«Вятка была и остается землей, полной талантами»: Игорь Васильев поздравил кировский союз писателей с юбилеем

В Кировской библиотеке имени Герцена состоялась торжественная церемония празднования 100-летнего юбилея областной писательской организации. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил членов регионального писательского объединения со 100-летним юбилеем организации. Торжественная церемония прошла в Кировской библиотеке имени Герцена.

- За прошедший век кировский союз писателей подарил стране множество великих имен, - отметил глава региона. - Вятка была и остается землей, полной талантами. Благодаря инициативе областной писательской организации были учреждены Всероссийская литературная премия имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, Российская литературная премия им. А.И. Грина и другие. С громким успехом реализован проект «Энциклопедия земли Вятской «Откуда мы родом?», за выпуск которой присуждены Всероссийская премия имени Карамзина и премия Кировской области. Уверен, что вы и дальше будете продолжать славные традиции вятских писателей, желаю всем на следующие сто лет творческого вдохновения и крепкого здоровья!

Гостем праздничного вечера также стал Председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.

- Кировская организация - одна из старейших в России среди 91 объединения. Я благодарен руководству региона, губернатору Кировской области за помощь и поддержку. Вместе мы сможем воспитать нравственное молодое поколение, - отметил глава союза.

Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур отметила, что интерес к книгам и рост молодого читательского сообщества в нашем регионе стал возможным благодаря внедрению новых форм общения с читателями. В области с успехом работают модельные библиотеки, созданные в рамках нацпроекта «Культура», новые открываются и в этом году.

- Мы очень рады видеть вас всех в наших обновленных центрах культуры. Наши читатели всегда ждут с нетерпением встреч с вами! Спасибо за ваш труд и талант! - резюмировала Татьяна Мазур.