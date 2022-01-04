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Общество3 января 2022 22:00

Прогноз погоды на январь 2022 в Кирове: морозы, солнце и снегопады

«Комсомолка» подготовила долгосрочный прогноз погоды на второй месяц зимы
Алексей Романов
Алексей Романов
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Со второй декады января кировчане смогут насладиться всеми прелестями зимы

Со второй декады января кировчане смогут насладиться всеми прелестями зимы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наступил январь, а это значит, что зима уже совсем скоро перешагнет свой экватор. Месяц ожидается морозным, солнечным и снежным. «Комсомолка» подготовила традиционный долгосрочный прогноз погоды.

По данным сервиса Gismeteo, начало января будет морозным. Однако уже ближе к концу новогодних каникул потеплеет и пойдет снежок. В целом весь месяц прогнозируется стабильным, без каких либо резких климатических перепадов. В среднем, температура воздуха ожидается в районе -12 градусов.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КАЧЕЛИ

Первая декада января станет самой холодной в месяце. Так, в среду 5 января, в некоторых районах области ударят тридцатиградусные морозы. Примечательно, что уже на следующий день резко потеплеет до - 9 градусов и выпадет снежок. Этому поспособствует надвигающийся на нашу область циклон. Правда пасмурная и снежная погода продлится также недолго. С 9 января вновь похолодает до -18 и выглянет солнышко. Дальше погода стабилизируется.

НАСТОЯЩАЯ ЗИМА

Вторая, третья и четвертая декада января серьезных сюрпризов не принесет. Пасмурные и снежные дни будут периодически сменяться солнечными. Температура воздуха при этом будет стабильно находиться в диапазоне -11; -15 градусов. Частая смена циклона и антициклона повлечет за собой скачки атмосферного давления. Метеозависимым кировчанам следует внимательнее следить за своим самочувствием и в случае необходимости обращаться за медицинской помощью.

В целом первый месяц Нового года окажется относительно спокойным с метеорологической точки зрения. Жители области смогут насладиться всеми прелестями зимы: прогулками на открытом воздухе, выездами за город и игрой в снежки.

Общество: ВОПРОС ДНЯ