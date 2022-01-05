Кировская область: уровень зарплат, качество жизни и возможность купить квартиру в ипотеку

Поселок Кумены замкнул десятку самых бюджетных для отдыха в январские праздники мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область в течение 2021 года в одних рейтингах занимала довольно высокие позиции, в других находилась в самом конце списка российских регионов. Мы решили вспомнить, по каким показателям нас оценивали и какие позиции занимал регион.

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Поселок Кумены Кировской области замкнул десятку самых бюджетных для отдыха в январские праздники мест. Рейтинг направлений наиболее доступных для зимнего отдыха оценили эксперты Авито Недвижимости.

По их данным, в нашем регионе снять квартиру можно за 800 рублей в сутки. Такие же цены, по их утверждению, в городах Туймазы в Башкортостане и Суздале во Владимирской области.

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Оказалось, что по качеству общественного транспорта Киров относится к числу довольно комфортных городов. Наш областной центр занял одиннадцатое место в рейтинге городов России по этому критерию. Об этом сообщила компания «SIMETRA», занимающаяся созданием схем дорожного движения.

Эксперты SIMETRA проанализировали несколько ключевых критериев: физическую и ценовую доступность для населения, эффективность транспортной сети, комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивое развитие.

Эксперты SIMETRA проанализировали физическую и ценовую доступность транспортной сети, комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивое развитие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

63 МЕСТО

А вот по качеству жизни Кировская область оказалась даже не в первой половине списка. Мы заняли 63-ю позицию из 85, по оценке экспертов «РИА Рейтинг».

Данные рассчитываются по 70 показателям, характеризующим основные аспекты качества жизни в регионе. Среди ключевых параметров: безработица, уровень дохода населения, демографическая ситуация, а также экология.

Данные рассчитываются по 70 показателям, среди них: безработица, уровень дохода населения, демографическая ситуация, а также экология. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

41 МЕСТО

В Кировской области 32% семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. Такую информацию сообщают аналитики «РИА Рейтинг», которые провели исследования в этой сфере. По их данным, наш регион находится на 41 месте по доступности данного вида кредитования.

Объем кредита рассчитывался исходя из стоимости типовой квартиры площадью 60 кв. метров при первоначальном взносе в 30%. В качестве же индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячно по ипотеке и не ограничивать себя в повседневных расходах.

В Кировской области 32% семей могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

73 МЕСТО

А по уровню зарплат наша область оказалась практически в конце списка из 85 российских регионов.

Как установили специалисты «РИА Рейтинг», примерно 17,3% жителей региона зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. А диапазон самых распространенных зарплат в нашем регионе - 17-36 тысяч рублей. При этом доля зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц от всего населения области равна всего 1,5%. По этому показателю мы находимся на 73 месте.