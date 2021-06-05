Как в Кировской области с одного растения огурца собрать ведро корнишонов

Гибриды огурца отличаются повышенной урожайностью и устойчивостью к болезням. Фото: Николай БАРЫШЕВ.

По народному календарю 5 июня - Левон Огуречник. В этот день на Руси было принято сажать огурцы. При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов - это сулит хороший урожай овощей.

Как вырастить в наших северных широтах хороший урожай огурцов в открытом грунте, рассказали специалисты научно-производственной фирмы «Агросемтомс».

Во-первых, хорошие огурцы дешевыми не бывают. Вырастить семена гибрида - достаточно дорогостоящее мероприятие. Но, именно гибриды огурца, как бы ни возражали некоторые скептики, отличаются повышенной урожайностью и устойчивостью к болезням. Современные партенокарпические огурцы выращивать экономически выгодно! На 1 кв. м в открытый грунт можно посеять всего 3 - 4 семечка (до революции и в начале XX века сеяли более 50 семян на 1 кв. м - Ред.). А по вкусу они ничуть не уступают пчелоопыляемым сортам.

Черный укрывной материал расстилается на готовую огуречную гряду и в разрезы на нем высаживается рассада или высеваются семена. Фото: Николай БАРЫШЕВ.

Во-вторых, высаживать в открытый грунт рассаду или высевать семена необходимо только тогда, когда почва прогреется до 18 градусов. Не раньше! Посев в более холодную почву опасен тем, что растение уязвимо для опасных заболеваний - ризоктониоза или черной ножки. Именно при низких температурах и избыточной влажности развиваются эти грибные инфекции.

В-третьих, поливать огурцы нужно исключительно теплой водой. Всегда! От холодной воды огурцы теряют устойчивость к болезням. Температура воды должна быть выше 20 градусов (но не выше 40 - Ред.). Первый после высадки полив необходимо произвести не ранее, чем через три - пять дней, в зависимости от погоды.

Первые три завязи необходимо удалить. Фото: Николай БАРЫШЕВ.

В-четвертых, высевать семена нужно в обильно пролитый водой грунт: не менее 10 литров на кв. м. На этой площади можно сделать 4 лунки и посадить в каждую по 1 семечку на глубину 1,5 - 2 см. Семена огурцов кировской селекции имеют всхожесть 97-100%, поэтому если вы все сделаете правильно, взойдут все. В месте посева грунт слегка придавливается подушечкой пальца. Это нужно для того, чтоб проросток освободился от кожуры семени.

В-пятых, грунт для огуречной гряды должен быть рыхлым, влажным, воздухопроницаемым, с высоким содержанием органики: раскисленный торф, навоз, компост. На плотных грунтах корневая система огурца развивается плохо и не способна «прокормить» мощную вегетативную массу взрослого растения.

Особого формирования для растений огурца в открытом грунте не требуется. Фото: Николай БАРЫШЕВ.

В-шестых, особого формирования для растений огурца в открытом грунте не требуется. Важно лишь делать гряды соответствующей ширины, чтобы не опираться на них рукой во время сбора урожая. Любое давление на грунт уплотняет его и ограничивает доступ воздуха к слабым корням растения. В результате - существенно снижается урожай. И самый непопулярный совет: первые три завязи необходимо удалить. Причем не только завязи, а все побеги из первых трех нижних узлов. Это обусловлено тем, что основная масса зеленцов на растении формируется на главной плети. Прирост трех нижних боковых побегов может резко затормозить ее развитие.

В-седьмых, растению огурца требуется своевременное минеральное питание. Наши ведущие агрономы разработали специальную схему, которой мы запросто можем поделиться с вами.

Сводная таблица подкормок огурца.

Советы для сторонников органики:

1. Развести в 10 литрах воды коровий навоз в пропорции 1:4 или птичий помет в пропорции 1:10.

2. Высыпать в ведро стакан-полтора древесной золы. Это уменьшит кислотность и увеличит долю калия.

3. Обязательно добавить 1 г медного купороса - для победы над грибными заболеваниями.

4. Перемешать все тщательно и настаивать минимум три дня.

5. Перед поливом на ведро этого настоя обязательно добавить 20 г аммиачной селитры.

Перед поливом весь настой нужно снова перемешать и разводить 1 стакан на 10 литров воды. Подкормки делать в те же сроки, что указаны в таблице. Не забывайте добавлять в воду гумат для развития корневой системы.

В-восьмых, можно использовать метод выращивания растений огурца с укрывным материалом.

Белый укрывной материал (спанбонд, лутрасил) плотностью 30 СУФ предохраняет молодые растения от резких суточных колебаний температуры, от солнечных ожогов. Черный укрывной материал плотностью от 60 СУФ расстилается на готовую огуречную гряду и в разрезы на нем высаживается рассада или высеваются семена.

Это увеличивает урожайность и ускоряет созревание. Хороший урожай здесь дадут гибриды Чебоксарец, Волжский, Арлекино, Вятский, Чародей, Миранда, Шик и Молодец.

Следуйте этим нехитрым советам и при любых погодных условиях всегда будете с богатым урожаем огурцов.