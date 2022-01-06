Расписание рождественских богослужений 2022 в Кирове

В честь праздника в кировских храмах пройдут богослужения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Приближается великий церковный праздник - Рождество Иисуса Христа. Это одно из торжеств, которые особо почитаемы у верующих людей. Поэтому большинство православных стараются посетить вечерние службы в храмах накануне этого дня или ночные и утренние литургии, которые проходят в соборах и церквях 7 января. Мы узнали, где и когда будут проходить праздничные Рождественские богослужения.
Успенский кафедральный собор (ул. Горбачева, 4)
6 января:
- 8.00 - Царские часы. Изобразительны. Литургия свт. Василия Великого.
Великая Вечерня
- 17.00 - Всенощное бдение
7 января
- 00.00 и 9.00 - Литургия
- 16.00 - Великая вечерня
Великорецкое подворье Трифонова монастыря (с. Великорецкое, ул. Центральная, д. 1)
6 января
- 8.00 - Царские часы. Литургия Василия Великого с Великой вечерней.
- 16.00 - Вечерня. Утреня
7 января
- 00.00 и 9.00 - Литургия
- 16.00 - Вечерня. Утреня
Свято-Серафимовский Собор (ул. Урицкого, 25)
6 января
- 8.00 - Царские часы. Изобразительны
- 9.00 - Великая Вечерня с Литургией Свт. Василия Великого. Славление праздника
- 10.30 - Молебен о болящих
- 10.45 - Панихида
- 16.30 - Общая иповедь
- 17.00 - Великое Повечерие, Лития, Утреня с Полиелеем, Первый ЧАС.
7 января
- 00.00 и 9.00 - ЧАСЫ Третий и Шестой
- 00.20 и 9.20 - Литургия
- 01.35 и 10.35 - Славление праздника
- 17.00 - Исповедь. ЧАС Девятый. Великая Вечерня. Утреня со Славословием. ЧАС Первый.
Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Ломоносова, 1)
6 января
- 7-00 - Царские Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия
- 16-30 - Общая исповедь
- 17-00 - Всенощное бдение с литией
7 января
- 00.00 и 9.00 - Литургия
- 17-00 Великая Вечерня, Утреня с Великим Славословием
Храм великомученика и целителя Пантелеимона (ул. Воровского, 98)
6 января
- 6.30 Исповедь
- 7.00 Царские часы, Изобразительны, Великая вечерня с Литургией свт. Василия Великого
- 16.45 Исповедь
- 17.00 Всенощное бдение
7 января
- 0.00. 7.00 и 9.00 - Литургия
- 6.30 и 8.30 - Исповедь
- 17.00 Великая вечерня, утреня со славословием
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне Чистые пруды (ул. Ивана Попова, 85)
6 января
- 7-00 - Царские Часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия
- 16-30 - Общая исповедь
- 17-00 - Всенощное бдение с литией, исповедь
7 января
- 00.00 и 9.00 - Литургия
- 17-00 Вечерня, Утреня с Великим Славословием, исповедь
Церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Луганская, 5а)
6 января
- 8.00 - Царские часы. Великая вечерня с литургией свт. Василия Великого
- 17.00 - Всенощное бдение
7 января
- 00.00 и 9.00 - Литургия
- 17.00 Великая вечерня. Утреня со славословием
Троицкий храм города Слободского (г. Слободской, улица Советская, 98 )
6 января
- 8.00 - Часы. Часы изобразительны. Литургия
- 17.00 - Всенощное бдение
7 января
- 00.00 и 8.30 - Литургия
- 17.00 Вечерня. Утреня со славословием
С Рождеством Христовым! Счастья и благополучия каждому дому, мира и любви, чудес и исполнения желаний!