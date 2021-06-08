Кировский гастроэнтеролог: «Главное, чтобы продукты были натуральными»

Врач гастроэнтеролог Татьяна Лалетина дала советы, как правильно питаться. Фото: предоставлено героиней публикации

В 2018 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днем безопасности пищевых продуктов. Одна из целей этой организации - достичь устойчивого развития человечества. А это неразрывно связано с вопросами здорового и полноценного питания. В связи с этим, «Комсомолка» пообщалась с кировским врачом гастроэнтерологом Татьяной Лалетиной. Она рассказала нам о том, с какими жалобами кировчане обращаются к ней за помощью чаще всего и по каким симптомам можно понять, что пора записаться к врачу.

По словам, гастроэнтеролога, заболеваниями пищеварительной системы страдают многие жители Кировской области. Постоянные стрессы, эмоциональные и физические перегрузки, а также перекусы на ходу, являются главными причинами расстройства органов ЖКТ. Часто, такие нарушения являются ответной реакцией организма на неправильное питание. Однако простые и несерьезные на первый взгляд недомогания со временем могут перерасти в хроническую форму и доставлять дискомфорт на протяжении всей жизни.

- Мои пациенты в основном жалуются на вздутие живота, запоры и изжогу, - говорит Татьяна Лалетина. - Часто причины таких недомоганий - неправильная сбалансированность и периодичность питания. Однако врач прежде чем начать лечение назначает пациенту определенные анализы и диагностики.

- Почему, по вашему мнению, заболеваниями органов ЖКТ стали чаще болеть молодые люди?

- В большей степени это связано с качеством питания. Молодежь чаще употребляет в пищу чипсы, колу, энергетические напитки и перекусывает фастфудом. Со временем нарушается микрофлора кишечника, снижается защитная способность слизистой пищеварительного тракта и изменяется его моторика. Практически каждая патология в гастроэнтерологии связана именно с этими факторами. Игнорирование проблем с пищеварением приводит к гибели полезных бактерий в кишечнике. Именно от их количества зависит настроение человека, состояние его кожи и способность противостоять стрессам, - пояснила доктор.

- При появлении каких симптомов нужно задуматься и записаться к врачу?

- Даже если у человека периодически появляется вздутие живота - это уже признак дисбаланса в микрофлоре кишечника и нарушение работы пищеварительных ферментов. Повышенное газообразование говорит уже об ухудшении ситуации и снижении «правильных» бактерий. Если вовремя не начать лечение, то запустится целый ряд нежелательных реакций, оказывающий негативное влияние на весь организм.

- Правда ли то, что привычка ужинать после 6 часов вечера может со временем привести к ожирению?

- Не согласна с этим утверждением. Это зависит от того, что вы собираетесь есть и в каком количестве. Жирная, тяжелая пища, конечно, хуже и дольше расщепляется. Вечером организм человека уже начинает готовится ко сну, замедляя биохимические реакции. Поэтому в такое время предпочтительнее употреблять блюда из легкоусвояемых продуктов.

Важно, чтобы блюда сочетали в себе правильный баланс белков и углеводов Фото: Иван МАКЕЕВ

- Какие продукты обязательно нужно включить в свой рацион людям с проблемами пищеварительной системы, а от каких лучше отказаться?

- Главное, чтобы продукты были натуральными. В преддверии сезонных урожаев сделайте акцент на зелень и овощи. Очень полезны также и ягоды. Людям, с расстройством ЖКТ не рекомендуется употреблять продукты с повышенным содержанием сахара. Важно, чтобы блюда сочетали в себе правильный баланс белков и углеводов, - подчеркнула гастроэнтеролог.

- Что нужно делать, чтобы избежать серьезных проблем с пищеварительной системой?

- Каждый человек должен понимать, что нельзя относится к телу как к машине, которая нуждается в топливе. Питание должно быть всегда осознанным. Если вам очень хочется съесть что-нибудь «вредное», то старайтесь делать это в небольшом количестве и обязательно с максимальным смаком!