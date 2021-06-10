Игорь Васильев отчитался о результатах развития Кировской области за последние пять лет

В области появились три современные школы, и одобрена заявка еще на три. Фото: kirovreg.ru

Кировская область за пять лет достигла высоких результатов в самых разных сферах деятельности и отраслях. Об этом отчитался глава региона Игорь Васильев на ХХХII Конференции Кировского регионального отделения партии «Единая Россия».

- Наша главная задача - показать, что наше слово всегда заканчивается делом, - подчеркнул Игорь Васильев, открывая региональную конференцию партии.

Коротко о наших достижениях можно сказать следующее:

1. Поддержка жителей. В 2020 году на это выделили 9,7 миллиарда рублей. А в 2019 году ввели региональный семейный капитал за третьего или последующего ребенка, которым воспользовались более 4500 семей. Кроме того, наш регион стал первым в стране, где выстроено взаимодействие между участковыми врачами и соцработниками через единую медицинскую информационную систему.

2. Медицина. Парк машин «скорой помощи» увеличился в четыре раза, финансирование льготного лекарственного обеспечения - в 2,5 раза. В регионе построили 32 новых фельдшерско-акушерских пункта, поставили мобильные передвижные комплексы и центр здоровья. Также в области запущены Единая диспетчерская служба скорой помощи и санитарной авиации и проект по лекарственному возмещению.

3. Образование. Только за минувшие три года в регионе построили 24 детских сада (10 в районах, 14 - в Кирове), и собираются возвести еще пять - документы для допфинансирования строительства уже направлены. В области также появились три современные школы, и одобрена заявка еще на три: в микрорайоне Долгушино, в районе Зубаревского леса и пристрой к действующему образовательному учреждению №53. В планах на ближайшие годы также есть приведение в порядок всех существующих учебных заведений региона.

4. Дороги. За пять лет в Кировской области отремонтировали почти 1200 км полотна. А дорожный фонд региона вырос почти до девяти миллиардов рублей. Как итог - завершено строительство путепровода в Чистые пруды, возобновлен ремонт участка трассы Опарино - Альмеж. В текущем году запланировано восстановление 103 участков дорог - в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском.

5. Благоустройство. За минувшее время в порядок привели больше 1000 дворов, парков и скверов. Появилось 80 новых спортивных и детских площадок. Объемы капитального ремонта многоквартирных домов увеличились в 10 раз.

6. Развитие экономики. Регион смог сохранить его уровень даже на фоне пандемии. По индексу промышленного производства мы занимаем четвертое место в ПФО. В сельском хозяйстве также достигнуты высокие результаты. К примеру, именно наш регион находится на первом месте по темпам роста в яичном птицеводстве и на втором - по надою на одну корову в сельхозорганизациях. В масштабе страны мы - одни из лучших по этим показателям.

- У каждого есть свой перечень реальных дел и результатов работы. Все это нужно рассказывать жителям Кировской области, нашим избирателям - на встречах, в средствах массовой информации, соцсетях, - сказал Игорь Васильев в окончание своей речи. - Жду максимальной отдачи от каждого из вас.