исповедь

- 17-00 - Всенощное бдение с литией

7 января

- 00.00 и 9.00 - Литургия

- 17-00 Великая Вечерня, Утреня с Великим Славословием

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (ул. Воровского, 98)

6 января

- 6.30 Исповедь

- 7.00 Царские часы, Изобразительны, Великая вечерня с Литургией свт. Василия Великого

- 16.45 Исповедь

- 17.00 Всенощное бдение

7 января

- 0.00. 7.00 и 9.00 - Литургия

- 6.30 и 8.30 - Исповедь

- 17.00 Великая вечерня, утреня со славословием

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Чистые пруды (ул. Ивана Попова, 85)

6 января

- 7-00 - Царские Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия

- 16-30 - Общая исповедь

- 17-00 - Всенощное бдение с литией, исповедь

7 января

- 00.00 и 9.00 - Литургия

- 17-00 Вечерня, Утреня с Великим Славословием, исповедь

Церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Луганская, 5а)

6 января

- 8.00 - Царские часы. Великая вечерня с литургией свт. Василия Великого

- 17.00 - Всенощное бдение

7 января

- 00.00 и 9.00 - Литургия

- 17.00 Великая вечерня. Утреня со славословием

Троицкий храм города Слободского (г. Слободской, улица Советская, 98 )

6 января

- 8.00 - Часы. Часы изобразительны. Литургия

- 17.00 - Всенощное бдение

7 января

- 00.00 и 8.30 - Литургия

- 17.00 Вечерня. Утреня со славословием

С Рождеством Христовым! Счастья и благополучия каждому дому, мира и любви, чудес и исполнения желаний!