Юбилей «Золушки»: Спектакль идет на сцене «Театра на Спасской» уже 15 лет

Первый состав актеров: Золушка - Наталия Красильникова, Принц - Алексей Хорев. Фото: предоставлены «Театром на Спасской»

В репертуаре любого театра каждый год появляются новые постановки. А спектакли прошлых лет постепенно сходят со сцены. Одни перестают быть интересны зрителям довольно быстро, другие же становятся долгожителями. Какие обстоятельства способствуют этому? Почему любовь зрителя к той или иной постановке настолько сильна, что меняются актерские составы, перешиваются костюмы, вновь воссоздаются обветшавшие декорации, а спектакль продолжает жить и вызывать у новых поколений зрителей свежие и яркие впечатления и эмоции? Вряд ли кто-то может дать однозначный ответ на все эти вопросы...

Сказка «Золушка», поставленная в «Театре на Спасской», в текущем году шла уже 15-й сезон. А одному из актеров, смотревшему этот спектакль еще школьником, затем довелось сыграть в нем роль принца.

Заведующая труппой Елена Щепинская: «Вячеслав Ишин выбрал пьесу, в которой принцы не катаются на скейтах и не «сидят» в чатах». Фото: предоставлены «Театром на Спасской»

- Режиссеру Вячеславу Ишину не нравились осовремененные персонажи, но он очень любил русских и советских драматургов, в работах которых старые сказки оставались в практически первозданном виде, - вспоминает историю создания этой постановки заведующая труппой Елена Щепинская. - Поэтому он выбрал пьесу Тамары Габбе, в которой принцы не катаются на скейтах и не «сидят» в чатах.

Первоначально пьеса называлась «Золушка, или Хрустальная туфелька», а рабочим названием спектакля был «Хрустальный башмачок». На момент его постановки Вячеслав Ишин, служивший в театре артистом, уже пробовал себя в роли режиссера. И спектакли его - «Кольца Альманзора», «Сказка про Солдата и Змею», «Сказка об Иванушке и Василисе Прекрасной», «Али-баба и сорок разбойников» - пользовались неизменным успехом у зрителя.

В роли Жавотты - Светлана Обухова, Шут - Александр Трясцин, Принц - Ренат Габдуллин. Фото: предоставлены «Театром на Спасской»

Во время работы над «Золушкой» на площадке царила удивительная атмосфера. Репетиции с актерами параллельно проводили режиссер и хореограф Ирина Брежнева. И в целом возникало ощущение вовлеченности в творческий процесс всех сотрудников театра. Под руководством художника постановки Виктории Хархалуп одновременно шились костюмы и создавались декорации и бутафория. Об этом стоит сказать отдельно: в большую коробку все сотрудники театра приносили пластиковые бутылки - их использовали для создания декораций по уникальной технологии художника. Роскошные розы, для праздничного убранства дворца, бутафоры и все «свободные руки театра» делали и дома, и на работе днем и ночью.

Наталия Красильникова: «Сказка сразу же была принята зрителями «на ура», и на этой волне идет уже многие годы». Фото: предоставлены «Театром на Спасской»

- На судьбу спектакля всегда влияет та атмосфера, в которой он создавался, - рассказывает первая исполнительница роли Золушки Наталия Красильникова. - Процесс работы над постановками Славы Ишина был всегда добрым, интересным и сказочным. И «Золушка», которая была подарком театра маленьким зрителям к Новому году, не исключение. Замысел воплощения этой пьесы на сцене появился у режиссера задолго до ее постановки. Вячеслав Александрович был очень внимателен к деталям - какими должны быть костюмы, лошади, карета, чтобы туфельки блестели определенным образом... У меня очень светлые воспоминания о процессе выпуска спектакля. И, конечно, о Славе - мы все по нему скучаем: такого сказочника, как он, городу не хватает. Сказка сразу же была принята зрителями «на ура», и на этой волне идет уже многие годы. «Золушка» действительно жемчужина нашего театра.

Правда, за 15 лет, в течение которых спектакль идет на сцене «Театра на Спасской», бывали и курьезные случаи.

Алексей Хорев: «Секрет того, что спектакль живет до сих пор, в его простоте и искренности». Фото: предоставлены «Театром на Спасской»

- Однажды играем мы с Наталией Красильниковой сцену, где Золушка впервые появляется на балу, - поделился первый исполнитель роли Принца Алексей Хорев. - Она выходит в свете софитов, в золотом платье, улыбается - естественно, я должен быть очарован... Но вдруг по залу пошла волна детского шепота: «Она же беззубая!». Я смотрю - действительно, что-то не так... Оказывается, Наташа перед выходом на сцену съела шоколадку, и разумеется, зубы окрасились. Все артисты еле сдерживали смех, а я делал Наташе знаки, чтобы она так широко не улыбалась. Первое действие так и отыграли, а после все пошло, как обычно. Много чего еще происходило за 15 лет... Но секрет того, что спектакль живет до сих пор, в его простоте и искренности.

Вячеслав Ишин, приступая к работе, всегда знал, что он хочет увидеть в итоге и очень уважительно относился к творческому актерскому решению. Будучи сам артистом труппы театра, он хорошо знал особенности исполнителей, и роли всегда соответствовали характеру и темпераменту каждого. А самое главное: он хотел, чтобы «Золушка» стала настоящей сказкой, волшебство которой изумляет самого бескомпромиссного и искреннего зрителя - ребенка. Все в этой постановке сделано так, что по зрительному залу восхищенное «ах» проносится на каждом спектакле, а их было уже более двухсот.

Мачеху играет заслуженная артистка РФ Татьяна Махнёва, Фею Мелюзину - Ирина Яблокова. Фото: предоставлены «Театром на Спасской»

За годы жизни спектакля актерский состав неоднократно менялся, но режиссерская концепция оставалась неизменной. Ее удалось сохранить благодаря тому, что артисты передают рисунок и настроение роли из поколения в поколение. Так, первая исполнительница роли Золушки Наталия Красильникова готовила к работе Дарью Сосновскую, та, в свою очередь, Александру Попову и так далее. Таким образом и сегодняшний зритель видит именно тот спектакль, который много лет назад создал Вячеслав Александрович Ишин.