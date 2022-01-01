Как будут работать больницы, экстренные и коммунальные службы в новогодние праздники-2022 в Кирове

Во время новогодних праздников экстренную помощь кировчанам окажут в любое время суток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы узнали, куда и когда можно обратиться на новогодних праздниках, если вам потребовалась помощь.

БОЛЬНИЦЫ

С 31 декабря по 9 января будет организована ежедневная работа участковой службы поликлиник по месту жительства. Участковые терапевты, педиатры и врачи общей практики будут принимать 31 декабря, 1, 2, 7, 8, 9 января с 8 до 14 часов.

Все медицинские организации первичного звена начнут работать в обычном режиме без изменения графика с 3 по 6 января.

Вакцинацию от коронавируса можно будет пройти в часы работы поликлиник. В это же время будут работать рентгенологические кабинеты.

График работы бригад неотложной помощи:

- Киров - ежедневно с 8 до 20 часов;

- межрайонные центры - с 8 до 18 часов;

- центральные районные больницы - с 8 до 16 часов.

В экстренных и неотложных случаях кировчан примут в следующих учреждениях:

- травмы и заболевания глаз - Кировская клиническая офтальмологическая больница (Киров, Октябрьский проспект, 10а) для взрослых и приемный покой Кировской областной детской клинической больницы (Киров, Менделеева, 16) - для детей. Помощь оказывается круглосуточно.

- стоматологическая помощь - Кировский клинический стоматологический центр ежедневно с 07.30 до 20.00. Взрослые - на Карла Либкнехта, 92, дети - на Производственной, 8;

- травмы - Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии (Менделеева, 17).

Кировчанам также сообщают, что с 1 января 2022 года в Кировский клинический диагностический центр можно позвонить по дополнительному номеру 43-10-33, введенному вместо 42-30-30. Основной номер - 69-95-45.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

(8332) 45-53-70 – областной наркологический диспансер;

(8332) 40-80-22 – Кировский областной хоспис по вопросам назначения и выписки обезболивающих препаратов;

8-800-100-43-03, (8332) 21-43-03 – справочный телефон по вопросам записи на прием к врачу через «электронную регистратуру»;

122 - справочный телефонный номер по COVID-19;

41-89-22 - единый call-центр для родственников пациентов инфекционных госпиталей;

Все линии будут работать круглосуточно.

СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

76-00-00 - Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС);

112 - единый номер для вызова экстренных служб;

101, 01 (со стационарного телефона) - пожарная охрана;

102, 02 (со стационарного телефона) – дежурная часть полиции;

103, 03 (со стационарного телефона) – Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации;

104, 04 (со стационарного телефона) – газовая служба;

699-500 - круглосуточная диспетчерская служба МУП «Водоканал» (по вопросам аварий на сетях холодного водоснабжения и канализации);

716-716 - дежурный Кировского филиала ПАО «Т Плюс» (по проблемам горячего водоснабжения и отопления);

32-44-00 - диспетчерская МКУ «Кировсвет» (сети наружного освещения);

52-95-55 - диспетчер АО «Горэлектросеть» (по вопросам отключения электроэнергии);

7 (912) 820-11-31 - диспетчерская АО «Куприт» (по вопросам вывоза мусора);

215-216 - МКУ «Служба похоронного дела». График работы офиса на ул. Свободы, 40: 3, 5, 6, 8 января – с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. Специалисты на кладбищах будут дежурить 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6 и 8 января с 8.00 до 16.00.

В случае аварий на внутридомовых сетях кировчане могут обратиться в свою управляющую компанию. Телефон указан на квитанции по оплате услуг ЖКХ. Если реакции не последует, а ситуация требует срочного разрешения, можно обратиться в ЕДДС по телефону 76-00-00.

МФЦ

С 31 декабря по 9 января центры «Мои документы» не будут принимать посетителей. Обычный прием возобновится 10 января.

3, 4 и 5 января 2022 года с 9 до 12 часов в центрах «Мои Документы» Кировской области, кроме точек на Щорса, 95 (ТК «Время простора») и Октябрьском проспекте, 24 (ТЦ «Лепсе»), можно будет получить сертификат с QR-кодом о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании в бумажном виде. Обратиться за документом можно лично, либо через представителя, оформив на него простую письменную доверенность.

ГИБДД

Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД по Кировской области (переулок Химический, 1а) в новогодние каникулы будет работать 30 декабря, 4, 5 и 6 января с 8 до 17 часов. Кировчанам рекомендуют заранее записаться на прием на портале Госуслуг, по телефону, либо в порядке электронной или живой очереди.