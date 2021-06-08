Ремонт дороги Косино - Соколовка - Суна - Мусихи находится на контроле губернатора

На ремонт «сельских дорог» в Кировской области в 2021 - 2023 годах выделят свыше 1 млрд рублей. Фото: kirovreg.ru

Жительница Кировской области обратилась в приемную президента Владимира Путина с вопросом о неудовлетворительном состоянии дороги от поселка Соколовка до города Зуевка. Данный дорожный участок имеет только грунтовое покрытие.

Во вторник, 8 июня, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров во время видеоконференции поинтересовался у губернатора области Игоря Васильева, как решается данный вопрос.

По словам главы региона, из областного бюджета выделено 274,1 млн рублей на капитальный ремонт дороги Косино - Соколовка - Суна - Мусихи в Зуевком районе.

- Работы пройдут в два этапа в 2021 и 2022 году. Контракт с подрядной организацией заключен и рабочие уже вышли на объект, - подчеркнул губернатор.

Отметим, что протяженность дорожного участка составит 9 км. Полностью сдать объект планируется к 31 октября 2022 года. Работы будет проводить подрядная организация «СУ-43».

Кроме того, в Зуевском районе компания «Вятавтодор» также заасфальтирует дорогу Зуевка - Октябрьский - Городище.

- Оба подрядчика зарекомендовали себя с хорошей стороны, поэтому нет никаких сомнений, что работы будут выполнены качественно и в срок. В Кировской области порядка 24 тысяч километров дорог. За последние годы мы достаточно серьезно нарастили дорожный фонд и стараемся отремонтировать как можно больше дорог во всех районах области, - дополнил глава региона.

Всего на ремонт «сельских дорог» в Кировской области из областного бюджета местным бюджетам на 2021 - 2023 годы предусмотрено свыше 1 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Александр Чурин.

Игорь Комаров поручил Игорю Васильеву взять ход выполнения ремонтных работ под личный контроль.