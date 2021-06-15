Топ-6 самых популярных мест отдыха в Кирове: парки, скверы, зоны отдыха

Парк имени Кирова был и остается одним из самых любимых кировчанами мест для прогулок. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Вот и отгремели праздники - День города и День России. В день 647-летия Кирова мы прошлись по областному центру и выяснили, какие места отдыха остаются самыми популярными у его жителей. Идем с нами!

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Центральное место в городе по количеству уделямого ему внимания со стороны как горожан, так и гостей. На площади всегда происходят увеселительные мероприятия, можно прокатиться на лошадях или посидеть в теньке у фонтана, поедая мороженое. А для любителей более вдумчивого и созерцательного отдыха подойдет Драмтеатр, благодаря которому, как нетрудно догадаться, и названа площадь.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

Вот уж где никогда не смолкает музыка и не переводятся толпы отдыхающих, так это здесь. Александровский сад не прекращает привлекать туристов и горожан своей красотой и разнообразием развлечений. Уличные музыканты радуют слух, а пейзажи, открывающиеся с ротонды на возвышении - взор. Кроме того, в тени деревьев можно укрыться от палящего солнца. А еще отсюда можно уйти на...

НАБЕРЕЖНАЯ ГРИНА

Одно из самых популярных мест отдыха у кировчан. Вид на Вятку, открывающийся с набережной, неизменно поражает, в особенности в теплые времена года. Зелени перед глазами столько, что кажется, будто смотришь на море из листвы, сквозь которую проглядывает река. Скамейки у края набережной никогда не пустуют, да и в любое время года под стеной Преображенского монастыря можно встретить прогуливающихся кировчан. А уж любителей помочить ноги в воде, к которой запросто можно спуститься, всегда хватает!

Полюбоваться утопающей в зелени Вяткой с набережной Грина - одно из любимых занятий кировчан. Фото: Анастасия РОМАНОВА

ПАРК ИМЕНИ КИРОВА

Утки, плакучие ивы, музыка и смех - здесь всегда хорошо. Парк имени Кирова - один из самых любимых у горожан: недаром же именно он стал победителем в конкурсе по благоустройству территорий, и в 2022 году его ждет обновление. Но жители любят его и сейчас, таким, какой он есть. Колесо обозрения, подкова, под которой фотографируются влюбленные парочки и молодожены, скамейки почти у самой воды, хитросплетение дорожек парка - то, что обеспечивает парку его неизменную популярность. А еще рядом, в шаговой доступности, находится множество аттракционов, цирк и Музей-диорама. Словом, есть что посмотреть!

ПОРОШИНО

И кировчане, и гости города спешат в Порошино - отдохнуть за городом. Здесь и база отдыха, и природа, и парк, и беседки, и конный клуб, и чего только нет! Причем находится все это не так уж и далеко от города, что только прибавляет популярности этому месту: гостей хоть отбавляй.

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЙОН КИРОВА

Как насчет пешей прогулки по городу? Исторический район к вашим услугам, всех закоулков и не счесть. В Кирове сохранилось довольно много зданий, построенных еще в дореволюционные и довоенные годы, и весьма неплохо сохранившихся. Большинство из них отданы сейчас под магазины, офисы и торговые центры, но сохранили свой первоначальный облик. Эталон - особняк купца Тихона Булычева на улице Ленина, нынче принадлежащий ФСБ. Кроме того, почти на каждом доме в районе висит памятная табличка, рассказывающая об отношении к этому месту тех или иных знаменитых людей, или о причастности к историческим событиям.

БОНУС: КВЕСТ ПО ПОИСКУ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ

А еще в Кирове очень много арт-объектов, занимательных и не очень, разбросанных по всему городу. Среди них часть космического корабля, скульптура в виде змея-искусителя, мемориальная доска, посвященная ученому-путешественнику во времени, Ассоль и Фрези Грант, дерево желаний, парящий камень и множество других. Сможете найти все? Удачи!