В Кировской области число выявленных больных COVID-19 ежедневно снижается

На сегодняшний день число кировчан, привившихся первым компонентом, приближается к 700 тысячам. Благодаря чему коллективный иммунитет скоро достигнет 55%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным сайта стопкоронавирус.рф, статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 27 декабря 2021 по 02 января 2022 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 1449 новых случаев заражения COVID-19;

- 1866 жителей области выписались с выздоровлением;

- 15 человек умерли.

Кировская область, по данным портала, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях, как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

В течение недели число выявляемых случаев COVID-19 в регионе постепенно сокращалась. По информации областного оперштаба, по состоянию на 2 января, в инфекционных стационарах находятся 1420 кировчан. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 165 пациентов, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 2805 человек.

За последнее время динамику с заболеваемостью коронавирусом можно назвать позитивной. На протяжении уже достаточно длительного времени число пациентов как в стационарах, так и в амбулаторных условиях, постепенно сокращается.

Все это позволило правительству региона пойти на смягчение некоторых ограничительных мер. Так, в Кировской области разрешили работу общепита после 23 и до трех часов утра.

Владельцы точек просили позволить такую уступку из-за новогодних корпоративов. При этом все заведения должны неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, а у посетителей обязательно проверят наличие QR-кода.

Отметим, что как в области в целом, так и Кирове в частности, продолжается массовая вакцинация населения от опасной инфекции. На сегодняшний день число граждан, привившихся первым компонентом, приближается к 700 тысячам. Благодаря этому возрастает и общий коллективный иммунитет. Он уже совсем скоро достигнет показателя 55%.