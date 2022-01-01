Евгений Ланцов: «Для театра наметились новые пути и возможности развития, новые смыслы и направления»

Евгений Ланцов отметил, что в уходящем году Кировский драмтеатр поставил семь спектаклей и три концертные программы. Фото предоставлено драмтеатром

С наступающим Новым Годом, друзья, родные и близкие, далекие и не очень! Пусть этот Новый Год для всех нас будет счастливым! Пусть непременно изменится то, что должно измениться, пусть остается неизменным то, что должно оставаться неизменным - то, что поддерживает в нас веру и дает силы.

В преддверии Нового года принято подводить итоги года прошедшего: остановиться ненадолго и подумать о том, что сделано, что не сделано, что не совсем получилось, а что прошло, проплыло мимо нас, да и пусть себе!

ПРО СПЕКТАКЛИ

- В уходящем году наш театр поставил семь спектаклей (хотя в плане было только четыре) и три концертные программы, - говорит Евгений Ланцов. - Такое количество для театра - жизненная необходимость. В текущем году в репертуар вошли: «Гроза» по пьесе А.Н. Островского, «#Я_Раскольников» по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», «Первая любовь» по повести И.С. Тургенева, «Наш городок» по пьесе Т. Уайлдера, драматическая симфония «Фальшивая нота» по пьесе Д. Карона, комедия «Детектор лжи» по пьесе В.В. Сигарева и русская народная сказка «По щучьему велению», спектакли-концерты «Формула любви 3», «СНежность 2» и «Звезда Рождества».

Каждый спектакль, по мнению художественного руководителя драмтеатра, и по тематике, и по жанру точно попал в свой сегмент зрительских вкусов и интересов. Кому-то понравилась «Фальшивая нота», но не очень «Гроза», и наоборот. Кто-то в восторге от «Нашего городка», но его не затащишь на праздничные концерты или комедии. И это нормально! Задача русского репертуарного театра в областном центре - привлечь как можно больше зрителей. Формирование интереса кировчан к театру и ожиданий от спектаклей - искусство, доступное немногим, оно требует глубокого понимания и желания постоянно учиться.

- Предмет моей особенной гордости - «Фальшивая нота» и «Наш городок», - делится Евгений Юрьевич. - В первой постановке вместе с двумя драматическими актерами на сцене Вятский камерный оркестр. Артисты ведут острый, детективный сюжет под сложнейшую музыку Моцарта, Шостаковича, Баха. И все сливается в напряженное единое действо - глаз не оторвать! В «Нашем городке» тоже весь спектакль на сцене музыканты Вятской филармонии - гитарист Евгений Дробахин, трубач Олег Мутных, флейтист Алексей Мамаев. Они стали естественной частью сценического действия. Такого соединения драматического театра с музыкой в нашем регионе, как утверждают старожилы, давно не было. И мне думается, что это может стать одним из важных направлений нашей деятельности: органическое слияние драматического действия с симфонической или народной музыкой, с классическим или современным танцем, с профессиональным эстрадным или оперным пением. Во-первых, это - мировой тренд. Во-вторых, если делать со вкусом, красиво и качественно, то это необычайно востребовано публикой.

За год три режиссера сделали свои дипломные работы в Кировском драматическом театре. Так, студент Театрального института им. Бориса Щукина Александр Минкин поставил свою версию «Фальшивой нота» на малой сцене. В 2022 году в плане постановок есть новая постановка этого молодого талантливого режиссера, название пьесы пока в процессе обсуждения.

На малой сцене вышел и спектакль «Первая любовь» по повести Ивана. Тургенева в режессуре Анны Васильевой, студентки Екатеринбургского театрального института. Он принят в репертуар. А вот «Цветы для Элджернона» по роману Д. Киза еще ждет «своего часа». Это дипломная работа Павла Беренштейна, студента ГИТИСа.

- Работа с молодой режиссурой важная часть в деятельности театра, - считает Евгений Ланцов. - Думается, что мы уже готовы предложить руководству ведущих театральных вузов страны сотрудничество на постоянной основе в этом направлении.

