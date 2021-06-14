Житель Кирово-Чепецка сдавал плазму крови более 60 раз

Всемирный день донора отмечается с 2005 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне Всемирного Дня донора, который отмечается 14 июня, корреспондент «Комсомолки» встретился с жителем Кирово-Чепецка Александром Краевым, который много лет сдает свою кровь для спасения жизней кировчан. Он имеет звание «Почетный донор России».

У мужчины редкая четвертая группа крови. И когда кому-то необходима была именно она, ему звонили из больницы и Александр Михайлович никогда не отказывал. Но чаще он все же становился донором плазмы.

- Сказать, что осознанно решил стать донором, я не могу, - рассказывает чепчанин. - Как-то мне сказали, что у нас в больнице начали принимать плазму крови и предложили попробовать сдать. А я подумал: почему бы и нет. Так и продолжаю уже более 12 лет.

Мы поинтересовались у Александра Михайловича, не сказывается ли это на здоровье, ведь за это время объем сданной им крови намного превышает тот, что есть в организме взрослого человека.

- Я не могу ответить, как сказывается на здоровье других людей, - поделился донор. - Но пару раз видел как люди теряли сознание. А у меня все проходило достаточно гладко, никаких негативных последствий не наблюдалось.

Александр Краев - человек скромный и особой заслугой свою помощь людям, которых спасли благодаря переливанию его крови, не считает. И льготами, видимо, не пользуется, так как даже не смог все их назвать.

- В день сдачи крови можно не выходить на работу, и еще один день отдыха взять в любое время, когда он может потребоваться, - поясняет мужчина. - Дается денежная компенсация на питание в этот день. Вроде еще донор без очереди обслуживается в медучреждении. И можно брать отпуск, когда удобно. Дают еще раз в год компенсацию как почетному донору. Может быть, что-то еще, но я не знаю.

Отметим, что нагрудный знак «Почетный донор России» Александр Михайлович Краев получил после того, как сдал плазму более 60 раз!

Без переливания крови невозможно спасти тех, кто пострадал в различных авариях и катастрофах и кому требуются сложные операции. И Всемирный день донора учрежден, чтобы мы могли выразить благодарность и почтение людям, которые добровольно и безвозмездно сдают кровь.