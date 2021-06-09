Галина Мельник: «Хочу поклониться моим зрителям, партнерам, этой сцене»

Галина Мельник за 40 лет творческой деятельности сыграла сотни ролей. Фото: Предоставлено героиней публикации

Актриса Кировского драматического театра Галина Мельник служит Мельпомене уже 40 лет. Сыграны сотни ролей - очень разных, но при этом очень любимых и самой актрисой, и зрителями. Не раз мастерство артистки заставляло театралов сопереживать ее героиням, радоваться и грустить вместе с ними. И вот 11 июня 2021 года в театре состоится бенефис Галины Мельник - ее признание в любви зрителям, партнерам, театру. Ее прощальный спектакль...

Первый спектакль в Кировском драматическом театре - «Горячая точка», партнер - Владимир Мочалов, режиссер - Евгений Степанцев. Фото: Предоставлено героиней публикации

Накануне этого события актриса дала интервью нашему корреспонденту.

«С САМОГО РОЖДЕНИЯ ЗНАЛА, ЧТО БУДУ ИГРАТЬ НА СЦЕНЕ»

- Галина Николаевна, когда появилась мечта стать актрисой?

- Мне кажется, что я с самого рождения знала, что буду играть на сцене. Я родилась в селе Толмачево Новосибирской области. Там было много переселенцев из разных уголков страны, мои родители, например, - с Западной Украины. И все собирались по праздникам вместе на большие застолья, гуляли активно, ярко, по-сибирски. Рядом со взрослыми всегда были дети и тоже пели и плясали. Меня в четыре года научили танцевать вальс.

Актриса рассказала, как она, школьница, три года ездила в Новосибирск в клуб при Театре юного зрителя имени Чехова. Там театральному мастерству ребят обучала замечательная актриса Зейнаб Берендеева.

Возвращалась поздно, особенно когда оставалась на какой-нибудь спектакль. Бежать домой приходилось не только по улицам, но и по шоссе. Родители, конечно, переживали, но понимали стремление дочери, ценили ее способности. И не только они. Когда девушке вручали аттестат в школе, директор сказала, что среди выпускников никогда не было актрис, но эта традиция похоже будет нарушена. И Галина с первого раза легко поступила в Новосибирское театральное училище.

Зная, что у Галины Николаевны есть не только актерские работы, мы спросили ее и о режиссерском образовании.

- Я не училась на режиссера, - пояснила актриса. - Но когда смотрела спектакли, меня всегда интересовала их форма, режиссерский ход, атмосфера. Когда режиссер ведет артиста, как правило, трудно найти плохую работу в постановке. Актер при таком отношении испытывает радость от существования на сцене. Это всегда чувствуется. Это я и старалась воплотить в своих режиссерских работах.

Цветы от благодарных зрителей. Фото: Предоставлено героиней публикации

- А с кем из режиссеров Вам как актрисе работалось легче, было больше совпадений в видении роли, спектакля?

- Главный человек, который принял активное участие в моей жизни и судьбе моей семьи - Евгений Степанцев, лауреат Госпремии, заслуженный деятель искусств. Он взял меня в этот театр в 1983 году. Мы с ним вместе работали и в Воркутинском театре драмы. Долгое сотрудничество позволяло мне предугадать все замечания и пожелания режиссера. «Я еще не сказал, а она уже играет», - не раз замечал Евгений Кузьмич. Он был профессионалом, отлично образованным человеком, интеллигентом с внутренней культурой.

Галина Николаевна отметила, что не всегда у актеров возникает полное взаимопонимание с режиссерами. И отношения складываются не сразу.

- С некоторыми режиссерами бывало очень нелегко, - делится артистка. - Но я понимала, что это этап моей актерской работы. И когда было труднее и по крупицам собирался образ, я понимала, что меняюсь, что могу существовать в иной форме и как актриса обогащаюсь. Это для меня бесценно.

Сваха Кабато в комедии «Ханума». Фото: Предоставлено героиней публикации

По словам Галины Николаевны, был целый ряд потрясающих режиссеров с которыми очень интересно работать. Это Николай Рябов, Антон Оконешников, Олег Липовецкий, Константин Солдатов.

- Я очень люблю спектакль «Божье дерево» по рассказу Андрея Платонова, - говорит актриса. - Его выпустил Антон Оконешников. По моему мнению, он был педант. Но всегда спрашивал мнение актеров, например, «Как чувство удовольствия передать?». Мы начинали свои варианты предлагать, становились соавторами. И получилось такое поэтическое и эстетическое театральное действо.

- Какие еще постановки и роли Вам особенно ценны?

- Ролей было очень много, каждой отдана своя часть души. Когда читаешь сценарий и сразу сердцем свою роль принимаешь, ты уже художник. И уже никогда не забудешь текст. Каждую роль продумываешь. Интересно было играть главную героиню в «Алисе в стране чудес», Принцессу в «Золушке». А знаменательными ролями считаю Лику в спектакле «Мой бедный Марат», Ирину в постановке «Три сестры», Сару в «Иванове».

