Жертвы ненависти собственных родителей: как маленькие кировчане страдают от домашнего насилия

Случаев истязания детей в семьях, к сожалению, тоже немало. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

4 июня в мире отметили Международный день невинных детей - жертв агрессии. В основном - это повод вспомнить малышей, погибших во время войн и терактов. Однако, к сожалению, в мирное время случается не меньше страшных преступлений, совершенных в отношении детей. И часто они, увы, страдают от рук самых близких людей. К печальной дате «Комсомолка» собрала несколько подобных случаев.

ВЫБРОСИЛ ИЗ ОКНА

Жуткий случай, потрясший своей жестокостью всю Кировскую область и произошедший в ее центре: пьяный 42-летний мужчина выбросил из окна полуторагодовалого мальчика. Как выяснилось после его задержания, это был даже не его ребенок. В тот день кировчанин пришел в гости к матери малыша – для совместного распития алкоголя. А когда женщина отлучилась за добавкой, он вышвырнул ее сына из окна.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Областной Следком также подозревает в халатности сотрудников органов профилактики - мать ребенка стояла на учете. Региональные УМВД и прокуратура также проводят проверки. А кировчанин сейчас ожидает суда под стражей.

БЬЮТ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ

Случаев истязания детей в семьях, к сожалению, тоже немало. От домашнего насилия страдают как подростки, так и совсем малыши. К примеру, в апреле текущего года осудили 32-летнего кировчанина. Мужчина целый месяц избивал двухлетнего сына своей сожительницы. Куда смотрела последняя - неизвестно. Скорее всего, история так и не получила бы своей огласки, но однажды кировчанин не рассчитал силу и ударил мальчика слишком сильно. Ребенку потребовалось госпитализация. К счастью, он остался жив. А мужчина отправился в тюрьму на пять лет.

А в Кирово-Чепецке осудили уже женщину, которая истязала двух собственных дочерей. Две девочки, двух и четырех лет, пять месяцев страдали от регулярных избиений со стороны собственной матери. Как только об этом стало известно, женщину тут же задержали. Возбуждено уголовное дело.

ЗАПЕРЛА СВОЮ ДОЧЬ И ОСТАВИЛА УМИРАТЬ

В феврале минуло уже два года со дня смерти Кристины Яковлевой - трехлетней девочки, заморенной голодом собственной матерью. История, облетевшая всю страну и потрясшая до глубины души всех неравнодушных, до сих пор отзывается в наших сердцах, и пройти мимо нее в этой статье было бы просто невозможно. Пожалуй, это самый страшный случай, потому что за ним крылось крайнее безразличие самого родного человека - матери.

Маленькая Кристина погибла от обезвоживания и переохлаждения, а нашла ее тело бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. Позже следствие установило: девочка не дожила до своего трехлетия всего пару дней. Страшная правда вскрылась довольно скоро: мать малышки, 21-летняя Мария Пленкина, собственноручно заперла девочку в квартире. Ребенку она оставила пачку сосисок и полусъеденную курицу, перекрыла краны с водой, распахнула форточку и скрылась на неделю.

Девушку признали виновной в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью. В январе 2020 года ее приговорили к 13 годам тюрьмы.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

- Основной причиной того, что родители используют физическое насилие в воспитании детей, - часто является собственный травматичный опыт, - пояснила кировский психолог Надежда Чибисова. - Родители наказывали этого человека, когда он был ребенком, и в аналогичной ситуации он сделает то же самое со своими детьми. Довольно часто можно услышать: «Меня так воспитывали, я вырос и стал человеком, и тебя буду воспитывать так же». Вторая причина может быть в том, что родители могут испытывать бессилие и беспомощность перед детьми. Физическое насилие применяется, когда другие методы уже не работают. В опыте и сознании нет информации: что можно сделать, если слова не действуют и с ребенком не получается разговаривать. К тому же сейчас остро стоит проблема разрыва между поколениями. Это совершенно разные культурные прослойки, дети и родители друг друга совсем не понимают и говорят на разных языках. Изменилось и само понятие родительской культуры. С одной стороны, появилось много информации от разных психологов и педагогов о том, как воспитывать детей. С другой - передачи опыта, как воспитывать детей и что делать с ними, сейчас нет.

Есть и другие причины: например, когда люди рано выходят замуж или женятся. Появляется ребенок, а молодая пара не понимает, что с ним делать, и есть ощущение, что он мешает. Это тоже растет из собственного травматического опыта.

ВАЖНО

Если вам известно, что в какой-либо семье над ребенком совершается насилие, вы можете обратиться в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Такие заявления они принимают, в том числе, и от третьих лиц. И, конечно, можно обратиться напрямую в полицию. Всю подобную информацию прежде всего направляют в органы внутренних дел.

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ

8-800-2000-122 - общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей

8 (8332) 589-777 - телефон доверия УМВД по Кировской области

8 (8332) 589-655 - отделение по делам несовершеннолетних УМВД по Кировской области

8-800-707-12-30 - горячая линия «Ребенок в опасности» УФСИН по Кировской области

8 (8332) 33-22-33 - Кировский центр социальной помощи семье и детям