«На Вятке сныть была в почете»: кировчанка поделилась рецептом необычного блюда с целебными травами

Молодые листья сныти можно добавлять в салат. Фото: Мария САУРОВА

Мы вновь обратились к автору книги «Вятская кухня» за рецептами полезных летних блюд. На этот раз Мария Саурова рассказала «Комсомолке» о необычном ингредиенте для салата - сныти.

- На Вятке сныть была в почете, - отметила кировчанка. - Когда запасы прошлого урожая у крестьян подходили к концу, бытовало выражение: «Не до сыти - дожить бы до сныти».

По словам местной жительницы, растение обладает целебными свойствами. Отличить же сныть от других трав достаточно легко. У молодого растения - всегда по три ветки, и на каждой из них - по три листочка.

Сныть считается витаминным и лекарственным растением. Фото: pixabay.com

САЛАТ ИЗ СНЫТИ С МОРКОВЬЮ

Ингредиенты:

молодые листья сныти - большой пучок;

морковь - 1 шт;

картофель - 1 шт;

лук репчатый - 1 шт;

масло растительное.

Приготовление

Отвариваем картофель и морковь, промываем и заливаем кипятком на 10 минут пучок сныти. Затем сливаем воду и измельчаем листья. Добавляем нарезанный кубиками отварной картофель, натертую морковь и измельченный репчатый лук. Все это перемешиваем и заправляем растительным маслом.

УХА С КРУПОЙ И КАРТОФЕЛЕМ

Любителям супов предлагают приготовить уху. Фото: Александр БЫКАСОВ

Традиционным блюдом летнего стола на Вятке считалась и уха из речной рыбы. Подавать суп жителям рекомендуют с мелко нарезанной зеленью укропа, петрушки и зеленым луком.

Ингредиенты:

щука - 600 гр;

крупа (овсяная или рис) - 2-3 ст.л;

картофель - 6-8 шт;

луковица - 1-2 шт;

соль, специи, зелень по вкусу.

Приготовление

Щуку чистим от чешуи, потрошим, промываем, кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и варим на слабом огне. После закипания снимаем пену, всыпаем овсяную крупу или рис, варим 20-30 минут. Затем солим, добавляем нарезанный кубиками картофель и мелко нарезанный лук. За 5 минут до окончания варки кладем черный перец горошком и лавровый лист.

САЛАТ «ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

По словам кировчанки, салат легкий по вкусу и приготовлению. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

свежие помидоры - 4 шт;

свежие огурцы - 3 шт;

перец - 2 шт;

лук репчатый - 1 шт;

зелень (петрушка, укроп),

подсолнечное масло или сметана.

Приготовление

Режем помидорки на дольки, огурцы и лук репчатый - полукольцами, перец - полосками. Зелень мелко шинкуем. Все перемешиваем и заправляем подсолнечным маслом или сметаной.

ОВОЩНОЕ РАГУ

Отличный гарнир к мясу готов. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

картофель - 3-4 шт;

морковь - 1 шт;

кабачок - 3 шт;

капуста - 100 гр;

репчатый лук - 1 шт;

куриный бульон - 250 мл;

душистый перец горошком;

соль;

растительное масло;

зелень - пучок.

Приготовление

Наливаем в сковороду масло, пассеруем на ней нарезанные морковь, картофель, репчатый лук. Затем добавляем слой молодых кабачков и свежей нашинкованной капусты, немного солим и добавляем душистый перец (предварительно растолочь в ступке). Добавляем к овощам теплый куриный бульон или воду, закрываем сковороду крышкой и тушим 25-30 минут. В конце добавляем нашинкованную зелень.