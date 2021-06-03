Луковая похлебка, макуха и суп из крапивы: рецепты летних блюд вятской кухни

В основе блюд вятской кухни - натуральные ингредиенты. Фото: Екатерина РУДНЕВА

В начале июня в России празднуют День здорового питания. За рецептами вкусных блюд из натуральных ингредиентов «Комсомолка» обратилась к Марии Сауровой. Кировчанка на протяжении многих лет изучает кулинарные традиции нашего региона.

- У вятской кухни множество особенностей, - отмечает местная жительница. - Одна из них заключается в том, что наши предки готовили полезную и здоровую пищу, которая носила сезонный характер. На летнем столе всегда было обилие блюд из овощей, ягод и рыбы.

ЛУКОВАЯ ПОХЛЕБКА

Чтобы приготовить луковую похлебку, потребуется совсем немного времени. Фото: Александр БЫКАСОВ

В жаркую погоду кировчанам предлагают испробовать луковую похлебку. Раньше наши предки часто готовили ее в горячую пору сенокоса.

Ингредиенты:

- яйца - 4-5 штук;

- сметана - 150-200 гр;

- вода - 0,5 л;

- большой пучок зеленого лука;

- пучок укропа;

- соль.

Приготовление

Лук шинкуем и толчем, добавляем нашинкованный укроп, отвариваем яйца, нарезаем и добавляем в полученную смесь, заливаем все водой. Добавляем сметану, соль по вкусу и тщательно перемешиваем. Похлебку можно подать к гарниру, например, жареному или отварному картофелю.

САЛАТ ИЗ РЕДИСКИ С ОГУРЦОМ И ЯЙЦАМИ

Летний салат получается очень нежным. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- редис - 300 гр;

- огурцы - 1 шт;

- яйца - 2 шт;

- сметана - 5-6 ст.л;

- соль, зелень.

Приготовление

Редис и огурец нарезаем ломтиками. Также мелко нарезаем яйца. Все соединяем, добавляем соль, сметану и перемешиваем. Выкладываем горкой в салатник и украшаем зеленью петрушки или укропа.

МАКУХА

Приготовить сочное и полезное блюдо очень просто. Фото: Мария САУРОВА

Необычное название старинного постного вятского блюда из зеленого лука происходит от слова «макать». Подавалась к столу макуха с ржаным хлебом.

Ингредиенты:

- большой пучок зеленого лука;

- растительное масло;

- соль.

Приготовление

Зеленый лук шинкуем, толчем, солим и заправляем растительным маслом.

СУП ОВОЩНОЙ ИЗ КРАПИВЫ И ЩАВЕЛЯ

Необычный суп получается легким и полезным. Фото: Екатерина РУДНЕВА

По словам Марии Сауровой, наши предки нередко использовали для приготовления сезонных летних блюд «подножные» травы. В том числе, крапиву, песты и щавель.

Ингредиенты:

- крапива - 20-25 побегов;

- щавель - пучок;

- капуста белокочанная - 1/3 -1/4 кочана;

- картофель - 2-3 шт;

- морковь - 1 шт;

- репчатый лук - 1 шт;

- вода или бульон - 2-2,5 л;

- томатная паста или томатный соус;

- соль и специи - по вкусу;

- растительное масло - для жарки;

- яйца - 4 шт, для подачи.

Приготовление

Нашинкуйте лук и морковь и потомите их на растительном масле, посолите. Зажаривать не нужно! Добавьте томатный соус или томатную пасту и потушите две-три минуты. В закипевшую воду или бульон добавьте нарезанный картофель, через пять минут добавьте капусту.

Крапиву ополосните и нашинкуйте вместе с щавелем, добавьте в суп в самом конце приготовления. Снимите блюдо с огня и дайте ему немного настояться. Отлично дополняют суп из крапивы крутые яйца.