Художественный руководитель театра акцентировал внимание и на воспитании «своего зрителя» - постановках для школьников и студентов. Уже около тридцати лет Евгений Ланцов ставит одноактные спектакли по классической русской и советской литературе. Придумана программа «Среда просвещения», согласно которой спектакли по школьной программе должны регулярно по средам играться в камерном пространстве театра.

- Очень бы хотелось, чтобы программой заинтересовалось Министерство образования области, - отмечает худрук. - В настоящее время системной работы в этом направлении нет, поскольку постановка и прокат спектаклей малых форм не предусмотрены бюджетом. А жаль - эти спектакли, по признанию кировских педагогов, хорошо воспринимаются школьниками.

ПРО ПОЕЗДКИ И ПРОЕКТЫ

- В июне театр съездил на фестиваль «Коляда-Plays» со спектаклем «Пикассо», - рассказывает Евгений Юрьевич. - Наград мы не отхватили, но зато удостоились детального разбора и обсуждения серьезных театральных критиков и театроведов, что порою гораздо дороже материальных ценностей и наград. К тому же на спектакль приходил автор пьесы Олег Богаев, и остался увиденным очень доволен. А в начале осени мы побывали на VIII Всероссийском фестивале «Старейшие театры России в Калуге» с нашей «Грозою». Получили три диплома: Анна Васильева - «За лучшую женскую роль второго плана», Елена Некрасова - «За чистоту и ясность исполнения роли Катерины», Артем Ефимов - «За неординарное решение роли Тихона.

Художественный руководитель не мог не отметить и новые проекты театра. Так, в мае совместно с ВятГУ провели «Ночь музеев - больше, чем музей». Это были читки документальных пьес про М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.И. Герцена. Мероприятие прошло в городском кафе и получилось увлекательным.

А совместно с «Межрегиональным центром инновационных технологий в образовании» выиграли грант «Православная инициатива - 2021». В его рамках провели читки пьес о деятельности вятских священников в начале XX века и подготовили музыкально-драматический спектакль «Звезда Рождества».

ПРО АРТИСТОВ

- На исходе этого лета ушла из жизни народная артистка России Наталья Исаева, - сокрушается Евгений Юрьевич. Это произошло настолько стремительно и неотвратимо, что невольно задумываешься и о Судьбе, и о некоей таинственной, реально существующей книге Жизни. Только в феврале к ее 60-летию прошел ее бенефисный спектакль «Мама». Она служила в нашем театре 38 лет! Масштаб этой утраты осознается нелегко и медленно, день за днем, час за часом. В арт-гостиной «Классика жанра» в конце ноября мы провели вечер памяти актрисы. Первый, но не последний. Будет и большой вечер на сцене драмтеатра, и издание книги о ней.

Художественный руководитель не мог не вспомнить и Людмилу Ивановну Еремееву, художника по свету.

- Наш всеми любимый человек редчайшей профессии, которой она владела в совершенстве, - отметил Евгений Ланцов. - Театру Людмила Ивановна отдала всю себя - стаж в трудовой на одном месте составляет 44 года. Ее мы также будем помнить светло и бесконечно.

Но жизнь продолжается, театр строит планы на следующий год. В труппу вливаются новые артисты. Так, в текущем году приехали и сразу активно включились в работу опытные артисты Ян Воробьёв и Светлана Закирова, заслуженная артистка Республики Башкортостан. Уже сыграли по нескольку ролей. Сразу после окончания Сибирской театральной академии в Красноярске на службу в театр поступили два замечательно одаренных юноши - Павел Чернышов и Даниил Воронков. Из «Театра на Спасской» перешла Ника Курзина. Это худрук отметил с особой радостью, охарактеризовав ее как талантливую и многогранную актрису.

- Вообще, уходящий год был непростой, - подводит итог всему сказанному Евгений Ланцов. - Третий месяц в театре нет директора, и это заметно отражается на жизни коллектива, «зависают» во множестве не решенные и не решаемые вопросы. В то же время смотрю вперед с большими надеждами - год был во многом определяющий, в нем для театра наметились новые пути и возможности развития, новые смыслы и направления. Какие? Это покажет время и сама жизнь.