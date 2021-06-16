Последствия грозы в Кировской области 16 июня 2021 года: сломанные деревья, оборванные провода и затопленные дороги

Молния ударила в дерево в парке, расколов его. Фото: Анатолий Курбатов, vk.com/kirov_krasiv

В Кировской области прошла гроза, задев многие районы, в том числе и сам Киров. Шквалистый ветер, крупный град и дождь стеной - рассказываем и показываем, какие разрушения принесла стихия.

Так, в областном центре сломалось несколько деревьев. Кроме того, шквалистый ветер оборвал провода на улице Рейдовой. Аварийная бригада сейчас восстанавливает линии электропередачи, о сломанных же деревьях сообщили в УДПИ.

Кировчане в соцсетях дополняют картину. Так, подписчики «Типичного Кирова» сообщили о сломавшемся из-за бури светофоре на Октябрьском проспекте, у ЦУМа: «постоянно мигает дубль красного и желтого». Теперь, по наблюдением очевидцев, там собирается немаленькая пробка.

Буря повредила светофор на Октябрьском проспекте, что стало причиной пробки. Фото: vk.com/etotkirov

Из-за ливня также частично подтопило некоторые участки дорог и тротуаров. По свидетельствам очевидцев, реки так и лились по улицам Комсомольской, Воровского и Ленина. «Гордормостстрой» уже вывел технику для расчистки ливневок и откачки воды, по словам кировской мэрии.

Дороги в городе основательно затопило. Фото: vk.com/zlo43

Ветер навел шороху и в районах области. По сообщению паблика «Типичный Слободской», сильные порывы повалили множество деревьев, причем некоторые вырвали с корнем. Пострадали, в том числе, заборы, теплицы, легкие постройки и, конечно, крыши домов. Коммунальные службы уже устраняют последствия разбушевавшейся стихии.

Сильный ветер в Слободском вырывал деревья с корнем. Фото: vk.com/slobodskoy

Урон нанесли и молнии. По сообщению паблика «Красивый Киров», одна из них ударила в дерево в сквере на улице Карла Маркса, сильно повредив его: ствол обуглился у корней, кора отлетела щепками. А вторая расколола один из вазонов на крыше Центральной гостиницы - пост с фотографиями появился в «Злом Кировчанине».

- Молния ударила или в него, или рядом. Сам удар я не видел, сидел спиной к окну, только отсвет едва заметил. А грохот от удара молнии был сильный, - поделился с нами автор фото.

Удар молнии уничтожил вазон на крыше Центральной гостиницы. Фото: Алексей Магиря, vk.com/zlo43

Переполох также вызвал град, причем крупный. Куски льда сыпались под ноги прохожим в Кирове, Русском, Стрижах и Даровском. В последнем населенном пункте зафиксировали и вовсе шиповидный град, диаметром 2-3 см, по информации «Любительской Метеорологии в Кирове».

В Даровском выпал крупный шиповидный град. Фото: vk.com/meteokirov

По их же данным, сильная гроза продолжит действовать для некоторых районов Кировской области до полуночи 17 июня. Основные угрозы - шквалы и крупный град, смерчи маловероятны, опасность торнадо исключена.