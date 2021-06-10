Городскую свалку в Слободском рекультивируют в 2021-2022 годах

Свалка в Слободском использовалась в течении 46 лет. Фото: kirovreg.ru

В Слободском рекультивируют городскую свалку на год раньше плана. Благодаря средствам, выделенным из федерального бюджета, это удастся сделать в 2021-2022 годах в рамках нацпроекта «Экология». Как рассказали в пресс-службе областного правительства, общая стоимость работ составляет 121,5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что свалка в Слободском использовалась на протяжении 46 лет - с 1961 по 2007 годы. Объем отходов, накопившийся за это время, составил 266,58 тысячи квадратных метров. Дополнительные проблемы площадка создает соседством с садовым товариществом и городской застройкой. Однажды свалка уже горела, что доставило много неприятностей местным жителям.

На данный момент уже готова проектная документация по рекультивации свалки. Ее выполнят в два этапа - технический и биологический. Из отходов на свалке сформируют насыпь в виде усеченного конуса, чтобы сократить площадь участка, на котором они лежат. Затем получившуюся поверхность «накроют» защитным покрытием: газодренажным слоем из щебня, геотекстилем, мембраной, гидроматом, глинистой почвой и плодородным слоем грунта.

Договор о получении субсидии на рекультивацию свалки с Минприроды России планируется заключить в конце июня, а после - с администрацией Слободского. В июле пройдут закупочные процедуры, после чего подрядчик начнет работу. Подготовительный этап должны завершить уже в текущем году.

Стоит заметить, что подобный опыт в Кировской области уже успешно применялся - в Вахрушах, где рекультивировали крупную городскую свалку. Аналогичным образом планируют поступить с мусорными площадками в Кирове, Омутнинске, Лузе и Малмыже, что сократит уровень загрязнения окружающей среды.