Главная героиня в «Алисе в стране чудес». Фото: Предоставлено героиней публикации

«Я СЧИТАЮ СВОЮ ЖИЗНЬ СЧАСТЛИВОЙ»

- Довольны ли Вы своим творческим путем, осталось ли что-то несыгранное?

- Творческий путь дается Богом и делается самим актером. Я считаю свою жизнь счастливой. Когда вдруг случался простой, мы тут же придумывали какую-то душевную работу, где могли себя реализовать, встретиться со зрителями, сказать что-то свое сокровенное. Я и как человек, и как творческая личность довольна. Лезть на какую-то роль, рушить чьи-то судьбы, выкручиваться я не могу.

Галина Николаевна вырастила не только прекрасную дочь, которая пошла по ее стопам - Мария Валешная (слева), но и воспитала оставшихся без родителей племянниц - Татьяну (сзади) и Ольгу (справа). Фото: Предоставлено героиней публикации

- А с кем из партнеров на сцене возникала особая гармоничность?

- Прежде всего с Александром Кириковым, который был моим мужем. Он очень органичный, музыкальный, правдивый. Я вообще очень люблю своих партнеров, жаль, что многие ушли за последнее время. Мне нравится играть с актерами, которые чувствуют партнера, живут им, а не только «я вышел, любите меня». Это очень ценное качество. Когда мы были молодые, более опытные актеры помогали нам, подсказывали. Мы собирались, придумывали интересные вечера, жизнь была очень яркой. Сейчас другие времена, перспективы и возможности, но я смотрю на молодых артистов, они все равно болеют за свое дело. И пусть эта болезнь останется.

Спектакль «Прерванный полет» по книге Марины Влади о Владимире Высоцком актриса играла с супругом Александром Кириковым на протяжении 13 лет. Фото: Предоставлено героиней публикации

- Вы с Александром Кириковым долго играли «Преванный полет». Как считаете, ему легко было в роли Высоцкого?

- Легко ли было Саше, я не знаю. Сподвигла нас к этой работе его грандиозная любовь к Высоцкому. Владимир Семенович даже ему снился. Саша его чувствовал и понимал. Он знал все песни Высоцкого, хотя пел их, конечно, по-своему. У Александра Кирикова музыкальное образование по классу саксофона. А в целом он - человек-оркестр, пожалуй смог бы сыграть на любом инструменте. Мы чувствовали вдохновение, любили, за три дня создали спектакль. Когда стали гастролировать с ним, нам стали дарить «Воспоминания о Высоцком». Марина Влади тоже знала о нашем спектакле. Она написала нам: «мне радостно, что о моем муже помнят, любят и несут его искусство, его творчество в народ».

- Что хотите пожелать себе в преддверии юбилея?

- Это мой последний спектакль. Я ухожу из театра. Это вечер не только юбилейный, это возможность поклониться моим зрителям, партнерам, этой сцене, сказать «до свидания» городу, который очень люблю. Я родилась в Сибири, много путешествовала, но душа всегда тянула сюда. Эти леса, роскошная природа, чудесные люди, близкие друзья. Здесь всегда была поддержка. Мы были без жилья, двум творческим людям в те времена заработать на квартиру было нереально. Тут же откликнулось областное правительство: нам дали квартиру. Это земля, которая нас любила. И мы дети этой земли. Это моя вторая родина. Конечно, я буду приезжать в гости, потому что здесь упокоились самые близкие люди - супруг, отец. Но жить перееду ближе к детям. Моя дочь Мария Валешная - актриса театра и кино. Работает в Санкт-Петербурге в театре «Мастерская» у Григория Козлова. Зять Кирилл Жандаров тоже киноактер. Они выступят перед кировчанами на моем бенефисе.

С зятем, киноактером Кириллом Жандаровым у актрисы сложились прекрасные отношения. Фото: Предоставлено героиней публикации

Внук Валерий, возможно, продолжит артистическую династию. Фото: Предоставлено героиней публикации

СПРАВКА «КП»

Галина Мельник сразу после окончания Новосибирского театрального училища недолго служила в Алтайском краевом театре юного зрителя. В труппу Кировского областного драматического театра пришла в 1983 году. Правда, ненадолго покидала эту сцену, играя в Воркутинском театре драмы. За годы службы Галина Николаевна исполнила роли в спектаклях по произведениям лучшей отечественной и мировой драматургии.

Среди ролей артистки: Аннинька в «Иудушке» по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы», Лика в спектакле «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова, Ирина в «Трех сестрах» Антона Чехова, Ида в «Девичнике» по пьесе Айвона Менчела, Анна Александровна в «Темных аллеях» Ивана Бунина, Малыш в постановке «Малыш и Карлсон» по книге Астрид Линдгрен, Саня в комедии «Любовь - книга золотая» Алексея Толстого, Пульхерия Ивановна в «Старосветских помещиках» Николая Гоголя.